Prefeito sergipano diz não ser bandido pra ter medo da polícia

Por Adiberto de Souza *

O prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Saulo Galeguinho (PT), gravou um vídeo no qual manda um recado duro para o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD): “Não sou bandido e não aceitarei ser tratado assim. Isso não está certo, governador. É intimidação, é? Será que vocês não aprenderam que eu não tenho medo?”, indagou. A reação indignada do petista ocorreu, ontem, quando policiais do Pelotão da Caatinga, fortemente armados, cercaram a casa dele com o argumento de que estavam fazendo uma “manobra”. A Secretaria da Segurança Pública informou, em nota, que os fardados procuravam assaltantes de casas lotéricas e prometeu processar o prefeito por atrapalhar a operação. Ainda no vídeo, Saulo Galeguinho lembrou que durante a campanha eleitoral também foi abordado por policiais sem maiores explicações, “numa clara intenção de me intimidar”. O gestor disse esperar que o governador Mitidieri explique ao povo de Nossa Senhora de Lourdes por qual motivo o Pelotão da Caatinga resolveu rondar as propriedades dele. Tomara que tudo não tenha passado de um mal entendido, pois Sergipe não pode voltar ao sangrento tempo do coronelismo, quando a Polícia era criminosamente usada contra os opositores do Poder, muitos deles assassinados apenas por não se curvarem ao governante de plantão. Home vôte!

Patinho feio

E quem dará com os costados hoje na Bahia é o presidente Lula da Silva (PT). No município de Paramirim o “Barba” participará da cerimônia Água Para Todos, quando serão feitos anúncios relativos à segurança hídrica daquele estado. Desde que tomou posse, o petista já esteve na Bahia várias vezes. Aliás, Sergipe é o estado nordestino menos visitado pelo presidente. O ilustre deu as caras por aqui apenas em fevereiro de 2023, prometeu mundos e fundos aos sergipanos e até agora neca de pitibiraba. Pelo visto, para Lula Sergipe é o patinho feio do Nordeste. Misericórdia!

Confraternização no interior

Nesta sexta-feira a nata da política sergipana participará da confraternização do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), na fazenda da família dele, em Nossa Senhora de Lourdes. O governador Fábio Mitidieri (PSD), prefeitos, senadores, deputados estaduais e federais estarão entre os convidados junto com parentes e amigos. Jeferson, que foi reeleito deputado estadual e segue como presidente da Assembleia, deve ser o candidato a vice-governador de Fábio Mitidieri, em 2026. Essa informação é da experiente jornalista Rita Oliveira. Ah, bom!

Mesa de enrolação

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), criou uma mesa de negociação permanente com os servidores municipais. Segundo a distinta, o objetivo é buscar o diálogo com o funcionalismo, “permitindo a discussão de reivindicações com respeito, transparência e responsabilidade com o erário”, frisou. Criada pela primeira vez em Sergipe pelo saudoso ex-governador Marcelo Déda (PT), em 2007, a Mesa de Negociação se desmoralizou ao longo do tempo, pois os acordos salariais fechados entre as partes não eram honrados pelo Executivo. Tomara que essa iniciativa de Emília não termine como a de Déda, rebatizada de Mesa de Enrolação. Arre égua!

Não deu as caras

Mais uma vez, o mandachuva do União Brasil, ex-deputado André Moura, evitou ser fotografado ao lado do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). O distinto não deu as caras no “Sergipe É Aqui”, um mutirãozinho realizado pelo governo estadual e que, ontem, aconteceu no município de Pirambu, reduto eleitoral do ex-parlamentar. Moura deve ter alegado que estava muito atarefado no Rio de Janeiro, onde é secretário do governador Cláudio Castro (PL). Ora, se realmente quisesse participar do evento ao lado de Mitidieri, André teria pedido para o “Sergipe é Aqui” fosse realizado nesta sexta-feira. Aqui pra nós: onde há fumaça, há fogo. Creindeuspai!

Salário de marajá

o ex-prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo Silva (PP), lembrou que logo após ter tomado posse reduziu o seu salário em 35,7%, passando de exagerados R$ 39,5 mil para R$ 25,5 mil. A lembrança feita pelo reverendo visa expor o atual gestor socorrense Samuel Carvalho (Cidadania), que tem um contracheque de R$ 44 mil. Questionado se não pretendia reduzir o salário de Marajá, o cidadanista disse que não fará isso em respeito aos vereadores que lhe presentearam com um enorme reajuste. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Sigilo quebrado

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do processo que investiga o ex-deputado federal Bosco Costa (PL/SE) e os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA). Os três são acusados por suposto desvio de recursos de emendas parlamentares e de integrar uma organização criminosa voltada à negociação de valores. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o trio está no topo de um esquema que comercializou pelo menos R$ 7 milhões em emendas. A investigação aponta trocas de mensagens pelo WhatsApp, depoimentos de testemunhas e documentos apreendidos em buscas autorizadas pela Justiça. Cruz, credo!

O pibinho de Sergipe

Sergipe (1,4%) está entre os sete estados que se encaminham para ter um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) abaixo da média nacional, que é de 2%. De acordo com a Resenha Econômica Regional do Banco do Brasil, os estados com maior índice de crescimento do PIB em 2025 são Mato Grosso do Sul (4,2%), Rio Grande do Sul (4%) e Mato Grosso (3,7%). O Nordeste, por sua vez, tem na liderança o Piauí, com crescimento esperado de 3,1%. A maior parcela de crescimento deste estado deve ficar na indústria (5,6%), acelerada sobretudo pelas iniciativas do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal. Aff Maria!

Comida cara

Aracaju teve, em janeiro último, a cesta básica menos cara do país: R$ 571,43. Já São Paulo (R$ 851,82) registrou o maior valor do conjunto de alimentos que compõe o levantamento de preços dos itens de consumo básicos. Responsável pela pesquisa, o Dieese informou que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.156,15. Estudo divulgado, em dezembro passado, pelo Ipea indica que a renda média do trabalhador foi de R$ 3.279,00 em outubro de 2024. Só Jesus na causa!

Cadê o dinheiro?

O Tribunal de Contas de Sergipe quer explicações do governo Mitidieri sobre as inconsistências nos repasses do duodécimo para a Assembleia e o TCE. Pela Constituição, o Executivo deve destinar, no mínimo, 3% da receita estadual ao Legislativo e 2% ao Tribunal de Contas, porém, os valores efetivamente repassados em 2023 foram inferiores. Diante da cobrança de explicações feita pelo conselheiro Flávio Conceição, o Pleno do TCE aprovou uma recomendação para que o governo se justifique dentro de duas semanas. Marminino!

Na terrinha

O ministro Márcio Macêdo (PT) cumpre, hoje, agenda institucional em Aracaju. Pela manhã, o petista participará da entrega de 350 computadores para a formação de trabalhadores. À tarde, Macêdo visita o empreendimento habitacional Getúlio Alves Barbosa, na periferia da capital sergipana. Este projeto ficou paralisado por entraves burocráticos e só voltou a ser executado depois da atuação de Márcio junto ao Ministério das Cidades. À noite, o auxiliar do presidente Lula (PT) realizará o Fórum de Participação Social em Sergipe, quando serão oficializados os integrantes dos fóruns já instalados em Sergipe. Então, tá!

Mangue ameaçado

Uma área de manguezal equivalente a sete campos de futebol será devastada às margens do Rio Poxim, em Aracaju, para a construção da ponte ligando a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio. Essa grave denúncia é do vereador Camilo Daniel (PT). Segundo o petista, o governo estadual ainda não explicou como será feita a compensação ambiental de todo o desmatamento às margens daquele importante corpo d’água, considerada área de conservação ambiental. Camilo denuncia, ainda, que no Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da ponte estão previstos 31 impactos ambientais na região por conta da obra. Assim também já é demais também!

