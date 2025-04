Professores aguardam ansiosos a proposta salarial do governo Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Os professores da rede estadual de ensino aguardam ansiosos pela posição do governo sobre as suas reivindicações, a maioria ligada à melhoria salarial da categoria. A expectativa dos educadores é que, já no início de maio, o governador Fábio Mitidieri (PSD) apresente uma proposta efetiva sobre a valorização e o pagamento do piso salarial, a implementação da gestão democrática, a garantia de apoio pedagógico nas escolas, etecetera e tal. O sinal amarelo entre educadores acendeu após recente informação do Executivo dando conta que não fará revisão salarial este ano. Diante disso, já há quem acredite que o governo vai informar ao sindicato da categoria que terá dificuldade de atender as reivindicações devido a necessidade de manter o estado dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para reforçar esse discurso, o governo poderá dizer, ainda, que administra para todos os sergipanos, não podendo privilegiar apenas uma categoria de servidores. Tomara que essas sombrias previsões não se concretizem para que a conturbada relação entre as partes não azede de uma vez por todas. Oremos!

Ataques denunciados

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou uma ação articulada por parlamentares da extrema direita visando promover ataques sistemáticos contra ela. A psolista afirmou que os adversários estão divulgando mentiras e distorções sobre a sua atuação em espaços educativos. A ofensiva, segundo Linda, é parte de uma estratégia nacional de perseguição a minorias, a grupos e mandatos progressistas, em especial os que pautam os direitos humanos e a diversidade. “Esta tática é típica de feições autoritárias e muito perigosa”, denuncia a deputada. Creindeuspai!

Os infiltrados

Com raras exceções, os políticos são espertos, às vezes tinhosos. Basta ver uma aglomeração para essa turma logo identificar os participantes como seus futuros eleitores e, sem a menor cerimônia, apoiar as bandeiras defendidas pela massa inflamada. Hoje, certamente, vários políticos vão participar da marcha que os professores da rede pública promovem em Aracaju visando cobrar benefícios ao governo Mitidieri. Portanto, a categoria deve identificar os políticos oportunistas que estão na manifestação e colocá-los para correr, pois muitos deles só querem se perpetuar no poder. Misericórdia!

Ausência de verde

A pesquisa do IBGE sobre arborização nos estados e capitais foi destacada pelo vereador Breno Garibalde (Rede) na sessão da Câmara de Aracaju. O parlamentar lamentou que Sergipe apareça no estudo como o estado com menos árvores em vias públicas no Brasil. “No país, 66,56% da população vive em ruas com árvores, enquanto em Sergipe o índice é de apenas 38,6%”, discursou. Os dados do IBGE também mostram que entre as capitais, Aracaju aparece na 22ª colocação em arborização, com apenas 4,6% de áreas ambientais protegidas, além de não possuir um plano de enfrentamento às mudanças climáticas. Assim também já é demais também!

Direção perigosa

Mais de 19% dos motoristas das capitais usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que de cada cinco pessoas, uma afronta a lei. Feita pelo Ministério da Saúde, a pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos (25%) e com maior escolaridade (26,1%) são as que mais assumem esse comportamento de risco. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção. Arre égua!

Quitutes de Arauá

E quem ganhou saborosos quitutes sergipanos foi o senador Rogério Carvalho (PT). O prefeito de Arauá, doutor Fábio (PT), deu com os costados no gabinete do aliado político, em Brasília, com uma caixa de isopor cheia de guloseimas produzidas no município. Entre os apetitosos petiscos estavam as balinhas de leite da professora Zenilda, as cocadas de dona Geni, os queijos de Júnior de Joélio e Joãozinho da Buril, carne do sol de Raymundo do Rancho e o quite de produtos de banana produzidos pelas Mulheres de Fibra 24, do povoado Casa Caiada. É de ficar com água na boca. Virgem santíssima!

Saco de gatos

Não acreditem muito nessa conversa de que os pré-candidatos governistas ao Senado permanecerão unidos sejam quais forem os dois escolhidos entre eles para disputar as duas cadeiras majoritárias. Os fuxicos propagados pelos apoiadores dos pretendentes deixam claro que se o governador Fábio Mitidieri (PSD) não souber tanger o gado, a boiada estoura tão logo se anuncie os nomes dos indicados para disputar o Senado. Diferente do que tentam fazer acreditar alguns, os pré-candidatos governistas se assemelham a um saco de gatos, que ao ter o nó desatado esparrama felinos assustados pra todos os lados. Home vôte!

Governo velho

Pelo andar da carruagem, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), não vai promover a prometida reforma administrativa. Deve estar satisfeito com o secretariado composto, em boa parte, por pessoas oriundas dos governos Marcelo Déda (PT), Jackson Barreto (MDB) e Belivaldo Chagas (PSD). Ressalte-se também os inúmeros auxiliares do 2º escalão que transitam há décadas pela máquina estatal, verdadeiras figurinhas carimbadas. Aliás, enquanto continuar se socorrendo de técnicos que atuaram nas gestões anteriores, Mitidieri não sustentará o discurso de que faz um governo inovador, como tenta fazer crer a propaganda oficial. Marminino!

Imóveis desocupados

A região Metropolitana de Aracaju tem mais de 400 mil domicílios particulares ou 41% das residências de Sergipe, conforme o censo demográfico de 2022. Chama a atenção, porém, que somente na capital existem 48 mil moradias não ocupadas. Estes dados estão no artigo assinado pelas pesquisadoras Sarah Lúcia Alves França, Viviane Luise de Jesus Almeida e Catarina Carvalho Santos Melo. Segundo o estudo, nos outros três municípios da área metropolitana, Socorro apresenta o segundo maior número de domicílios desocupados: cerca de 16 mil. É lastimável que, enquanto há tantos domicílios vazios, falte moradias para milhares de famílias. Eita Brasilzão sem jeito!

Não tem medo

Após apresentar um Projeto de Lei que impede a realização de palestras com teor político nas escolas da rede pública, o deputado estadual Luizão Dona Trampi (União) disse não ter medo do Sindicato dos Professores (Sintese). Ao tomar conhecimento que a entidade classificou a propositura como uma forma de censura, o parlamentar disse não ter medo do Sintese: “Podem vir na Assembleia e encher a arquibancada, fazer boneco gigante meu e tocar fogo, tô nem aí”, alertou. Por fim, o bolsonarista afirmou que a escola deve ser ambiente neutro. Cruz, credo!

Delegada se defende

A secretária estadual da Mulher, delegada Danielle Garcia (MDB), garante que as investigações, feitas em 2017, sobre possíveis irregularidades na coleta de lixo em Aracaju foram conduzidas com seriedade pela Polícia Civil e o Ministério Público. A posição da emedebista ocorre após críticas ao trabalho dela como delegada e responsável pela Operação Torre de Babel. O ex-governador Jackson Barreto (MDB), por exemplo, disse que Danielle conduziu a investigação de olho na carreira política dela. A distinta nega a acusação e se diz tranquila por ter realizado uma atuação técnica. Então, tá!

Partido contrariado

Mesmo a contragosto do Cidadania, a deputada estadual cidadanista Kitty Lima aceitou ser vice-líder do governo Mitidieri na Assembleia. A ilustre se disse honrada com a indicação e prometeu atuar com a mesma firmeza que sempre lhe guiou na defesa do que acredita, com coragem e coerência. Enquanto Kitty festejava a nova função, o Cidadania avaliava como será a relação com ela a partir de agora, pois o partido faz oposição ao governo do estado. Interessante é que a legenda não reclamou publicamente quando, antes de assumir o mandato, a filiada tomou posse como superintendente estadual da Causa Animal. Aff Maria!

