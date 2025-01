Prefeitos, vices e vereadores de Sergipe têm salários de marajá

Por Adiberto de Souza *

A decisão da prefeita de Aquidabã, Ana Helena (União), de reduzir o próprio salário em 25% escancarou os gordos contracheques dos gestores municipais, de seus vices e dos vereadores. Isso, claro, sem contar outros imorais benefícios a que estes privilegiados têm direito, como a gorda verba de representação, que é usada ao bel prazer dos indigitados. Para se ter uma ideia, sem a redução anunciada, os subsídios de Ana Helena e da vice Tânia de Valter (PP) são, respectivamente, R$ 36 mil, R$ 24 mil. Já um vereador daquele município ganha R$ 9,9 mil. Ora, está claro que eles têm vencimentos absurdos se comparados ao atual salário mínimo de R$ R$ 1.518. Uma merreca! Portanto, a atitude da prefeita de Aquidabã deveria ser seguida pelos demais gestores municipais e, naturalmente, pelos vereadores. Dificilmente, porém, isso ocorrerá até porque o governador Fábio Mitidieri (PSD), que deveria ser o primeiro a dar o bom exemplo, ganha por mês absurdos R$ 64.366,19, sendo o chefe de executivo estadual mais bem pago do Brasil. Até parece que aqui na terrinha se nada em dinheiro. Home vôte!

Bem na fita

Aracaju aparece no ranking das capitais brasileiras como a 12ª com melhor saneamento básico. A primeira colocada é Curitiba, seguida por São Paulo e Belo Horizonte. A quarta do país, João Pessoa lidera no Nordeste. Na região, depois da capital paraibana aparecem Salvador, Aracaju e Recife. A pesquisa do Centro de Liderança Pública (CLP)avaliou indicadores como: cobertura do abastecimento de água; perdas na distribuição e no faturamento; cobertura da coleta e do tratamento de esgoto. O saneamento básico em Aracaju é de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), devendo passar para o controle da empresa Iguá, que “comprou” 95% do sistema de saneamento do estado. Então, tá!

Asa dura na serra

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), afirmou que se o governo federal não financiar a construção de um pequeno aeroporto naquele município, a Prefeitura bancará a obra com os recursos a que teve direito por conta da “venda” da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Desde março de 2023 que Valmir tenta junto à Infraero a construção de um aeródromo. Naquele ano, ele, juntamente com o filho e deputado federal Ícaro de Valmir (PL), foi recebido em Brasília pelo presidente da estatal Rogério Bazerllay, que prometeu fazer estudos sobre o aeroporto. Só que, de lá pra cá, necas de pitibiriba. Assim também já é demais também!

Esbanjando miséria

“Sergipe é um estado contraditório. Enquanto o governo apresenta um orçamento milionário, a maioria da população é pobre. São 377,6 mil famílias atendidas pelos Benefícios de Prestação Continuada (BPC). E faltam políticas públicas concretas para resolver a questão da fome”. Esta constatação é do diretor de redação do Jornal do Dia, jornalista Gilvan Manoel. Ele lembra que, enquanto parte dos sergipanos vive na miséria, em 2023, o estado teve receitas brutas realizadas superiores a R$ 17 bilhões. Segundo o articulista, os indicadores mostram que o governo Fábio Mitidieri (PSD) precisa adotar medidas bruscas para enfrentar a fome, “e não será com o Prato do Povo, programa muito restrito, que vai conseguir”. Misericórdia!

Upa, upa cavalinho!

Muitos políticos deram com os costados, ontem, em Nossa Senhora da Glória para prestigiar a 6ª Cavalgada do Grupo Entre Amigos. Cavaleiros e amazonas de vários municípios sergipanos prestigiaram o evento. O deputado estadual Pato Maravilha (PL) ressaltou que a festa valoriza e fortalece a cultura nordestina, “preservando tradições que são a essência do nosso povo”. Entree vários outros políticos, também fizeram questão de cavalgar o deputado estadual Chico do Correio (PT) e o secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSB), que é pré-candidato à uma cadeira na Câmara Federal. Arre égua!

Juntando os cacos

Os partidos derrotados nas últimas eleições têm este ano para juntar os cacos da refrega eleitoral e preparar o terreno para o embate de 2026. Quem primeiro começar a faxina, arrumará a casa mais rápido. Esta arrumação passa, naturalmente, pela atração de novas lideranças. O PT, por exemplo, está entre as legendas que precisam avaliar os erros cometidos nas eleições de Aracaju. Já as lideranças políticas que pretendem continuar convivendo sob o teto governista devem aceitar o jogo a ser jogado no recinto. Do contrário, aconselha-se mudar de residência o quanto antes, indo morar, de preferência, na rua da oposição ao governador Fábio Mitidieri (PSD). Simples assim!

Isenção ferida

A lei não proíbe, mas é estranho que parentes próximos de integrantes do Judiciário ocupem cargos comissionados em outros poderes. Como pode um magistrado julgar com isenção quem aboletou numa sinecura o seu ente querido? Cala-te boca!

Escravidão

Mais de 39% dos trabalhadores resgatados no Brasil de condições análogas à de escravo não tinham concluído o 5º ano do ensino fundamental, 32,8% eram analfabetos e 14,6% tinham do 6º ao 9º ano escolar incompletos. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), esse crime está tão enraizado no Brasil que o aumento da fiscalização levará também ao crescimento da descoberta de trabalhadores submetidos a situações degradantes. “Aonde o fiscal vai, encontra trabalho escravo”, denuncia a CPT. Creindeuspai!

Projeto defendido

E a deputada estadual Linda Brasil (Psol) ficou tiririca de raiva com a decisão da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), de cancelar o Projeto Verão 2025. De acordo com a psolista, chega a ser um insulto à inteligência popular a alegação de falta de recursos para bancar a festa. “Havia R$ 3,2 milhões destinados no orçamento para este evento”, frisa Linda. Para a deputada, o anunciado cancelamento reflete “o projeto bolsonarista de Emília, que vê cultura como ameaça, não como investimento”. Por fim, Brasil diz que a atual administração de Aracaju “prefere sufocar iniciativas que trazem vida à cidade em nome de uma agenda retrógrada, que rejeita tudo que é diverso, coletivo e popular”. Danôsse!

Eleitor não é gado

Alguns políticos pensam que o eleitor é gado, que pode ser colocado em um curral para ser negociado. Embora ainda falte mais de um ano para as eleições de 2026, já se houve, aqui e acolá, queixas daqueles que se acham ofendidos porque seu reduto está sendo cortejado por outras lideranças. Alguns políticos, inclusive, ameaçam tornar público os nomes dos “boiadeiros”. Aliás, quem acusa “A” ou “B” de comprar votos deveria ser chamado a provar o que está dizendo, pois ao agir assim o acusador agride os cidadãos, que não podem continuar sendo confundidos com bois em fase de engorda para serem abatidos no dia da eleição. Só Jesus na causa!

Figurinha difícil

Tem gente em Itabaiana rezando para que o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), retorne mais vezes aquele município administrado pela oposição a ele. É que, desde a posse em janeiro de 2023, Mitidieri só esteve na cidade em visita oficial na última quarta-feira. O ex-prefeito Adailton Sousa (PL) confirmou que durante a gestão dele o governador jamais o visitou, embora o tenha recebido em audiência no Palácio três vezes. Na semana passada, o pedessista foi à cidade serrana ver de perto os estragos causados pelas fortes chuvas. Tomara que, mesmo sem novos temporais, ele retorne a Itabaiana outras vezes. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 23 de junho de 1907.

