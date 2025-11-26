Professores acusam o governo Mitidieri de fazer farra com dinheiro público

Por Adiberto de Souza *

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintese) está acusando o governo Mitidieri de promover uma farra com o dinheiro dos contribuintes. Segundo a entidade, ao tempo em que alega não ter recursos para atender as justas reivindicações dos educadores, o Executivo manda para a Assembleia um Projeto de Lei concedendo gratificações de até R$ 3 mil a ocupantes de cargos em comissão na Secretaria Estadual da Educação. O presidente do Sintese, Roberto Silva, lamentou que o governo tenha dinheiro sobrando para prestigiar os apadrinhados, mas diz não ter condições de valorizar quem está na sala de aula levando educação para os filhos da classe trabalhadora. Diante da falta de compromisso do governo com a categoria, o sindicato elaborou uma ampla agenda de atividades para o mês de dezembro e não afasta a possibilidade de decretar uma greve já no início do próximo ano letivo. Pelo visto, esse embate vai se arrastar por todo 2026, quando os professores devem desgastar ao máximo a imagem do governador e candidato à reeleição Fábio Mitidieri (PSD). Creindeuspai!

Projeto ameaçado

O governo do presidente Lula da Silva (PT) decidiu vetar uma emenda incluída na Medida Provisória 1304, que elevava a base de cálculo dos royalties do petróleo. A iniciativa visa tentar impedir que a Petrobras prorrogue para 2030 o início do Projeto Sergipe Águas Profundas. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), o governo resolveu manter o pulso firme para que a Petrobras continue cumprindo seu papel e seu plano de investimentos. A declaração de Silveira ocorreu dias após a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciar que os investimentos em Sergipe estão sendo adiados na revisão do plano de negócios 2026-2030 da estatal a ser anunciado na próxima sexta-feira. Misericórdia!

UFS desprestigiada

O deputado federal João Daniel (PT) informou à coluna ter sido ele o autor da emenda coletiva que visava garantir investimentos no Campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão. A proposta do petista foi rejeitada pelos demais congressistas sergipanos, deixando a instituição de ensino sem única emenda de bancada ao Orçamento da União. Lamentavelmente, esta foi a primeira vez em 10 anos que os deputados federais e senadores optaram em não contemplar a UFS com recursos federais, permitindo suspeitar que eles e elas não priorizar a educação superior. Só Jesus na causa!

Fafen contrata

A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), localizada em Laranjeiras, já iniciou as contratações de trabalhadores, devendo retomar a produção até o final deste ano. Antes arrendada pela Petrobras à empresa Unigel, aquela unidade deixou de produzir em março do ano passado. Administrada pela empresa Engeman, vencedora do processo licitatório conduzido pela Petrobras, a Fafen está contratando preferencialmente trabalhadores residentes em Laranjeiras e municípios vizinhos. Então, tá!

Lista entregue

A diretoria da seccional da OAB em Sergipe entregou, ontem, ao Tribunal de Justiça a lista sêxtupla do Quinto Constitucional da qual sairá o futuro desembargador. O documento foi entregue à presidente do TJ, Iolanda Guimarães, pelo presidente da Ordem, Danniel Alves Costa. Os seis causídicos que integram a relação foram escolhidos num pleito que contou com a participação de mais de 70% dos advogados sergipanos. Agora, os desembargadores vão eleger uma lista tríplice, que será encaminhada ao governador Fábio Mitidieri (PSD) a quem cabe indicar o substituto do desembargador aposentado Luiz Mendonça. Compõem a lista sêxtupla os advogados Márcio Conrado, Fabiano Feitosa, América Nejaim, Marília Menezes, Carla Carolina e Kleidson Nascimento. Ah, bom!

Choradeira bolsonarista

E os bolsonaristas extremados não se cansam de chorar após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter sido engaiolado para cumprir a pena de 27 anos de prisão. O deputado federal Rodrigo Valadares (União) chega a exagerar nas lamentações ao afirmar que a punição do líder golpista “é uma afronta à democracia, à liberdade e ao direito de todo cidadão ser tratado com justiça”. Diferente dos bolsonaristas chorões, a maioria dos brasileiros (55%) considerou justa a prisão de Bolsonaro. É o que revela pesquisa Quaest, que ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais. Home vôte!

Palanque oficial

O Ministério Público Federal instaurou uma “notícia de fato” para apurar possíveis crimes eleitorais praticados pelo ex-ministro Márcio Macedo (PT) e pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) durante o Projeto Sergipe é Aqui. Esta informação foi publicada, hoje, no site Faxaju pelo jornalista Habacuque Vilacorte. Segundo o coleguinha, a suspeita é que houve uso político do evento quando o ex-ministro fez discurso defendendo o apoio do PT à reeleição do governador. O articulista revela, ainda, que antes desse episódio já havia um receio de alguns governistas sobre o uso político do Projeto devido aos constantes discursos a respeito da formação da chapa majoritária encabeçada por Mitidieri. Arre égua!

Cadê o dinheiro?

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) criticou a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) por atrasar o repasse dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. Segundo a parlamentar, desde maio, os agentes culturais aguardam o pagamento dos editais 7 e 9, voltados à formação cultural e à circulação artística. “Essa demora provoca desajustes nas agendas dos profissionais, compromete cronogramas e orçamentos e gera grande frustração entre os artistas sergipanos”, lamentou a psolista. Por fim, Linda Brasil indagou a quem interessa essa morosidade nos repasses das verbas públicas? Com a palavra a direção da Funcap. Marminino!

Compra suspeita

A Prefeitura de Itabaiana pagou R$ 220 mil pela licença de um software de videomonitoramento que, na verdade, é gratuito, segundo documentação do próprio fabricante. É o que revela reportagem assinada na revista Carta Capital pelo jornalista Wendal Carmo. A compra do programa ocorreu em 2022, quando o prefeito era Adailton Sousa (Podemos). A conclusão sobre a suspeita aquisição do equipamento consta de relatório produzido por técnicos da Controladoria-Geral da União. Deus é mais!

Noite de autógrafos

A professora Tereza Cristina Cerqueira da Graça vai lançar, sexta-feira próxima, o livro “Aracaju do novo tempo: cede ou concede?”. A sessão de autógrafos terá início às 17 horas, na sede do Sindicato dos Profissionais do Ensino de Aracaju (Sindipema), localizada à rua Carlos Correia, no bairro Siqueira Campos. A obra literária resgata e eterniza o início da história daquele sindicato, suas primeiras lutas e a construção histórica da categoria e do ensino público na capital sergipana. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 23 de dezembro de 1871.

* É jornalista.

