PT, de festejado a renegado pelos outros partidos

Por Adiberto de Souza

Foi-se o tempo em que todo partido dito progressista queria se aliar ao PT nas disputas eleitorais de Sergipe. Os filiados petistas mais maduros devem sentir saudade da época em que a sigla era estrelada pelo saudoso Marcelo Déda. Naqueles idos, a porta da legenda vivia cheia de pretendentes a uma aliança política. Em 2004, por exemplo, Déda disputou a reeleição em Aracaju numa coligação formada pelo PT, PC do B, PCB, PSB, PMN, além de ter o apoio dos PTB, PL, PSDB e PTN. Hoje, os petistas ainda não sabem se terão candidato próprio ao governo de Sergipe, nem com quais legendas o PT pretende se aliar no estado em 2026. Talvez marche ao lado de alguns nanicos, como ocorreu no pleito do ano passado em Aracaju. Mesmo contando com um puxador de votos como o presidente Lula da Silva no palanque, o PT pode desistir de concorrer ao Executivo para apoiar a reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD). Renegado pelas demais tendências políticas e sem um discurso que empolgue, o PT pode até usar a frase “o partido da estrela solitária” como slogan da próxima campanha eleitoral. Misericórdia!

Cavalo selado

Muita gente que pretende disputar as eleições de 2026 alimenta a esperança de um cavalo selado aparecer em sua porta. Estes pré-candidatos sonham em repetir a façanha do delegado Alessandro Vieira (Cidadania), eleito senador em 2018, para surpresa até dele mesmo. Ressalte-se que os candidatos majoritários que inovarem na disputa pela simpatia do eleitor terão mais chances de vitória. E é aí que aparece o misterioso cavalo selado, pronto para servir de montaria aquele ou aquela que cair nas graças da maioria dos sergipanos. Por outro lado, o candidato que não souber tanger o gado dará com os burros n’água. Arre égua!

Violência invisível

Apesar de 85% das crianças e adolescentes relatarem conviver com brigas na escola e 63% sofrerem violência física em casa, 68% dizem se sentir seguras como uma percepção geral. É o que revela uma recente pesquisa divulgada pelas organizações Visão Mundial e Instituto Igarapé. Sobre os tipos de violência, 86% entendem que é muito errado ter o corpo tocado sem permissão. Gritar ou xingar e bater nas pessoas foram citados como violência por 82% dos jovens, ficar preso no quarto ou em casa por 70%, e ficar em casa sem cuidados por 64%. Êta Brasilzão sem jeito!

Obras no papel

Após dois anos e sete meses de gestão, o governo de Sergipe não tem nenhuma grande obra estruturante para apresentar. Aliás, o ex-gestor Belivaldo Chagas (Pode) alardeia ter deixado prontas 90% das obras inauguradas por este governo. Talvez por isso, o governador Fábio Mitidieri (PSD) cita como grandes empreendimentos de sua gestão a futura construção de duas pontes: uma ligará dois bairros da capital sergipana e a outra interligará Aracaju à Barra dos Coqueiros. A questão é saber se ao menos um desses dois empreendimentos ficará pronto até o fim do governo. Home vôte!

Homenageado em Goiás

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), e outras 199 autoridades foram homenageadas, ontem, pelo governo de Goiás com a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera. A honraria visa agraciar pessoas ou instituições reconhecidas por ações em prol do povo goiano e personalidades que se destacam em suas respectivas áreas de atuação. Segundo Mitidieri, a homenagem “é mais uma prova de que estamos no caminho certo para fazer Sergipe avançar cada vez mais”. Instituída em 1975, a Ordem do Mérito Anhanguera é a mais alta honraria concedida pelo estado de Goiás. Ah, bom!

Saúde na UTI

A urgência do Hospital Governador João Alves Filho, em Aracaju, é uma catástrofe. Essa terrível conclusão é do presidente do Conselho Regional de Medicina, Gilvan Pinto Monteiro. Segundo o médico, o péssimo funcionamento daquela unidade é o espelho de como funciona a saúde em Sergipe. O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) afirmou que quando o presidente do Conselho de Medicina fala em catástrofe é porque a situação já passou de todos os limites: “Os pacientes sofrem, os profissionais adoecem e o governo faz que não enxerga”, frisa Passos. E olhe que o secretário estadual da Saúde, Cláudio Mitidieri (PSD), é pré-candidato a deputado federal. Creindeuspai!

Pré-candidatos sem pressa

Apesar da movimentação exibida pelos pré-candidatos a cargos eletivos, nenhum deve colocar o carro diante dos bois. Vão esperar o momento certo para se lançar na disputa pra valer. Todos sabem que qualquer passo em falso pode colocar tudo a perder. Os governistas aguardam o governador Fábio Mitidieri (PSD) anunciar oficialmente que disputará a reeleição para colocarem as campanhas nas ruas. É visível que o chefe do Executivo não tem pressa alguma em botar o bloco nas ruas. Sabedores disso, os pré-candidatos vão mantendo contatos com as lideranças do interior, avaliando as ações dos concorrentes e, naturalmente, “plantando” notinhas favoráveis a eles na imprensa. Em outras palavras: estão cozinhando o galo em fogo baixo. Marminino!

Caraminguás na conta

O governo de Sergipe começa a pagar, hoje, os salários dos servidores estaduais. Entre ativos, aposentados e pensionistas, mais de 75 mil pessoas receberão as respectivas remunerações. Nesta quarta-feira receberão os aposentados e pensionistas. Já amanhã, o pagamento será direcionado aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Os aniversariantes do mês de julho receberão também o valor correspondente à primeira parcela do décimo terceiro. O cumprimento do calendário injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana. Então, tá!

Puna a corrupção

Apesar do esforço da Justiça em punir quem mete a mão grande no dinheiro público, os corruptos não desistem de roubar o erário. Graças à proteção da classe política aos bandidos do colarinho branco, a corrupção tem evoluindo como um câncer que se espalha pelo tecido social do Brasil. Cabe ao povo não se iludir com o canto de sereia entoado pelos políticos desonestos. Estes crápulas pensam unicamente em se locupletar com o dinheiro da saúde, da educação, da segurança et cetera e tal. Portanto, antes de votar no político sabidamente desonesto, lembre-se que a corrupção é geradora do estado de miséria, ainda tão comum em Sergipe. Só Jesus na causa!

Não abre nem a pau

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), tem dito que é pré-candidato a senador e não abre nem para um trem. Entrevistado por uma emissora de rádio, o pedetista afirmou que decidiu concorrer a uma cadeira no Senado por ter convicção de sua capacidade para “representar Sergipe com seriedade, trabalho e compromisso. Quero ser um senador que traga recursos, projetos e desenvolvimento para o nosso estado”, afirma. Nogueira lembra que a população de Aracaju percebeu o trabalho dele visando transformar a cidade e “por isso fui eleito prefeito quatro vezes. São projetos assim que quero levar para os quatro cantos de Sergipe”, discursa. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 17 de março de 1874.

