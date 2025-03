Prefeita de Aracaju navega em mar de rosas na Câmara de Vereadores

Por Adiberto de Souza *

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), saiu vitoriosa nas duas primeiras provas de fogo realizadas no plenário da Câmara de Vereadores. Há duas semanas, 16 dos 24 vereadores aprovaram o veto da gestora ao Projeto de Lei que condicionava a liberação de subsídios apenas para as empresas de ônibus em dia com as obrigações trabalhistas e fiscais. Ontem, 20 parlamentares concederam autorização para a Prefeitura contrair um empréstimo de R$ 161 milhões. Essa dinheirama será usada para a compra de 30 ônibus elétricos e 15 carregadores de 160 kWh, além da implantação de uma usina de microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica conectada à rede. Estas duas vitórias da gestão municipal sinalizam que Emília Corrêa terá dias tranquilos, de bons ventos e águas calmas pras bandas da Câmara de Vereadores. Este bom relacionamento entre os dois poderes é ótimo para a capital sergipana, porém esta comunhão de interesses não pode ser confundida com submissão por parte do Legislativo. Portanto, os vereadores governistas precisam levar em conta que uma Câmara disposta a defender os interesses dos aracajuanos não deve se transformar numa Casa do amém, curvando-se a todos os caprichos da prefeita de plantão. Em isso acontecendo, quem perde é o digníssimo contribuinte. Marminino!

Curso sobre política

A Escola Latino-americana de História e Política vai promove o curso “Uma leitura crítica sobre a formação histórica, geográfica e política de Aracaju”. Durante o treinamento de 40 horas/aula os participantes debaterão sobre o papel das forças sociais que disputam o controle do espaço urbano e como o conflito de classes produz uma Aracaju desigual. Com duração de quatro horas, cada, as aulas serão ministradas aos sábados pela manhã na sede da CUT, em Aracaju, sendo que algumas serão online. Participe!

Fisco invocado

O Sindicato do Fisco de Sergipe promove, hoje, uma assembleia para discutir a falta de diálogo do governo Mitidieri, que tem evitado discutir a pauta de reivindicações salariais da categoria. Segundo a diretoria do Sindifisco, as Secretarias Estaduais da Fazenda e da Administração querem distância dos dirigentes sindicais. O presidente do Sindicato, José Antônio, garante que “desde novembro do ano passado, tentamos, sem sucesso, abrir canais de diálogo com o governo para tratar sobre pendências da negociação salarial de 2023, revisão salarial, auxílio saúde, aumento do internível 14 e melhorias nas condições de trabalho”. Creindeuspai!

Feira do agro

Políticos e empresários prestigiam, hoje, a abertura da ExpoRingo 2025, uma das maiores feiras do agronegócio no Nordeste. Instalado no Parque das Palmeiras, em Lagarto, o evento deve reunir, até o próximo domingo, mais de 50 mil visitantes. A expectativa da organização é que a feira movimente cerca de R$ 200 milhões em negócios. A ExpoRingo terá palestras, oficinas, exposições de máquinas e automóveis de última geração, experiências imersivas e julgamento de animais. Entre os destaques, estão os leilões, que devem movimentar cerca de R$ 60 milhões. Prestigie!

Sob nova direção

Foi pra lá de concorrida a posse da nova coordenação do Fórum Empresarial de Sergipe e do novo Conselho Fiscal da entidade para o biênio 2025-2026. Representante da Fecomércio, Sandro Moura (foto) foi empossado coordenador, tendo como vice o empresário Geraldo Majela de Menezes. Nas 1ª e 2ª secretarias assumiram, respectivamente, Lincolin de Melo e Maurício de Oliveira, enquanto Gleide Santos e Roger Barros tomaram posse como primeira e segundo tesoureiros. Criado há 25 anos, o Fórum Empresarial tem por objetivo discutir e elaborar propostas para o desenvolvimento econômico e social de Sergipe, além de buscar fortalecer a atividade empresarial. Boa sorte aos empossados!

Tapa na macaca

Quase metade dos universitários já usou alguma droga ilícita ao menos uma vez. A experiência foi relatada por 49% dos estudantes entrevistados para o Levantamento Nacional sobre uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas entre Universitários. Além disso, um em cada quatro estudantes de nível superior faz uso regular de drogas. A pesquisa revela ainda que 86% dos jovens já consumiram bebidas alcoólicas. Destes, 22% correm risco de desenvolver dependência de álcool. Home vôte!

Bênção ao padrinho

Um dia após ter tomado posse como Secretário da Cultura de Sergipe, Valadares Filho (SD) avionou à Brasília para agradecer pela indicação para o cargo ao ministro Márcio Macêdo (PT). Levou a tiracolo Gustavo Paixão, presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe. Pelas redes sociais, Vavazinho informou que já está trabalhando para o fortalecimento do cenário cultural sergipano, “buscando o diálogo com o governo federal para que, em parceria com governo Fábio Mitidieri, possamos avançar ainda mais, levando o melhor para a cadeia produtiva da Cultura”. Arre égua!

Agora vai!

Sabe quem deu com os costados aqui na terrinha? Rashad Novruz, embaixador do Azerbaijão, país localizado entre a Europa e a Ásia. Durante encontro com o governador Fábio Mitidieri (PSD) e a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), o diplomata azerbaijano sugeriu que, a partir de agora, “o povo de Sergipe pode conhecer melhor o Azerbaijão e o povo do Azerbaijão conhecer melhor Sergipe”. Aff! Empolgado com a visita do diplomata, Mitidieri levantou a hipótese de que a expertise daquele país como um dos grandes produtores de petróleo e gás mundial possa auxiliar Sergipe nessa área. Misericórdia!

Ações afirmativas

O reitor interino da Universidade Federal de Sergipe, André Maurício, informou que tão logo seja efetivado no cargo pretende criar a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, seguindo o modelo já adotado por outras universidades públicas. Entrevistado pelo site Mangue Jornalismo, o novo reitor disse que também vai buscar melhorias para os restaurantes universitários e procurar resolver rapidamente as questões relacionadas à internet. O professor André Maurício foi o mais votado na eleição para a composição da lista tríplice da qual sairá o novo reitor da UFS. Ele e a sua colega de chapa, professora Silvana Aparecida Bretas, obtiveram 10.102 votos da comunidade acadêmica. Ah, bom!

Grana na conta

A Prefeitura de Aracaju paga, hoje, os salários deste mês a todos os servidores efetivos, aposentados, pensionistas, estagiários, contratados da educação e saúde, além dos ocupantes de cargos comissionados. Também vão botar a mão na grana os servidores aposentados e exonerados que solicitaram indenização entre abril de 2024 e fevereiro de 2025. A Prefeitura disponibilizou cerca de R$ 4,1 milhões para pagar aos 470 comissionados que aguardavam suas indenizações. Antes do fim da gestão passada, foram pagas apenas as indenizações de ex-secretários e ex-diretores, totalizando mais de R$ 2,3 milhões. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 24 de junho de 1961.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias