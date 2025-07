Presidente Lula quer distância de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Somente este mês, o presidente Lula da Silva (PT) já esteve na Bahia duas vezes. No dia 2, o petista participou em Salvador da festa pela independência do Brasil na Bahia. Ontem, o distinto foi a Juazeiro anunciar obras para a Saúde no âmbito do Novo PAC. Já em Sergipe a última visita do “Barba” foi no começo de 2023, para participar da solenidade de retomada das obras de duplicação da BR-101, no município de Maruim. De lá pra cá, apenas ministros dão as caras aqui na terrinha. Hoje mesmo, Alexandre Padilha e Márcio Macêdo visitam as obras dos hospitais do Câncer, e do Amor, respectivamente, em Aracaju e Lagarto. As más línguas propagam que o presidente Lula se distanciou de Sergipe por conta das desavenças entre as correntes petistas comandadas no estado pelo senador Rogério Carvalho e por Márcio Macêdo. O primeiro faz oposição ao governador Fábio Mitidieri (PSD), enquanto o outro é carne e unha com o pessedista. Por conta dessas escaramuças petistas, o presidente só enxerga Sergipe de cima, quando está se deslocando de avião para os outros estados do Nordeste. Home vôte!

Dinheiro a rodo

Não adiantaram os protestos da minúscula oposição na Assembleia: por larga margem de votos, a bancada governista autorizou o Executivo sergipano a fazer quatro empréstimos, que juntos totalizam mais de R$ 2 bilhões. O governo alega que precisa dessa fabulosa soma para investir em áreas estratégicas como infraestrutura, gestão fiscal, saúde, educação, segurança pública, inovação e mobilidade. Ressalte-se que, desde a posse, em janeiro de 2023, o governador Fábio Mitidieri (PSD) já foi autorizado pelos deputados a fazer outros três empréstimos que somaram cerca de R$ 1 bilhão. É muito dinheiro para os contribuintes pagarem. Creindeuspai!

Bancada vergonhosa

Vereadores de Aracaju criticaram os deputados federais de Sergipe que votaram a favor do chamado Projeto da Devastação, que altera as regras do licenciamento ambiental, representando um dos maiores retrocessos ambientais da história do Brasil. Votaram favoráveis à propositura os deputados Icaro de Valmir (PL), Delegada Katarina Feitoza (PSD), Nitinho Vitale (PSD) e Rodrigo Valadares (União). João Daniel (PT) foi o único a votar contra. Não votaram Yandra Moura (União), Thiago de Joaldo (PP) e Gustinho Ribeiro (Republicanos). Ao criticar os votos favoráveis ao PL da Devastação o vereador Breno Garibalde (Rede) disse que “a bancada sergipana do Congresso Nacional é uma vergonha”. Arre égua!

Viva Sergipe

Empresários e políticos sergipanos prestigiaram, ontem, a solenidade de abertura da Feira Viva Sergipe, que prossegue até domingo. Promovido pelo Sebrae e realizado no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, o evento reúne micros e pequenos empreendedores, além de exibir atrações culturais e palestras sobre temas como inovação e inteligência artificial. O presidente da Câmara de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD) disse que a Feira exalta o melhor da cultura, gastronomia e do empreendedorismo sergipano. Então, tá!

Sentada na janela

A prefeita do município sergipano de Umbaúba, Juliana Cardoso (Republicanos), infringiu o Código de Trânsito Brasileiro ao sentar na janela de um carrão de luxo para filmar com o celular uma rua esburacada. Enquanto se exibia, a fidalga prometeu pavimentar o povoado Tauá graças à uma emenda parlamentar de autoria do senador Rogério Carvalho (PT). Ela prometeu que todos os povoados do município serão pavimentados em sua gestão. Nem precisa dizer que a ostentação da prefeita foi criticada por demais nas redes sociais. Deus é mais!

TV bate a internet

A televisão ainda é o principal meio de comunicação no Brasil, mas os brasileiros já passam mais tempo navegando na internet do que na frente da TV. Segundo Pesquisa de Mídia Brasileira, as pessoas passam, em média, quatro horas e 59 minutos por dia usando a internet durante a semana, e quatro horas e 24 minutos/dia nos fins de semana. Já a média de tempo assistindo à TV fica em quatro horas e 31 minutos/dia nos dias de semana, e quatro horas e 14 minutos aos sábados e domingos. Cruz, credo!

Briga paroquial

Para evitar um possível empurra-empurra, evitem convidar o mesmo evento o deputado estadual Luciano Bispo (PSD) e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Os dois vêm se atacando mutuamente nos últimos dias. Primeiro, Luciano classificou o adversário como “o pior prefeito da história de Itabaiana” e lamentou que a cidade esteja vivendo num “mar de mentiras”. Em resposta, Francisquinho chamou Bispo de “mentiroso e manhoso”, além de afirmar que o pessedista está com dor de cotovelo, com inveja porque o deputado federal Ícaro de Valmir (PL) conseguiu recursos para a Universidade Federal de Sergipe instalar o curso de Direito em Itabaiana. Misericórdia!

Sob nova direção

Os jornalistas sergipanos elegeram a nova diretoria do sindicato da categoria. O coleguinha Guilherme Fraga foi eleito presidente, tendo como vice Elisângela Valença. A posse está marcada para setembro, quando a diretoria, composta por 28 jornalistas e dois representantes da sociedade civil, inicia oficialmente o mandato que vai até 2028. Entre as prioridades para o próximo triênio estão a mobilização pela aprovação da PEC do Diploma, que busca restabelecer a exigência da formação superior específica para o exercício do Jornalismo no Brasil, e a valorização do piso salarial da categoria. Boa sorte aos novos dirigentes do Sindijor!

Filiação prestigiada

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, prestigiou em Brasília a filiação ao PDT do ex-governador do Paraná, Roberto Requião. De acordo com Nogueira, a entrada do experiente político no partido “representa um reforço significativo para a construção de um projeto de um Brasil melhor, com mais igualdade social”. Ainda na capital federal, Edvaldo se reuniu com o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) para discutir sobre política, já que ele é pré-candidato a senador. Após o encontro, o parlamentar lagartense disse que “a boa política se faz com respeito, responsabilidade e união”. Aff Maria!

Fábrica de deputados

Desde sempre, o atendimento hospitalar prestado pelo Estado e pelas Prefeituras é péssimo, degradante. Quem, por necessidade, recorre a ele sabe que a chance de morrer à míngua é maior do que a de sobreviver. O que chama a atenção é o fato de os sergipanos pobres insistirem em votar nos ex-secretários estaduais da Saúde, elegendo-os para a Assembleia e a Câmara Federal. Só resta uma explicação para o sucesso eleitoral desse pessoal: muitos sergipanos pobres são masoquistas, a ponto de elegerem os ex-secretários da Saúde para agradecer pelo sofrimento a que foram submetidos nos hospitais públicos. Marminino!

Fogos sem barulho

A Câmara Municipal de Aracaju aprovou o Projeto de Lei proibindo a venda, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício com estampido. Apresentada pelo vereador Breno Garibalde (Rede), a propositura busca reduzir os impactos negativos à saúde de pessoas sensíveis ao barulho, como crianças autistas e idosos, além dos animais. A lei estabelece exceções à proibição, permitindo apenas os chamados fogos de vista, que aqueles que produzem efeitos exclusivamente visuais ou sons de baixa intensidade. O Projeto segue agora para ser sancionado ou vetado pela prefeita Emília Corrêa (PL). Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 26 de março de 1897.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias