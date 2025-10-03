Prefeita de Aracaju perde o primeiro secretário

Por Adiberto de Souza *

O vice-prefeito de Aracaju, jornalista Ricardo Marques (Cidadania), deixou a Secretaria Municipal de Comunicação alegando que prefere ser o vice que prometeu em campanha, atuante, participativo, fiscalizador e que vai às ruas ouvir e falar com o povo: “E penso que saindo da Secom, consigo fazer isso com mais energia e dedicação”, discursa. A renúncia de Ricardo vinha sendo aguardada há um bom tempo, mas tanto ele quanto a prefeita Emília Corrêa (PL) sempre negaram haver desentendimento entre os dois. Por outro lado, sabe-se que o vice deseja disputar uma cadeira na Câmara Federal. Sendo este o principal motivo da renúncia é compreensível, pois quem pretende se candidatar nas eleições de 2026 precisa de muito tempo livre para se envolver com a campanha. Resta saber se o vice terá o apoio de Emília na empreitada política que pretende empreender. Do contrário, as línguas ferinas vão espalhar pelas esquinas de Aracaju que a renúncia de Ricardo foi motivada por desentendimentos entre ele e a prefeita. Se essa suspeita será confirmada, porém, só o tempo dirá. Aguardemos, portanto!

Reajuste aprovado

A Assembleia Legislativa aprovou, ontem, o Projeto de Lei concedendo reajuste salarial de 7,5% para os servidores do Tribunal de Contas de Sergipe, com validade desde o último dia 1º. O aumento será estendido à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável. As projeções da área técnica do TCE apontam que o impacto anual do reajuste será de aproximadamente R$ 2,6 milhões ainda em 2025, chegando a R$ 8,2 milhões em 2026 e R$ 9,5 milhões em 2027. Creindeuspai!

O Fasc vem aí

Em evento realizado, ontem, no Centro Histórico do município, foi anunciada oficialmente a programação da 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão. Promovido pela prefeitura sancristovense e agendado para o período de 20 a 23 de novembro próximo, o FASC é reconhecido como um dos maiores eventos culturais do estado, tendo se consolidado como um espaço de encontro entre diferentes manifestações artísticas. Neste ano, o tema escolhido é ‘‘Na Cultura a Gente se Encontra’. O lançamento da programação foi prestigiado, entre outros, pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) e pelo presidente da Assembleia, deputado Jeferson Passos (PSD). Então, tá!

Quem me quer?

Os políticos que deixaram o PL após o partido ter sido entregue ao deputado federal Rodrigo Valadares (união) ainda não sabem para onde vão. O ex-mandachuva da sigla em Sergipe, Edvan Amorim, deseja ingressar no Republicanos, mas a sua vontade não é vista com bons olhos por alguns filiados desta legenda. A demora para Edvan e os amigos encontrarem um abrigo partidário pode afetar seriamente o projeto do médico Eduardo Amorim (PSDB) disputar uma cadeira no Senado em 2026. Enquanto o PL era comandado pelo irmão, o tucano contava com o apoio da legenda, mas agora Partido Liberal vai apostar todas as fichas na candidatura a senador de Rodrigo Valadares. Home vôte!

Só de cueca

Quem ganhou generosos espaços na mídia foi prefeito de Canhoba, Chrystophe Divino (União). Tudo porque para anunciar o aniversário de 40 anos o distinto divulgou um ensaio fotográfico no qual aparece de terno, lendo o livro Cinquenta Tons de Cinza, e também só de cueca. Alguns internautas elogiaram o gestor pela coragem, outros fizeram menções de “vergonha alheia”, defenderam a vida privada e se congratularam pelo aniversário. Após a repercussão do fato, Chrystophe Divino afirmou que enquanto estiver bem avaliado pela população de Canhoba, sua vida pessoal não terá relevância. “Devem avaliar minha gestão”, sugeriu. Aff Maria!

Violência em debate

O Fórum Popular de Direitos Humanos mantido pelo mandato da deputada estadual Linda Brasil (Psol) vai promover, dia 16 próximo, uma roda de conversa em Itabaiana. Agendado para o miniauditório do Campus da Universidade Federal de Sergipe, o evento terá como foco o debate sobre violações de direitos humanos. Estudantes, moradores da região e lideranças sociais podem levar para a roda de conversa temas como violência policial, violência contra mulheres e contra pessoas LGBTQIA+. Prestigie!

Professores reunidos

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe vai promover, dia 9 próximo, uma assembleia geral na sede do Cotinguiba Esporte Clube, centro de Aracaju. Na pauta, a demora do governo Mitidieri em responder as reivindicações da categoria sobre melhoria salarial, e discussão sobre a luta contra as prefeituras que não cumprem a lei do piso salarial do Magistério. “São pontos importantes que precisamos discutir com toda a categoria”, revela o presidente do sindicato, professor Roberto Silva. Ressalte-se que, desde o início da gestão Mitidieri, os educadores tentam sem sucesso conquistar melhorias na carreira. Só Jesus na causa!

Tática evangélica

Não fragmentação de votos. Está será a estratégia evangélica para eleger em 2026 representantes das diferentes denominações na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Segundo a orientação da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, cada denominação investe no número de candidatos que acredita eleger, focando de preferência em uma candidatura como “carro-chefe”. Há um perfil que é exigido dos candidatos: além da cega obediência ao seu líder maior, devem defender intransigentemente as bandeiras conservadoras. Arre égua!

Ganhou e não levou

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), postou nas redes sociais que há três anos, completados neste 3 de outubro, “o povo sergipano foi às urnas e disse alto e claro que queria Valmir governador. Contra tudo e contra todos, fomos o mais votado”, escreveu. Considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, o prefeito teve a montanha de votos anulada, fato que provocou o segundo turno entre Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD), tendo este último saído vitorioso. Agora, Valmir de Francisquinho tenta reverter a inelegibilidade para disputar novamente o governo de Sergipe em 2026. Marminino!

Debatendo o Judiciário

Começa hoje e prossegue até amanhã, o 5º Congresso Estadual dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Sergipe (Conjus). Com a solenidade de abertura agendada para às 19 horas, no Hotel Aquários, em Aracaju, o evento visa debater os rumos da luta sindical no Judiciário sergipano. Entre os palestrantes está Rafael Viegas, cientista político e autor do livro “Caminhos da Política no Ministério Público Federal”. Ele vai falar sobre “CNJ, supersalários da magistratura e arrocho para os trabalhadores do Judiciário”. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Tempo, em 22 de junho de 1950.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias