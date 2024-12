Prefeita eleita de Aracaju nomeia secretários “imexíveis”

Por Adiberto de Souza *

A prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), parece ser partidária da máxima “Mateus, primeiro os meus”. Ao menos é o que se depreende após ela ter indicado o esposo, pastor Itamar Bezerra, para a Secretaria Municipal de Governo. A justificativa para aboletar o amado no secretariado é que para ela o distinto é uma pessoa de sua mais alta confiança. Antes do marido, Emília já tinha atendido aos Amorim, convidando a professora Edna Amorim para ser a secretária da Educação. Para quem não sabe, Edvan e Eduardo Amorim – irmãos da educadora – são os manda chuva em Sergipe do PL e do PSDB, partidos que montaram o palanque da futura gestora de Aracaju. Não bastasse a reação negativa do eleitorado à essa mistura de gestão pública com agrados aos familiares, tais nomeações costumam criar problemas à administração. No meio empresarial é comum se ouvir que não se deve contratar quem não se pode demitir posteriormente. Portanto, plagiando o ex-ministro Rogério Magri, ao menos dois secretários d Emília Corrêa são “imexíveis”. A não ser que a ilustre queira arranjar briga na própria casa ou com os irmãos Amorim. Marminino!

Sem anistia

“Sem Anistia para os golpistas” é o pedido que vai ecoar, hoje, nos atos convocados pela CUT e as Frentes Brasil Popular e Povo sem Medo. Em Aracaju, a manifestação acontecerá na Praça General Valadão, a partir das 14 horas. Além de propor cadeia para os golpistas, os atos de hoje defendem a redução da jornada de trabalho, sem redução de salários; não à escala 6X1; valorização do salário mínimo e das aposentadorias; taxação dos ricos, contra o PL do estupro, contra o genocídio da juventude negra; e redução da taxa de juros. Participe!

Drenagem do Poxim

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), assinam hoje, a ordem de serviço para o início da dragagem visando desassorear um trecho do Rio Poxim. O ato está agendado para às 10h30, no Largo da Aparecida, bairro Jabotiana. Conforme estudos técnicos da Prefeitura, será necessário dragar 104.960 metros cúbicos de material daquele corpo d’água. Também há a necessidade de execução de outros projetos, como a construção de piscinões e obras de drenagem para melhoria da canalização do rio. Em sua foz o Poxim separa o bairro 13 de Julho da Coroa do Meio, na zona sul de Aracaju. Misericórdia!

Governo responde

O governo Mitidieri rebateu o comentário do jornalista Gilvan Manoel sobre a pobreza no estado. O articulista cita duas pesquisas mostrando que em Sergipe os índices de pobreza e miséria continuam entre os mais elevados do país. O Executivo estadual entende que “há ainda um percentual elevado de pessoas vivendo nessas condições e um longo caminho a ser trilhado”, mas dados divulgados pelo IBGE “mostraram que os índices de pobreza e de extrema pobreza em Sergipe em 2023 são os menores desde o ano de 2012”. O governo diz que essa redução é fruto de ações como o “Prato do Povo” e o “Primeiro Emprego”. Então, tá!

Bem na fita

O senador Rogério Carvalho (PT) foi homenageado com o prêmio “Político do Ano 2024”, concedido pela Associação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores da Área Internacional e Diplomática (Abrajinter). O petista foi homenageado por sua liderança em pautas de relevância nacional, como saúde pública, desenvolvimento econômico sustentável e fortalecimento das relações internacionais do Brasil. “Este prêmio é um incentivo para continuar lutando por um Brasil mais justo, democrático e soberano”, destacou o senador. Aff Maria!

Golpe do amor

Cuidado com o “golpe do amor” ou “golpe Don Juan”, em que mulheres são induzidas a fazer depósitos em troca de presentes supostamente retidos no aeroporto. Segundo a Polícia, os criminosos criam perfis falsos nas redes sociais, se passando por estrangeiros em boas condições financeiras. Após envolverem emocionalmente a vítima, pedem que ela deposite dinheiro em contas para que possa resgatar falsos presentes enviados por eles e, supostamente, retidos pela Receita Federal no aeroporto. Arre égua!

Homenagens no atacado

O Tribunal e Contas de Sergipe distribuiu, ontem, homenagens no atacado. Foram ao todo 33 outorgas do colar e do diploma do Mérito Gumersindo Bessa, tidos como as mais alta honraria do TCE. Entre os contemplados estão os presidentes dos três poderes, desembargadores, deputados, senadores, empresários, empreendedores, et cétera e tal. Segundo a presidente do Tribunal de Contas, Susana Azevedo, a homenagem “é um reconhecimento aqueles que, como o espírito de Natal, espalham luz e bondade, promovendo impactos positivos em nossa sociedade”. Ah, bom!

Reunião de governadores

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), avionou à Brasília para participar, hoje, da 16ª edição do Fórum Nacional de Governadores. No centro do debate estarão três assuntos: o pacote de medidas econômicas anunciado pelo governo federal e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma Tributária; a segurança pública e o Programa Mais Acesso a Especialistas do Ministério da Saúde. Além dos governadores e secretários, o fórum também contará com a presença de especialistas nas áreas de economia e segurança pública. Cruz, credo!

Pisa no freio

Dizendo-se preocupado com a dívida a ser deixada pela gestão do Padre Inaldo (PP), o prefeito eleito de Socorro, pastor Samuel Carvalho (Cidadania) anunciou a suspensão do uso de carros oficiais por ele próprio, pelo vice e os secretários municipais. O cidadanista jura que essa sua iniciativa deve gerar uma economia estimada em R$ 1 milhão por ano. Segundo Manuel, as dívidas da Prefeitura somam quase R$ 600 milhões, sem falar que a administração municipal está sem a Certidão Negativa de Débitos, fato que o que impede o acesso a alguns recursos federais e estaduais. Creindeuspai!

Lorota política

Agora na reta final de 2024 muitos políticos não se cansam de divulgar balanços positivos dos próprios mandatos. Relacionam uma série de atividades parlamentares – muitas sem qualquer importância – e concluem dizendo que passaram o ano suando a camisa em defesa do povo. Também ressaltam as várias viagem ao exterior, sob a alegação que viajaram para defender os interesses da população. Estranho seria se estes políticos admitissem que os seus mandatos são medíocres, só beneficiam eles, aos familiares e a alguns poucos apadrinhados. Danôsse!

Mediação de conflito

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (Sintese) solicitou à promotora de justiça, Verônica Lazer, que faça a mediação do conflito entre a categoria e o governo. A queixa maior dos educadores é a recusa do governo é negociar. Eles afirmam que não houve qualquer espaço ou abertura por parte de Fábio Mitidieri (PSD) para uma negociação real da pauta reivindicações da categoria. O sindicato denuncia, ainda, o ataque frontal à liberdade sindical e condena a conduta antissindical que se agiganta no governador. O chefe do Executivo também é acusado de liderar uma cruzada pessoal, na sanha de agredir e macular o sindicato. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 26 de abril de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias