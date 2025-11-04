Prefeita de Aracaju usa a caneta e o Diário Oficial contra o vice

Por Adiberto de Souza *

O Diário Oficial de Aracaju começou a publicar as exonerações de pessoas indicadas pelo vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) para cargos comissionados. Esta é a primeira demonstração concreta da prefeita Emília Corrêa (PL) que está rompida politicamente com o parceiro de chapa. Mesmo após o cidadanista ter entregue a Secretara Municipal de Comunicação, no mês passado, tanto ele quanto a chefe do Executivo negavam o racha político, mas com os decretos de exoneração publicados ontem, ficou claro ter chegado ao fim a convivência pacífica entre os dois. Ricardo pretende disputar uma cadeira na Câmara Federal, mas torce que Emília renuncie para concorrer ao governo de Sergipe. A renúncia é uma hipótese muito remota, mas em ocorrendo o vice assume a Prefeitura. O certo é que nas eleições de 2026 a prefeita e Ricardo Marques estarão em palanques diferentes. Marminino!

Rei dos salários

O portal A Tarde publicou uma reportagem sobre os salários dos 27 governadores, destacando que o de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), é quem ganha mais em todo o Brasil: R$ 46.366,19. Dirigindo o estado bem mais rico e complexo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), recebe o menor salário: R$ 21.868,14. Ressalte-se que ao assumir o governo, em janeiro de 2023, Mitidieri ganhava R$ 35.462,22. Os salários dos governadores são definidos com base no teto constitucional, não podendo passar o valor recebido pelos ministros do STF. Creindeuspai!

Sergipe na lanterna

No acumulado de janeiro a setembro passado, o Nordeste criou 338.090 novos empregos. A Bahia liderou o saldo acumulado no ano, com 99.732 empregos, seguida por Pernambuco (61.620). Na outra ponta, aparecem Alagoas e Sergipe como os estados nordestinos que menos geraram empregos formais de janeiro a setembro. Os dois criaram no período, cada um, 11.282 postos de trabalho. Em setembro passado, Pernambuco (15.602) e Alagoas (13.883) foram os estados da região que mais geraram empregos. Sergipe ocupou a 6ª posição com 5.962 postos de trabalho. Os dados são do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Misericórdia!

Cabeleireiro comissionado

Candidata derrotada à Prefeitura de Aracaju, a jornalista Candisse Carvalho (PT) resolveu tirar onda com a prefeita Emília Corrêa (PL). Em vídeo postado no Instagram, a petista revela que o cabeleireiro da gestora aracajuana ganhou um cargo comissionado de R$ 5,2 mil na Secretaria Municipal de Governo, que é administrada pelo pastor evangélico Itamar Bezerra, que vem a ser o maridão da prefeita. Candisse segue afirmando que Emília se inspirou na ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e conclui indagando: “Escovinha com dinheiro público?”. Cruz, credo!

Cadê o capacete?

A prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso (Republicanos), voltou a causar polêmica nas redes sociais ao postar um vídeo pilotando uma motocicleta sem usar capacete. Inicialmente o vídeo mostra a ilustre pilotando sozinha e, em seguida, conduzindo uma pessoa na garupa da motoca. Ressalte-se que o Código de Trânsito Brasileiro classifica a ausência do capacete como infração gravíssima. Em julho passado, a prefeita Juliana se expos nas redes sociais sentada na janela de um carro em movimento, ato também caracterizado como infração de trânsito. Assim também já é demais também!

Lero-lero eleitoral

O PRD e o PSB exibem, nesta semana, propagandas partidárias nas emissoras de rádio e televisão. As inserções serão transmitidas hoje, na próxima quinta-feira e no sábado. O PRD exibirá hoje sete inserções de 30 segundos, e outras três inserções de 30 segundos na quinta-feira. Já o PSB veiculará três inserções de 30 segundos hoje, sete inserções de 30 segundos na quinta-feira e 10 inserções de 30 segundos no próximo sábado. A propaganda partidária tem o objetivo de divulgar o programa do partido, apresentar suas atividades no Congresso Nacional. Então, tá!

Compra milionária

A VL Holding concluiu a compra do Complexo Mineroquímico de Taquari-Vassouras, localizado em Rosário do Catete. Trata-se da única mina de potássio em operação no Brasil. O empreendimento tem mais de 40 anos de operação e cerca de 1.500 funcionários, que serão mantidos sob a nova gestão. A VL Mineração pagará à Mosaic até US$ 27 milhões em dinheiro, além de assumir a responsabilidade por cerca de US$ 22 milhões em obrigações de desmobilização de ativos. A VL Mineração manifestou forte interesse em realizar os investimentos necessários para expandir as operações de Taquari, beneficiando a economia sergipana. Ah, bom!

Cerveja é saúde

Contestando outros estudos que relacionam o álcool a uma piora em quadros neurológicos de saúde, uma nova pesquisa mostra que beber até duas cervejas por dia pode diminuir o risco de ter demência. O interessante do levantamento é que aqueles pacientes que bebiam quantidades de álcool moderadas apresentaram 38% menos chance de ter demência do que aqueles que não bebem bebidas alcóolicas. Os pesquisadores perceberam que beber até 14 latas de cerveja ou taças de vinho por semana, em média duas por dia, garantiu uma incidência 47% menor de demência contra aqueles que não bebiam álcool. Você tá nessa? Hic, hic!

Relator da CPI

O senador Alessandro Vieira (MDB) deve ser eleito hoje relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará o crime organizado no país. Proposta pelo emedebista de Sergipe, a CPI terá 120 dias para investigar especialmente o crescimento das facções e milícias. Segundo Alessandro, o avanço do crime organizado ocorre em razão do “abandono do poder público: Essa tragédia tem solução. Não é pauta eleitoreira, é urgência nacional”, disse o senador. Onze senadores integrarão a comissão, dos quais 10 já foram indicados pelas lideranças partidárias. Aff Maria!

Sindisan alerta

O Sindisan avisa que “há nuvens pesadas e escuras pairando sobre o processo de privatização da água e do esgoto de Sergipe. O sindicato, que representa os trabalhadores em saneamento no estado, revela que no Rio de Janeiro já está em curso um termo de conciliação entre a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), a empresa Águas do Rio. O acordo no estado fluminense prevê uma indenização milionária à concessionária por erros no edital de concessão. O Sindisan lembra que, em 2023, alertou o governo de Sergipe sobre sérios erros e omissões no estudo que fundamentou a “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Por fim, a entidade sindical informa que pode ocorrer aqui exatamente o que já está acontecendo no Rio de Janeiro. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em16 de setembro de 1897.

* É jornalista.

