Projeto da Previdência deixa um cheiro de derrota para Emília

Por Adiberto de Souza *

A aprovação pela Câmara de Vereadores do Projeto de Lei reformando a previdência municipal de Aracaju teve um forte cheiro de derrota para a prefeita Emília Corrêa (PL). Na verdade, a propositura original do Executivo foi totalmente modificada durante demorada reunião entre secretários, vereadores e sindicalistas. Antes das mudanças, o presidente do Legislativo, Ricardo Vasconcelos (PSD), garantiu que não seria aprovado qualquer retrocesso que prejudicasse os servidores, enquanto o líder da prefeita, vereador Isaac Silveira (União), ameaçou entregar a liderança se o projeto não fosse revisto. Feitas as modificações exigidas pelos vereadores e os sindicatos dos servidores, a própria Emília Corrêa admitiu que o resultado foi um texto mais justo, que preserva direitos e amplia garantias, numa clara demonstração que se viu obrigada a recuar para que a reforma da previdência municipal fosse aprovada pelos vereadores. Tomara que esse episódio sirva de lição aos auxiliares da prefeita para que ela não sofra um novo desgaste político. Marminino!

Palanque pronto

Embora o senador Rogério Carvalho jure que o palanque petista para as eleições de 2026 já está pronto, falta colocar muita madeira no estrado antes do primeiro discurso de campanha. As lideranças do partido em Sergipe ainda vão discutir muito sobre a disputa pelo governo e, inclusive, a briga pelas cadeiras do Senado, pois o ministro Márcio Macêdo sonha em substituir Rogério. Justo por isso Carvalho admite que “a definição do nome para o governo de Sergipe será feita em diálogo com o presidente nacional do PT e com a coordenação da campanha do presidente Lula”. Portanto, diferente do que diz o senador, o palanque petista ainda está em construção. Aff Maria!

Falsas pesquisas

Fique atento porque muitas pesquisas divulgadas por aí não têm qualquer embasamento científico, deixando claro a intensão de propagar positivamente os nomes de seus patrocinadores. Como a legislação só exige o registro das pesquisas eleitorais em 2026, ano das eleições, as falsas consultas de opinião pública vão continuar sendo divulgadas a três por dois até o fim de 2024. Cabe ao cidadão e a cidadã procurar saber quem são os responsáveis por elas e avaliar se o sujeito que aparece na liderança tem realmente a popularidade alardeada. Quem avisa, amiga é!

Desumanidade

Uma em cada três mulheres grávidas em presídios foi obrigada a usar algemas na internação para o parto, e mais da metade teve menos consultas de pré-natal do que o recomendado. Segundo recente estudo da Fundação Oswaldo Cruz, durante o período de hospitalização, 15% das presas afirmaram ter sofrido algum tipo de violência, seja verbal, psicológica ou física. A pesquisa mostra, ainda, que 32% das detentas grávidas não fizeram teste de sífilis e 4,6% das crianças nasceram com a forma congênita da doença. Só Jesus na causa!

Aposta em Socorro

O senador Alessandro Vieira (MDB) sonha em ter uma boa votação em Nossa Senhora do Socorro graças ao apoio do prefeito Samuel Carvalho (PSD). Por conta disso, tem carreado emendas parlamentares para aquele município da Grande Aracaju. Ontem, por exemplo, o emedebista participou da entrega de 251 notebooks e 53 monitores à Secretaria da Educação de Socorro. Os equipamentos foram adquiridos com recursos oriundos de uma emenda apresentada por Alessandro. Arre égua!

Malandragem condenada

A descrença do eleitor com os políticos tem razão de ser. Ao reprovar os ditos representantes do povo, a população reage contra as bodegas em que se transformaram os partidos, condena a malandragem dos políticos e rechaça os acordos espúrios entre legislativo e executivo. Os ‘donos’ das legendas enxergam o eleitor como simples mercadoria, vendida abertamente nas campanhas eleitorais. É contra esses hipócritas que o povo protesta. E quem condena a reação popular aos políticos ou é inocente, ou deseja que tudo continue como está para seguir se locupletando com o dinheiro público. Misericórdia!

Dinheiro a rodo

A oposição segue criticando os projetos que tramitam na Assembleia autorizando o governo de Sergipe tomar emprestado quase um bilhão e meio de reais. Segundo a deputada Linda Brasil (Psol), R$ 1,475 bilhão é um valor desproporcional para um estado com sérios desafios orçamentários e altos índices de desigualdade social. A parlamentar afirma que “o direcionamento de recursos dessa magnitude sem critérios claros de aplicação pode configurar graves riscos para Sergipe”. Enquanto a oposição fala, a bancada governista permanece em silêncio, aguardando a hora da votação para aprovar os três projetos do governo sem mais delongas. Creindeuspai!

Congressistas marajás

Enquanto um trabalhador assalariado labuta de sol a sol para ganhar por mês a ninharia de R$ 1.412,00, um deputado federal tem rendimentos mensais de exagerados R$ 273.633,03. Reportagem do site de notícias Poder 360º revela que cada um dos oito parlamentares federais de Sergipe custa anualmente aos contribuintes a fortuna de R$ 3,2 milhões. Já o rendimento médio anual per capita do trabalhador brasileiro é de apenas R$ 24,8 mil. Ressalte-se que, diferente do assalariado, os deputados federais aparecem na Câmara de terça a quinta-feira e se faltarem não têm o ponto cortado. É e fazer inveja aos marajás. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Laranja azeda

Os produtores sergipanos de laranja estão amargando a violenta queda de preço do produto. Há poucos meses, eles vendiam uma tonelada do fruto por cerca de R$ 2,3 mil, preço que despencou para os atuais R$ 700. Não fosse isso, os produtores foram surpreendidos com a taxação em 50%, a partir de agosto, do suco de laranja exportado para os Estados Unidos. A produção de laranja em Sergipe cresceu 15% no ano passado, passando de cerca de 382 mil toneladas em 2023 para mais de 430 mil toneladas em 2024. Ah, bom!

Troca de postos

O mandato do deputado federal Nitinho Vitalle (PSD) acaba na próxima terça-feira. É que o titular Fábio Reis (PSD) reassumirá sua cadeira após ter se licenciado para assumir a Secretaria de Representação de Sergipe em Brasília. Vereador reeleito no ano passado, Nitinho retornará à Câmara Municipal de Aracaju, enquanto o substituto dele, Bigode do Santa Maria, volta à condição de suplente. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 5 de março de 1897.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias