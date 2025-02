PT chega aos 45 anos amancebado com a direita brucutu

Por Adiberto de Souza *

Fundado em 1980 para ser um partido de centro-esquerda, o PT está completando 45 anos amigado com a direita. A legenda nunca subiu ao altar com as siglas direitistas, porém vive se amasiando com elas em troca de apoio político. Bom exemplo disso são os três ministérios que o presidente Lula da Silva (PT) entregou ao União Brasil, partido forjado na direita brucutu. Aliás, vale lembrar a esdrúxula aliança de 2012, quando o PT foi buscar a adesão do direitista Paulo Maluf para a candidatura de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo. Em 2010, os petistas sergipanos festejaram o apoio dado à reeleição do saudoso governador Marcelo Déda pelos partidos de direita comandados pelo empresário Edvan Amorim (PL). No 2º turno das eleições de 2022, o candidato a governador Rogério Carvalho (PT) bateu à porta do bolsonarista Valmir de Francisquinho (PL) que, prontamente, saiu por aí pedindo votos para o novo aliado. Os dois desconsideraram o fato de Lula e Jair Bolsonaro (PL) estarem se digladiando pela Presidência da República. Portanto, nestas mais de quatro décadas, o PT, nascido esquerdista radical, frequentou e foi frequentado pela direita, ora no escurinho da política, ora às claras, mas sempre tão felizes quanto um apaixonado casal de amantes, que faz vistas grossas para as desavenças entre suas famílias. Misericórdia!

Operação Cajueiro

A Câmara Municipal de Aracaju vai realizar, na próxima quinta-feira, uma sessão especial para registrar a passagem dos 49 Anos da famigerada “Operação Cajueiro”. A autora da proposta para a realização desse evento político é a vereadora Sonia Meire (Psol). Foram convidados para debater a fatídica ação militar o ex-preso político e ex-vereador Marcélio Bomfim e a professora Andreia Depieri, da Universidade Federal de Sergipe. A “Operação Cajueiro” ocorreu no carnaval de 1976 e torturou dezenas de cidadãos no quartel do Exército, em Aracaju. Seu objetivo era desarticular a reorganização do Partido Comunista Brasileiro. Home vôte!

Grana a caminho

O governo de Sergipe começa a pagar a folha salarial deste mês no próximo dia 27. Nesta data, vão receber a grana os aposentados e pensionistas. No dia seguinte, botam a mão nos caraminguás os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Mais de 75 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas, receberão as respectivas remunerações. De acordo com a Secretaria da Fazenda, com o cumprimento do calendário, cerca de R$ 485 milhões serão injetados na economia sergipana, ajudando a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local. Então, tá!

TCE orienta prefeitos

Prefeitos e prefeitas de vários municípios sergipanos se deslocam, hoje, para Aracaju visando participar do seminário “Governança, Sustentabilidade e Controle Externo: Os Desafios do 1º Ano de Gestão Municipal”. Promovido pelo Tribunal de Contas de Sergipe, o evento visa compartilhar atualizações sobre temas fundamentais à administração pública, como inovação e sustentabilidade nas compras públicas, saneamento básico, defesa civil, gestão e fiscalização de obras, boas práticas voltadas à primeira infância, entre outros. Arre égua!

Militares homenageados

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), homenageou os generais Maurílio Miranda Netto Ribeiro e André Luiz Aguiar Ribeiro com a comenda da Ordem do Mérito Serigy. O primeiro dirige o Comando Militar do Nordeste e o outro comanda a 6ª Região Militar. Esta é uma homenagem feita a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município e aos aracajuanos. Também ontem, a Assembleia Legislativa concedeu o título de cidadania ao general Maurílio Miranda Netto Ribeiro. Nascido no Rio de Janeiro, este novo sergipano entrou para o Exército em 1983, na Academia Militar das Agulhas Negras. Ah, bom!

Aracaju já tem rei

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), vai entregar, no próximo dia 28, a chave da cidade ao Rei Momo Abel Wesley e à Rainha do Carnaval Ingride Gomes. O casal corado terá a missão de representar oficialmente o Carnaval da cidade, participando de eventos e desfiles ao longo da folia. Pelo curto reinado, o rei e a rainha receberam da Prefeitura um prêmio de R$ 3 mil cada um. A festa para a entrega simbólica da chave da cidade acontecerá no Cotinguiba Esporte Clube. Prestigie!

Tiro de pólvora seca

Pelo visto, a denúncia feita pelo deputado estadual Thiago de Joaldo (PP) sobre a existência de uma milícia digital no governo de Sergipe não passou de um inofensivo tiro de pólvora seca, lero-lero de governista contrariado. O ilustre botou a boca no trombone contra o secretário estadual da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), acusando-o de manter, às custas do erário, um time de aloprados para propagar calúnias pelas redes sociais contra os adversários do governo. Instado a dar nome aos bois, denunciar os pistoleiros intelectuais, o deputado botou a viola no saco e não falou mais no assunto. Teria ido cantar em outra freguesia? Marminino!

Deputados em Brasília

Os deputados estaduais Georgeo Passos (Cidadania) e Luciano Pimentel (PP) deram com os costados em Brasília para participar da 1ª reunião da nova gestão da diretoria executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O parlamentar cidadanista é secretário da entidade que representa os parlamentares estaduais de todo o país. Sob a presidência da deputada fluminense Tia Ju (Republicanos), a reunião tratou sobre as diretrizes traçadas pela gestão para este ano e a 2025, a construção de um plano de previdência para os deputados estaduais. Aff Maria!

Blá-blá-blá pedetista

Essa informação interessa a quem gosta de assistir lero-lero político na televisão: O PDT veiculará nesta terça-feira a sua propaganda partidária. O partido usará meio minuto em rede nacional de emissoras de rádio e televisão entre 19h30 e 22h30. A propaganda partidária objetiva difundir e transmitir mensagens sobre a execução do programa da legenda, divulgar as atividades congressuais, bem como o posicionamento em relação a temas políticos e sociais. É importante lembrar que esse tipo de exibição nada tem a ver com propaganda eleitoral. Creindeuspai!

De estilingue a vidraça

Já tendo convivido sob o teto da oposição, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania), ainda não se acostumou a ser vidraça. Outro dia, o distinto estava numa emissora de rádio reclamando das críticas feitas pelos opositores à sua recém iniciada gestão. O cidadanista disse respeitar o papel da oposição, até por já ter feito parte desse time enquanto deputado estadual, mas lamentou o que chamou de ataques infundados. Aliás, tal qual Samuel, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), ainda não se adaptou no novo papel de vidraça, pois foi estilingue durante quase todo o período em que esteve vereadora da capital sergipana. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 20 de fevereiro de 1932.

