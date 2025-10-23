Professores cobram ao governador Mitidieri que honre a palavra

Por Adiberto de Souza *

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (Sintese) está cobrando ao governador Fábio Henrique (PSD) que honra a palavra empenhada. É que o pedessista prometeu, no último dia 11, agilizar a publicação da lista com os nomes dos professores beneficiados pelo precatório do FUNDEF, assim como publicar o respectivo decreto sobre o tema. Só que até agora neca de pitibiriba. Ontem, o Sintese enviou novos ofícios ao governo e à Secretaria Estadual da Educação cobrando o cumprimento dos prazos definidos pela Comissão do Grupo de Trabalho dos Precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Para se ter uma ideia da morosidade oficial, a lista e o decreto deveriam ter sido publicados no último dia 10, porém de lá pra cá a Secretaria não forneceu qualquer informação sobre o atraso. E uns e outros ainda insistem em dizer que o governo Mitidieri não tem má vontade com os professores. Imagine se tivesse. Home vôte!

André e a Codevasf

A presença do pré-candidato a senador André Moura (União) nos eventos promovidos pela Codevasf em Sergipe foi tema de reportagem do site Carta Capital. Assinada pelo jornalista Wendel Carlos, a matéria destaca que o mandachuva do União Brasil também pega carona no helicóptero do Grupamento Tático Aéreo, ligado à Secretaria de Segurança Pública para prestigiar solenidades do governo no interior de Sergipe. A reportagem conclui informado que especialistas em Direto afirmam ver indícios claros de problemas éticos e administrativos que podem configurar uso indevido da máquina pública, promoção pessoal com recursos federais e potencial conflito de interesses. Misericórdia!

Ex-governador operado

O ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode), foi submetido a uma cirurgia na próstata em um hospital particular de Aracaju. Ocorrido ontem, o procedimento cirúrgico para a remoção do tumor transcorreu dentro da normalidade. Segundo a assessoria de Belivaldo, ele permanece internado, devendo receber alta hospitalar nos próximos dias. Desejamos uma rápida recuperação!

Volta ao batente

E quem está de volta à Câmara Municipal de Aracaju é o vereador Rodrigo Fontes (PSB). O distinto se afastou por 121 dias para que o suplente Marcel Azevedo (PSB) sentisse o gostinho do Legislativo. Ao retornar ao batente, Rodrigo disse que estava com saudade dos debates, mas teve que se licenciar para honrar um compromisso assumido com Marcel. “Voltei e quero agora trabalhar muito pelo povo aracajuano”, discursou. Então, tá!

Aguardando a janela

O novo mandachuva do PL em Sergipe, deputado federal Rodrigo Valadares (União), se reuniu pela primeira vez com os deputados estaduais do partido, Pato Maravilha e Netinho Guimarães. O objetivo foi reafirmar o convite para que os dois parlamentares permanecem na legenda. As línguas ferinas juram de pés juntos, porém, que tanto Pato quanto Netinho estão apenas esperando a abertura da janela partidária para pularem a cerca em direção a outro partido que apoia o governador Fábio Mitidieri (PSD). Rodrigo também aguarda a mesma janela visando se mudar para o PL. Enquanto isso, a esposa dele, Moana Valadares, esquenta a cadeira de presidente da sigla. Aff Maria!

Povos tradicionais

Aracaju está sediando o 2º Encontro Nacional de Fóruns dos Povos e Comunidades Tradicionais. O objetivo é fomentar o diálogo e a reflexão sobre os desafios que as comunidades tradicionais enfrentam no cenário atual, como as ameaças aos seus territórios e modos de vida. A abertura ocorreu na última terça-feira, no bairro Mosqueiro, quando se discutiu a preservação do mangue, saberes e resistência. O evento, que prossegue até amanhã, reúne quilombolas, indígenas, pescadores artesanais, ribeirinhos, catadoras de mangaba, povos de terreiro, extrativistas e lideranças políticas. O encontro será encerrado às 14 horas dessa sexta-feira, com uma caminhada em defesa do meio ambiente, saindo do bairro Cirurgia. Prestigie!

Câmera escondida

Tomara que o mequetrefe responsável por esconder uma câmera no banheiro do Instituto de Identificação em Pirambu seja punido com rigor. Ao tomar conhecimento do crime, a Secretaria da Segurança Pública instaurou um procedimento investigativo visando adotar as providências cabíveis na esfera criminal. Também solicitou à Prefeitura de Pirambu, a quem pertence o prédio, o afastamento imediato do servidor envolvido. Espera-se que outras câmeras não tenham sido escondidas em outros locais do mesmo prédio frequentado pela comunidade interessada em obter cédulas de identidade civil. Creindeuspai!

Defesa dos fertilizantes

O deputado federal João Daniel (PT) promoveu uma audiência pública na Câmara para discutir o Plano Nacional de Fertilizantes. Entre os participantes estavam representantes da Petrobras, do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério de Minas e Energia, além de especialistas e trabalhadores. O debate focou na reativação das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen’s) de Laranjeiras e Camaçari. Daniel ressaltou que a reativação das duas unidades deve gerar mais de 4 mil empregos diretos, sendo cerca de 1,8 mil em Sergipe e o 2,8 mil na Bahia, impactando positivamente a economia e a vida das famílias do campo. Segundo o deputado, a produção nacional de fertilizantes é uma questão de soberania e segurança alimentar. Marminino!

Pegue leve

O presidente da Câmara de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), ficou invocado com alguém que lhe sugeriu pegar leve. O pessedista não revelou o nome de quem o orientou a pisar macio, nem a quem o indigitado se referia, mas disse que não aceita esse tipo de orientação. Invocado, o vereador bradou não ter rabo preso com ninguém e que só serve ao povo de Aracaju. “Não estou aqui para mandar recado, mas para reafirmar que nosso compromisso é com a verdade e a legalidade”, destacou. Por fim, Vasconcelos jurou que a Câmara é “uma instituição totalmente independente”. Aqui pra nós, há controvérsia. Arre égua!

Festa do Livro

Itabaiana será palco, de hoje até o próximo domingo, da sétima Bienal Internacional do Livro. Os participantes terão quatro dias dedicados à literatura, à troca de ideias e ao fortalecimento da identidade cultural de Itabaiana. Além da presença de escritores e expositores, a população poderá vivenciar apresentações folclóricas. Totalmente gratuito e aberto ao público, o evento integra as comemorações dos 350 anos de fundação do município e celebra a literatura como instrumento de transformação social e valorização cultural. Participe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, 31 de janeiro de 1920.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa necessariamente o pensamento do site Destaquenoticias.