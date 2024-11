Professores se dizem massacrados pelo governo Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Tudo leva a crer que governo de Sergipe está mesmo decidido a pegar no pé dos professores da rede estadual de ensino. Agora, a categoria foi surpreendida com ameaças de processos de seus dirigentes e a suspensão do repasse pelo Estado da contribuição sindical a que tem direito o Sintese. Os educadores agem certos quando denunciam que estão sendo alvo de um massacre por parte do governo de Fábio Mitidieri (PSD). Dispostos a continuarem lutando por seus direitos, os professores prometem não se curvar diante da recusa do governo em negociar a pauta de reivindicação da categoria. Também garantem que vão continuar fazendo sucessivas greves, a despeito de as paralisações serem repetidamente proibidas pela Justiça. Há quem suspeite que Fábio Mitidieri, tal qual alguns de seus antecessores, não aceita que os professores se recusem em colocar o pescoço na canga, como se fossem mansos bois de carro. Já que criticam a falta de diálogo do chefe do Executivo, são punidos pelo bolso, numa tentativa de fazê-los se curvarem diante do governante de plantão. Seguramente, a população sergipana, consciente da importância dos educadores na construção do futuro de seus filhos, rechaçará mais essa absurda tentativa de criminalizar os responsáveis pela educação de nossa juventude. Misericórdia!

Há vagas

Um setor da economia está pronto para fazer centenas de contatações a partir de janeiro próximo. Alguns desses empregos chegam a pagar salários tentadores, além de o contratante nem sempre exigir a presença física do empregado. A principal exigência é o QI de “quem indica”. Está interessado? Pois procure aliados da prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Eles devem indicar boa parte dos futuros ocupantes dos cargos em comissão da Prefeitura de Aracaju. Um aviso importante: o candidato à sinecura que confessar ter votado no prefeiturável Luiz Roberto (PDT) será prontamente reprovado na “entrevista de emprego”. Home vôte!

Alta médica

Após alguns dias internado num hospital particular de Aracaju, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), recebeu alta médica nesse domingo. O fidalgo sentiu um desconforto quando estava no Rio de Janeiro e, ao chegar em Aracaju, foi diagnosticado com pneumonia. Medicado, recebeu autorização para continuar o tratamento no lar, doce lar, onde permanecerá no estaleiro até quinta-feira. Em novembro de 2020, Mitidieri também baixou ao hospital por conta de uma crise renal aguda. Melhoras!

Calçadas mal cuidadas

E quem sempre reclama da má conservação das calçadas de Aracaju é o vereador Breno Garibalde (União Brasil). Segundo ele, é quase impossível andar por elas, principalmente se você é idoso, está levando carrinho de bebê, tem mobilidade reduzida ou possui alguma deficiência. Por causa da falta de manutenção das calçadas, “as pessoas andam na rua, ao lado do meio fio. Isso é grave e precisa mudar”, alerta. E é grande o número de pedestres que se arriscam nas mal cuidadas calçadas da capital sergipana. Deus seja louvado!

Boa nova

A Petrobras aguarda a resposta dos fornecedores à consulta sobre a licitação das duas plataformas visando atender ao projeto Sergipe Águas Profundas, para lançar o edital nesse sentido. Segundo a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da empresa, Renata Baruzzi, a expectativa é que isso aconteça até o final deste ano. Objetivando despertar interesse do mercado, a petrolífera ajustou o modelo de contratação para as novas plataformas. Tomara que agora apareça alguma empresa interessada no edital. Aff Maria!

Cadê a reforma política?

Necessária para a concretização da democracia, a reforma política não avança no Congresso nem a pau. Prometida há anos, esta importante iniciativa não sai do papel simplesmente porque não interessa à maioria dos congressistas. Qual deputado federal ou senador, eleito graças às malas pretas e caixas dois, vai querer moralizar as campanhas eleitorais, defender eleições justas e punir com rigor os bandidos de colarinho branco? Os parlamentares que discordam da maioria até podem se esgoelar na tribuna, porém não conseguirão aprovar uma reforma política que contrarie o enorme conluio político, assemelhado a um fedorento ninho de ratos. Desconjuro!

Educação em baixa

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) lamentou que apenas 31% dos estudantes sergipanos matriculados no 2º ano do ensino fundamental da rede pública alcançaram o padrão nacional de alfabetização em 2023. Com base nesse dado do Indicador Criança Alfabetizada a parlamentar diz ser “inadmissível o descaso do governo Mitidieri quando se trata da garantia do direito à alfabetização”. Linda entende que não basta garantir o acesso à escola: “Precisamos assegurar uma jornada educacional de qualidade e comprometida com o desenvolvimento social”, discursa. Certíssima!

Livro de ficção

A Constituição Federal completou 36 anos agora em 2024, mas ainda não pode ser considerada uma obra acabada. Um levantamento feito pela Câmara dos Deputados mostra que a lei máxima do país contém mais de 150 dispositivos ainda não regulamentados. Um exemplo é o imposto sobre grandes fortunas atualmente em discussão. Previsto pelos constituintes em 1988, o tributo não é cobrado porque o artigo 153, que trata sobre o tema, não foi disciplinado. Os dispositivos que precisam de regulamentação são aqueles que enunciam um direito, um dever ou uma regra com a ressalva de que eles serão cumpridos “na forma da lei” ou “nos termos definidos em lei”. Só Jesus na causa!

Tocador de bumbo

E quem está sorrindo de orelha a orelha com o sucesso do G20 Social é o ministro sergipano Márcio Macêdo (PT). Um dos organizadores do evento realizado no Rio de Janeiro, o petista esteve presente nos mais diversos encontros, a exemplo do 4º Acampamento Nacional do Levante Popular da Juventude. Entusiasmado com a anergia da garotada, Márcio até arriscou tocar um bumbo. Com mais alguns treinos nesse instrumento de percussão o ministro poderá até fazer uma dupla com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), exímio tocador de zabumba. Marminino!

Aracaju menor

O vereador aracajuano Professor Bittencourt (PDT) está pra lá de preocupado com os efeitos da decisão judicial transferindo parte do território de Aracaju para São Cristóvão. O pedetista lembra que a Prefeitura da capital sergipana fez na área em litígio um grande investimento em educação, saúde e infraestrutura. Os 20,78 km² a serem transferidos para São Cristóvão contam com 6.727 imóveis, 14 escolas, três postos de saúde e 31 quilômetros de vias pavimentadas, além de iluminação pública. Com a anunciada mudança, Aracaju também terá uma perda anual de IPTU estimada em R$ 5, 2 milhões. Creindeuspai!

Luto

Morreu em Aracaju o empresário, desportista e ex-deputado federal José Queiroz da Costa, 88 anos. Ele estava internado em um hospital de Aracaju e faleceu nesta madrugada. O velório será no OZAF e o sepultamento acontecerá às 14 horas de hoje no Cemitério Santo Antônio das Almas, em Itabaiana. Aposentado do Banco do Brasil, José Queiroz deixa a viúva, seis filhos, 16 netos e quatro bisnetos. Que a terra lhe seja leve, amigo!

Noite de autógrafos

O ex-prefeito de Aracaju, João Augusto Gama (MDB), vai lançar, nessa terça-feira, o livro “Memórias de um político”. Amante das letras, João Augusto Gama conduz o leitor em uma viagem literária em que rememora o que viu e viveu no campo da política local e nacional. “É um relato em primeira pessoa contando diversas passagens da minha vida, mas restrito ao político”, explica Gama. A noite de autógrafos está agendada para o Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 28 de julho de 1908.

