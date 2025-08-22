PSOL prega unidade contra a extrema direita de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Enquanto líderes petistas imploram quase de joelhos para serem aceitos de volta no grupo governista, dirigentes do PSOL sergipano divulgaram uma carta pregando a unidade da esquerda. O documento lembra que a extrema direita apoiou as eleições do governador Fábio Mitidieri (PSD) e da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Também alerta para a necessidade de os esquerdistas se unir objetivando apresentar um projeto de poder popular, com mudanças estruturais, além de enfrentar “o campo conservador, que atenta contra a vida da classe trabalhadora e dos mais pobres”. A carta critica a política de segurança pública “voltada para a repressão e a violência contra pessoas negras”. Os subscritores da missiva entendem que para voltar a governar Sergipe a esquerda precisa ter maturidade e construir um projeto político ancorado nos movimentos sociais e nas demandas mais urgentes do povo. Por fim, diz ser fundamental apresentar uma candidatura unificada ao governo de Sergipe. Em síntese, essa carta psolista adverte as lideranças esquerdistas para terem juízo, pois do contrário vão repetir em 2026 os equívocos políticos de 2022 e 2024, quando se dividiram e acabaram sendo derrotadas pela direita nas eleições para o governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju. Simples assim!

Sergipe do alto

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) condenou o uso pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe. De acordo com o parlamentar, o pedessista usou a aeronave pelo menos duas vezes para ir a Aquidabã e Poço Redondo participar do Programa Sergipe é Aqui. Thiago garante que o contribuinte pagou quase R$ 36 mil para o governador dar “carona a aliados políticos e desembarcar com as pompas que tanto gosta”. Por fim, o deputado lamentou que enquanto as rodovias estão esburacadas e sem acostamentos e os hospitais públicos registram filas de espera e mortes, “Fábio zomba dos sergipanos e segue sobrevoando do alto de sua in diferença”. Homem vôte!

Filhos ilustres

A Câmara Municipal de Aracaju vai homenagear com Títulos de Cidadão “post mortem” os ex-presidente da República, João Goulart, e o ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. De autoria do ex-vereador Sérgio Bezerra, as duas cidadanias foram revogadas posteriormente sob o argumento de que João Goulart e Brizola foram cassados pelo governo militar. Os Títulos de Cidadão serão entregues a João Vicente Goulart, filho do ex-presidente, e João Leonel Brizola Sobrinho, sobrinho do ex-governador. “É um reconhecimento da Câmara aqueles dois líderes políticos, vítimas da Ditadura Militar de 1964¨, enfatiza o ex-vereador aracajuano Marcélio Bomfim. Deus é mais!

Morde e assopra

Na época da UDN e do PSD, quem era de um lado não dirigia sequer a palavra a alguém de outra facção. Com o passar do tempo, a convivência entre os adversários políticos se tornou respeitosa. Hoje, com a ideologia em desuso, formam-se coligações que mais parecem uma feijoada, tamanha a variedade de pensamentos entre os integrantes do mesmo bloco político. E será neste clima de tapas e beijos, morde e assopra, que o eleitor de Sergipe vai às urnas, em 2026, para eleger o governador, senadores e deputados estaduais e federais. Misericórdia!

De olho no clima

O ministro Márcio Macedo participou em Bogotá, ontem, do Diálogo da América do Sul, Central e Caribe do Balanço Ético Global (BEG) junto às ministras Marina Silva e Sonia Guajajara. A iniciativa discutiu, a partir da ética, as ações que a humanidade ainda precisa implementar para enfrentar a mudança do clima de maneira alinhada à ciência e à meta do Acordo de Paris de conter o aumento da temperatura média do planeta a 1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais. Segundo Macêdo, “essa é mais uma oportunidade de diálogo e articulação entre as decisões políticas e a urgência de sua execução, incorporando à agenda climática dimensões éticas, culturais, intergeracionais e territoriais”. Então, tá!

Missa de 7º dia

A missa de 7º Dia em sufrágio da alma do jornalista Euler Ferreira será celebrada, hoje, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Avenida Pedro Paes Azevedo, em Aracaju. Aos 75 anos, o comunicador morreu após ter sido internado para tratar de uma grave infecção respiratória. Nos 46 anos de atuação profissional Euler Ferreira construiu uma carreira marcada pelo compromisso com a informação, tendo atuado como repórter e apresentador das TV’s Sergipe, Aperipê, Cidade e Alese. O ato religioso está agendado para às 19 horas. Compareça!

Governo sem obras

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) garante que a grande realização do governo de Sergipe nos últimos três anos foi a “venda” de parte da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). “Tudo na gestão do governador é feito com recursos de empréstimos ou com transferências do governo federal. Fábio Mitidieri brinca com números e as estatísticas, mas no fundo, não construiu obras estruturantes”, fustiga. Segundo Marcos, como não tem grandes empreendimentos para inaugurar, o pedessista se contenta em prestigiar eventos particulares. “Nos últimos 60 dias, Mitidieri foi a duas inaugurações: a loja do Atacarejo, em Itabaiana, e a fábrica de calçados do grupo Di Valentini, em Nossa Senhora Aparecida”, frisa. Arre égua!

Tática evangélica

Não fragmentação de votos. Esta é a estratégia evangélica para eleger representantes das diferentes denominações para a Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado. Segundo a orientação da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, cada denominação deve investir no número de candidatos que acredita eleger, focando de preferência em uma candidatura como “carro-chefe”. Há um perfil que é exigido dos candidatos: além da cega obediência ao seu líder maior, devem defender intransigentemente as bandeiras conservadoras. Cruz, credo!

Braços cruzados

Como forma de protestar contra a falta de diálogo do governo Mitidieri, os auditores tributários decidiram manter as paralisações dois dias por semana. Nos próximos dias 26 e 27, a categoria volta a cruzar os braços e promover manifestações na sede da Secretaria Estadual da Fazenda, em Aracaju. O objetivo é pressionar o governo a abrir negociações e rever a proposta de gratificação do Incentivo à Modernização da Relação Fisco-Contribuinte (IMFC). De acordo com o presidente do Sindifisco, José Antônio, a gestão Mitidieri quer revogar direitos históricos dos auditores aposentados: “Não temos outra opção senão a luta pela abertura de uma negociação justa”, afirma o sindicalista. Creindeuspai!

Noite de autógrafos

A poeta Izabel Nascimento lança, hoje, o livro Monumentos da Cultura Sergipana, uma obra escrita em literatura de cordel e que retrata, com lirismo e rigor histórico, a trajetória das nove esculturas que compõem o Largo da Gente Sergipana. Além de apresentar os versos da autora, a publicação traz ilustrações do renomado xilogravurista Nivaldo Oliveira e artes em Quilling da professora e artista Rosilene Pimentel. A noite de autógrafos vai acontecer no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju, e contará com recital poético e a apresentação musical da Banda de Pífano do Mestre Pedrinho Mendonça. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 20 de abril de 1891.

* É jornalista.

