Prefeiturável de Aracaju tem um canteiro de obras como cabo eleitoral

Por Adiberto de Souza *

Aos que apostam numa vitória líquida e certa de oposição aracajuana, vale lembrar que o prefeiturável Luiz Roberto (PDT) tem a seu favor o robusto cabo eleitoral chamado canteiro de obras. Embora não revelem publicamente, os opositores da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) admitem que o grande volume de obras em andamento e projetadas para a capital sergipana fará a diferença na campanha eleitoral que se avizinha. Para se ter uma ideia, no final do ano passado, Nogueira autorizou, de uma só canetada, a realização de 11 empreendimentos na cidade, graças aos R$ 500 milhões emprestados pelo Novo Banco do Desenvolvimento (NBD). Ressalte-se que outro considerável volume de benfeitorias está sendo realizado na capital com recursos oriundos de emendas parlamentares e convênios com o governo federal. Portanto, o canteiro de obras da gestão pedetista será um grande cabo eleitoral em favor do pré-candidato Luiz Roberto. Diante disso, a oposição terá que se virar nos 30 para convencer o eleitorado aracajuano, usando para tanto apenas promessas de um mundo melhor a partir de 2025. Não será tarefa fácil. Marminino!

Lero-lero político

O PL, o PT e o União Brasil exibem, nesta semana, os últimos programas partidários do ano, de acordo com o calendário de 2024. As emissoras de rádio e televisão transmitem, em rede nacional e gratuita, as propagandas das legendas hoje, na próxima quinta-feira e no sábado, entre as 19h30 e as 22h30. O PL terá oito minutos e meio de programas, enquanto o PT contará com cinco minutos de propaganda. Por fim, o União Brasil terá um minuto e meio, sendo 30 segundos em cada dia. Um conselho para quem não deseja ouvir ou assistir o bolodório político: desligue o rádio ou a televisão e procure coisa mais importante para fazer. Aff Maria!

Fim de carreira

O jornalista Gilvan Manoel publicou no Jornal do Dia que, independente de quem venha a ser eleito prefeito da capital sergipana, este ano marca a aposentadoria política do ex-governador Jackson Barreto (MDB), “a maior liderança popular do estado, e que comanda as eleições em Aracaju desde 1985, quando foi eleito prefeito pela primeira vez. De lá pra cá, JB conseguiu outros dois mandatos e elegeu pessoas sem qualquer densidade eleitoral. Desde a redemocratização do país, em 1984, esta será a primeira eleição em que Jackson não terá papel decisivo em Aracaju”, escreveu Gilvan. É vero!

Tapa na macaca

O Supremo Tribunal Federal retoma, hoje, o julgamento que definirá se o porte de maconha para consumo próprio pode ou não ser considerado crime. O Placar está em 5 a 3 para considerar que não é crime o porte de maconha para consumo próprio. Faltam os votos de Cármen Lúcia e Luiz Fux. De acordo com o ministro Luís Roberto Barroso, a ilegalidade só assegura o monopólio do traficante: “A guerra às drogas fracassou no mundo inteiro, mas o consumo só aumenta”, atesta o magistrado. Danôsse!

Graça difícil

As pré-candidatas à Prefeitura de Aracaju, Danielle Garcia (Pode) e Katarina Feitoza (PSD), deram um tempo nos festejos juninos para pedir graças a São Tomas More, patrono dos políticos e governantes. Lado a lado, as duas prefeituráveis fizeram seus pedidos em silêncio durante a missa celebrada na Igreja São Judas Tadeu. Certamente, entre os apelos de ambas ao santo estava a homologação da candidatura majoritária, uma graça cada vez mais difícil para as duas após o governador Fábio Mitidieri (PSD) ter anunciado que Luiz Roberto (PDT) é o seu pré-candidato a prefeito da capital sergipana. Só Jesus na causa!

Anarriê, Alavantú!

A quadrilha junina foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. A Lei nesse sentido foi assinada pelo presidente Lula da Silva (PT) na véspera do Dia de São João. Com a sanção presidencial, o estilo de dança passa a integrar o grupo que inclui também as escolas de samba, o forró e as festas juninas. A quadrilha junina desembarcou no Brasil com a corte portuguesa, no começo do século 19. Inicialmente, tornou-se popular junto aos aristocratas. Na sequência conquistou a população e passou a incluir elementos culturais, religiosos e folclóricos. Desde então, as quadrilhas adquiriram importância social, econômica e turística para vários municípios, sobretudo no Nordeste. Supimpa!

Últimos dias

Termina no próximo domingo, o prazo para que os partidos políticos apresentem à Justiça Eleitoral as respectivas prestações de contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2023. A medida é obrigatória a todas as legendas, mesmo que não tenham arrecadado recursos ou realizado gastos. Segundo a legislação, a sigla que receber recursos do Fundo Partidário deve comprovar a regularidade da aplicação desses valores, sob pena de devolução ao Tesouro Nacional do montante irregularmente aplicado. Misericórdia!

Alvo errado

A Justiça erra o alvo quando abre guerra apenas contra quem “planta” informações falsas durante a campanha eleitoral. O correto era punir com a perda do mandato e dos direitos políticos os safados que mentem cinicamente para os eleitores. Não se nega que as fake news disseminadas nas redes sociais fazem um mal danado à sociedade, contudo bem menos do que as lorotas cabeludas contadas pelos maus políticos. Estes mentirosos sim, deveriam ser banidos da vida pública o quanto antes. Desconjuro!

Abaixo o preconceito

A Assembleia Legislativa promove, amanhã, uma Audiência Pública sobre Garantia de Direitos e Promoção da Cidadania LGBTQIA+. Autora da proposta para a realização deste evento, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) disse que ser preciso unir forças contra o preconceito. “A violência e a marginalização que nossa comunidade enfrenta diariamente não podem ser ignoradas”, discursou. A parlamentar garante que a Audiência Pública será uma oportunidade para expor as injustiças cometidas contra a comunidade LGBTQIA+ e exigir políticas públicas que assegurem o respeito e a cidadania plena. O evento está agendado para às 15 horas, no plenário da Assembleia. Prestigie!

Tá na briga

O ex-deputado federal Valadares Filho (SD) está mesmo entusiasmado com a hipótese de disputar a Prefeitura de Aracaju. O fidalgo publicou nas redes sociais um agradecimento pelo apoio do PV e do PCdoB ao nome dele como pré-candidato. De acordo com Vavazinho, a política é feita de gestos: “Com maturidade, responsabilidade e firmeza, continuarei conversando com os demais partidos do campo democrático sobre o futuro da nossa cidade”, escreveu. O nome de Valadares Filho foi lançado pelos verdes e comunistas visando enfrentar a prefeiturável do PT, Candisse Carvalho. Os dois partidos entendem que a distinta não tem musculatura eleitoral para tamanha empreitada. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 30 de junho de 1931.

* É editor do Portal Destaquenotícias