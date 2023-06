Prefeito sai pela tangente para escapar do impeachment

Por Adiberto de Souza *

A iminente instalação de uma CPI na Câmara de Vereadores de Canindé do São Francisco levou o prefeito Weldo Mariano (PT) a se licenciar do cargo por seis meses. Esta saída pela tangente salvou o petista de um provável impeachment e a sua inelegibilidade, acalmou os ânimos dos vereadores e pode resultar na reeleição, em 2024, do agora prefeito interino Joselildo Almeida do Nascimento, o “Pank” (SD). Adversário político de Weldo, o novo chefe provisório do Executivo de Canindé jura não enxergar o gestor licenciado com sabedoria suficiente nem para entender o que é a democracia. Como a licença do prefeito vai até dezembro, é bem provável que ele renuncie ao mandato em janeiro de 2024 para se desincompatibilizar, visando disputar uma cadeira na Câmara Municipal, de onde saiu para se eleger prefeito em 2020. Marminino!

Gol contra

A Secretaria de Turismo de Sergipe tem feito das tripas coração na tentativa de convencer a empresa Gol a retomar o voo diário entre Aracaju e Salvador. Após ter anunciado que colocaria um Boing 737 no trecho entre as duas capitais no próximo mês, a aérea tirou o braço da seringa e agora promete só cumprir o acertado lá pra dezembro. Segundo a Setur, o governo de Sergipe está em tratativas com a companhia aérea visando finalizar os detalhes da operação para a retomada dos voos. “Espera-se o desfecho dessa logística antes do final do mês de junho”, conclui a nota da Secretaria. Aguardemos, portanto!

Vias intransitáveis

O inverno e a falta de conservação das ruas têm tirado o sono dos moradores dos bairros da Zona de Expansão de Aracaju. Esta semana, o vereador Ricardo Marques (Cidadania) fazia um vídeo na Avenida Real quando um carro preto parou ao seu lado. Dentro dele estava a desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que pediu ao cidadanista para apelar à Prefeitura que olhe para aquela região. Residente há anos na Zona de Expansão, a magistrada disse ao vereador que entra ano e sai ano sem que o poder público faça alguma coisa para melhorar a infraestrutura do local. Aff Maria!

Boi fujão

Alguns políticos clientelistas estão mais preocupados com a fidelidade dos cabos eleitorais do que com o voto no varejo nas eleições de 2024. É que, segundo dizem, há lideranças políticas que não resistem ao verde do “arame” e pulam a cerca mais rápido do que boi fujão. Portanto, quem se apressar para comprar currais eleitorais neste período de engorda, vai ter um trabalhão danado para não perder o rebanho ainda incerto. Danôsse!

Propaganda enganosa

E os políticos, em sua maioria, não se cansam de divulgar ações positivas dos próprios mandatos. Gastam recursos públicos para propagandearem falsas verdades. Os ilustres relacionam uma série de atividades parlamentares – muitas sem qualquer importância – e concluem dizendo que vivem suando a camisa em defesa dos sergipanos, principalmente dos mais pobres. Estranho seria se estes políticos admitissem que seus mandatos são medíocres, só beneficiam a eles, os familiares e alguns poucos agregados. Home vôte!

Juntando os cacos

A nova direção do MDB sergipano se reuniu para discutir por onde começa a reestruturação do partido. Agora compondo a base do governo Mitidieri, a legenda passou a ser presidida pelo senador Alessandro Vieira. Nesse primeiro encontro da comissão provisória, O mandachuva emedebista prometeu ouvir todos os filiados “antes de fazer movimentos políticos mais relevantes”. Já o ex-presidente do MDB, empresário Sérgio Gama, deu a entender que se sentiu aliviado em deixar o comando da sigla: “O senador agora é quem vai ficar recebendo oficiais de Justiça, com cobranças de dívidas do partido”, fustigou. Crendeuspai!

Esmola oficial

Alguém conhece um único miserável que, comendo um prato de comida por dia no Restaurante Popular Padre Pedro, em Aracaju, ingressou no mercado de trabalho e reconquistou a cidadania? Não, né? Pois este também será o futuro dos coitados que vão receber do governo de Sergipe uma ração diária no Programa Prato do Povo. Só Jesus na causa!

Lixo verde oliva

O senador Rogério Carvalho (PT) fez um forte discurso contra o coronel do Exército, Jean Lawand Júnior. Durante a sessão da CPMI dos Atos Golpistas, o petista afirmou que nomes como Lawand, o tenente-coronel Mauro Cid, e os generais Augusto Heleno e Villas Bôas “são o lixo das Forças Armadas brasileiras”. Carvalho defendeu uma limpeza geral visando excluir do Exército todas as laranjas podres que tentaram o golpe contra o Brasil. O coronel Jean Lawand é aquele que implorou ao colega de farda Mauro Cid para convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a mergulhar o Brasil numa ditadura. Misericórdia!

Não se venda

Você sabia que quem vende o voto pode ser condenado a quatro anos de cadeia? O artigo 299 do Código Eleitoral prevê punição idêntica para o político safado comprador de consciências. A venda do voto se caracteriza pelo recebimento de dinheiro, cestas básicas, material de construção, emprego ou qualquer outro benefício. Não entre nessa!

Posse agendada

Está marcada para a próxima segunda-feira a posse de Waldoilson Leite na Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe. Indicado para o SPU pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), o distinto está trocando o comando regional da Funasa pelo novo cargo. Gestor público de larga experiência, Waldoilson já foi secretário estadual e teve passagens pelas Codise, Emsetur e Funcaju. Boa sorte na nova empreitada!

Zum zum zum

Circula pelas esquinas de Sergipe a informação que a família Reis anda contrariada com o governador Fábio Mitidieri (PSD). O site Xexo.com publica que os irmãos Fábio e Sérgio Reis têm pressionado o aliado político para ocupar mais cargos no segundo escalão do governo. Indiferente aos comentários sobre um possível atrito com Mitidieri, Sérgio, que está secretário de Representação de Sergipe na capital federal, publicou, ontem, no Instagram uma foto com a seguinte legenda: “Estamos em Brasília e já com agenda! Reunião com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Irajá Lacerda”. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicano no jornal estanciano O Rabudo, em O Rabudo, 23 de maio de 1875.

