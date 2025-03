Previsões sobre as próximas eleições só após o troca-troca de partidos

Por Adiberto de Souza *

Diante da pressa de alguns em propagar possíveis favoritos nas eleições de 2026, vale alertar que qualquer prognóstico nesse sentido antes da janela partidária do próximo ano não passa de mero exercício de futurologia. Daqui a um ano, muitos deputados estaduais e federais vão pular a cerca para legendas onde acreditam ser mais fácil se elegerem. Outros tidos hoje como prováveis eleitos vão perder os comandos dos partidos, o controle dos fundos partidário e eleitoral e, por consequência, a chance de vitória. Isso já ocorreu e tornará a acontecer em 2026. Quer um exemplo? Se o ex-deputado André Moura (União) perder o controle do rico partido após a concretização da Federação PP/União Brasil verá reduzida a chance de se eleger senador. Por outro lado, siglas hoje com pouca representação eleitoral poderão virar a chave caso os chamados políticos bons de votos se filiem a eles durante a janela partidária do próximo ano. Ademais, os aliados de hoje podem ser adversários amanhã, pois em política, trair e coçar é só começar. Marminino!

Agora vai!

Hoje é dia de posses no governo de Sergipe. O ex-vereador aracajuano e agitador cultural Fabiano Oliveira (PP) será empossado na presidência da Empresa Sergipana de Turismo, uma estatal subalterna da Secretaria de Turismo. Já o ex-secretário de Governo da Prefeitura de Aracaju, Valadares Filho (SD), tomará posse como secretário estadual de Cultura. O primeiro ganha o emprego após ter, na condição de candidato a vice-prefeito, perdido as eleições em Aracaju. Já Vavazinho assumirá uma gorda sinecura no governo Mitidieri por indicação do ministro petistas Márcio Macêdo, que representa a cara governista do PT sergipano. Cruz, credo!

Mandato perdido

Após o Tribunal Regional Eleitoral rejeitar os embargos impetrados pelo deputado federal Ívaro de Valmir (PL), que foi cassado por irregularidades na cota de gênero, só resta uma dúvida: quando o Tribunal Superior Eleitoral vai cassar o ilustre itabaianense em definitivo? Apesar do esforço da defesa, é quase impossível salvar o mandato do filho de Valmir de Francisquinho (PL). Para quem não sabe, o TSE tem jurisprudência consolidada quando o tema é fraude à cota de gênero nas eleições. Somente em 2023, os ministros confirmaram a prática desse crime ao julgar 61 recursos. No ano passado, foram 20 cassações pelo mesmo motivo. Essa fraude também foi reconhecida em julgamentos realizados no Plenário Virtual do TSE que, em apenas uma sessão, cassou 14 políticos de seis estados. Virgem santíssima!

Pena dos golpistas

O senador e delegado de polícia Alessandro Vieira (MDB) parece querer fazer média com os bolsonaristas sergipanos. O ilustre perdeu a simpatia desse grupo de eleitores após ter se posicionado no Senado contra o governo do capitão do pijama. Agora, certamente de olho nos votos dos eleitores de Bolsonaro em Sergipe, Alessandro apresentou um Projeto de Lei reduzindo consideravelmente as penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal aos criminosos que tentaram dar um golpe no Brasil. Para o senador bolsonarista, a punição da Justiça aos mequetrefes que quase enterraram a democracia brasileira tem sido dura demais. Se não estiver apenas pensando nos votos dos golpistas, esta é uma das poucas vezes que um delegado de polícia tem pena de criminosos. Danôsse!

E tome festa!

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), aguarda com ansiedade o fim da Quaresma para fazer o que mais gosta: festas, festas e festas. Na última sexta-feira, o fidalgo reuniu o secretariado, assessores e convidados para anunciar a vasta programação dos festejos juninos, que começam em maio e só acabam lá pra julho. Quem, como o governador, adora dançar forró, arrocha, sofrência e xaxado vai passar dois meses ariando a fivela. E, como dizem as línguas ferinas, enquanto o governador Mitidieri faz festas, Sergipe dança. Arre égua!

Contra os sujismundos

Os senadores Laércio Oliveira (PP) e Alessandro Vieira (MDB) são contra ao Projeto de Lei propondo que o período de inelegibilidade de políticos fichas sujas seja reduzido de oito para dois anos. Na semana passada, a propositura chegou a constar da pauta do Senado, porém foi retirada por falta de consenso. Segundo Vieira, “o que estão chamando de ajuste na Lei da Ficha Limpa é, na prática, um ataque a uma das maiores conquistas da população no combate à corrupção”. Na mesma toada do emedebista, Laércio se diz contra o Projeto “por se tratar de um retrocesso na luta contra a corrupção”. Entrevistado pela Revista Veja, o senador Rogério Carvalho (PT) afirmou que ver chances de mudanças na Lei da Ficha Limpa, embora considere os dois anos propostos no projeto como muito brandos. Ah, bom!

Viola de boca

O governo Lula da Silva (PT) ainda nem conseguiu concluir a demorada duplicação da BR-101 em Sergipe e os petistas não se cansam de alardear que o “Barba” vai garantir recursos para duplicar a BR-235, entre Aracaju e Itabaiana. No último sábado, por exemplo, o senador Rogério Carvalho (PT) foi recebido com festas em Lagarto para anunciar a construção de uma interligação rodoviária entre Itabaiana e Lagarto, um Rodoanel circundando a cidade de lagarto e a duplicação da BR-235. Satisfeito, o prefeito lagartense Sérgio Reis (PSD) disse acreditar que na condição de líder do PT no Senado e amigo de Lula, Rogério conseguirá as verbas prometidas com facilidade. Como dizem por ai: sonhar é livre e de graça. Creindeuspai!

Educação desigual

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e negros, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. E ainda tem gente que é contra as cotas para estudantes de grupos específicos, como negros, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de escolas públicas. Só Jesus na causa!

Julgamento de Bolsonaro

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, comentou sobre a posição do STF em torno da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras oito pessoas por participação na suposta trama golpista. Segundo o magistrado sergipano, diante da proximidade do processo eleitoral de 2026, a Suprema Corte deverá atuar com certa brevidade, mas sem prejuízo da segurança jurídica. “É conveniente, de bom tom, centrar os esforços de toda a Corte para o julgamento não se arrastar demasiadamente, evitando, inclusive, medidas procrastinatórias, eventualmente, por parte dos réus”, afirmou. Aff Maria!

Projeto do buzão

O vereador aracajuano Élber Batalha (PSB) entende que a prefeita Emília Corrêa (PL) está querendo ser boa demais com as empresas de ônibus. O parlamentar discorda da pressa como a gestora pretende aprovar na Câmara um Projeto de Lei autorizando a Prefeitura tomar um empréstimo de R$ 160 milhões visando comprar 30 ônibus elétricos para entregá-los às empresas de mão beijada. Élber e outros vereadores acham que se as concessionárias forem brindadas com tamanho presente devem, ao menos, reduzir o preço das passagens. É aí que a porca torce o rabo. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 7 de abril de 1896.

