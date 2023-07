PT e Mitidieri vivem uma relação de morde e assopra

Por Adiberto de Souza *

A relação dúbia do PT com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), permite afirmar que o partido da estrelinha tanto morde quanto assopra o pessedista. Político jeitoso, o gestor sergipano engole em seco a maioria das críticas feitas pelos ex-aliados, visando não desagradar o presidente Lula da Silva e o ministro Márcio Macêdo. E é ora juntos, ora separados, que Mitidieri vai administrando esse complexo relacionamento com os petistas. O governador sabe que parte dos liderados do “Barba” prefere se aliar ao diabo a ter que se juntar a ele, porém festeja o fato de a banda mais moderada do PT entender que os interesses de Sergipe estão acima das questões paroquiais. E assim, entre tapas e beijos, Fábio Mitidieri e os petistas seguem tão unidos quanto uma corda de caranguejos. Misericórdia!

Arcebispo renuncia

O arcebispo dom João José Costa renunciou ao governo pastoral da Arquidiocese de Aracaju. A Nunciatura Apostólica no Brasil anunciou, hoje, que o Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia apresentado pelo religioso sergipano. Frade carmelita, dom João José está na Arquidiocese sergipana desde 2015. Ele assumiu o cargo em função da renúncia de dom José Palmeira Lessa, em 18 de janeiro de 2017. A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou agradecimento ao novo arcebispo emérito. Boa sorte!

Tiro no pé

Quase todos os dias a população promove protestos queimando pneus nas vias públicas. Quem vai às ruas ou rodovias protestar contra a retirada de seus direitos não sabe o tamanho de prejuízo que causa ao queimar pneus e outros objetos. O fogo destrói o asfalto, recuperado depois com dinheiro dos impostos pagos pelos próprios manifestantes. Ademais, atear fogo intencionalmente em ruas, avenidas e rodovias transforma a manifestação em “crime de dano qualificado pelo uso de substância inflamável e contra o patrimônio público”. Pense nisso antes de riscar o fósforo. Só Jesus na causa!

Uma ponte emprestada

O governo de Sergipe acaba de tomar um empréstimo de R$ 300 milhões para construir uma ponte ligando os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio e um viaduto entre as avenidas Beira Mar e Tancredo Neves, em Aracaju. A milionária operação de crédito foi assinada com o Banco do Brasil, em evento prestigiado pelo ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho. Na semana passada, a Assembleia autorizou o Executivo estadual a fazer um novo “prego”, também de R$ 300 milhões, para realizar obras de infraestrutura e mobilidade urbana. E assim, de empréstimo em empréstimo, o governo vai endividando os contribuintes sergipanos. Marminino!

Novo vereador

Aracaju vai ganhar um novo vereador. É o desportista Milton Dantas (Pros), que substituirá o professor Joaquim da Janelinha (Pros), convidado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) para assumir uma Secretaria. Presidente da Federação Sergipana de Futebol, Miltinho teve 2.443 votos nas eleições de 2020, um pouquinho menos do que os 2.829 votos obtidos por Janelinha, um bem sucedido empresário da educação. O prefeito ainda não anunciou qual a Secretaria pretende entregar ao vereador, que deve ficar afastado da Câmara até março do próximo ano. Ah, bom!

Nos States

E quem está nos Estados Unidos é o senador Laércio Oliveira (PP). O ilustre e outros quatro parlamentares federais representam o Brasil no Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O evento reúne líderes globais, especialistas e representantes da sociedade civil e promove um debate sobre as políticas legislativas atreladas à sustentabilidade. Segundo Laércio, o fórum permitirá discutir e conhecer projetos inovadores, implementados em diferentes partes do mundo, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. É por aí que a banda toca!

Mulheres incrédulas

Pesquisa mostra que 66% das mulheres não acham que existe relação entre a infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) e o câncer do colo do útero. A infecção por esse vírus aumenta em até 100 vezes o risco de a mulher desenvolver esse tipo de câncer. Segundo o estudo, 18% das mulheres nunca fizeram o exame papanicolau, principal forma de detectar as lesões que podem levar ao câncer do colo do útero. Cuidem-se, amigas!

A educação agradece

E o ministro da Educação, Camilo Santana, dará com os costados em Aracaju na próxima sexta-feira. Vem acompanhado pelo ministro sergipano Márcio Macedo, devendo assinar um protocolo de intenção para a execução de 45 obras em 29 municípios. Abandonados há anos, estes empreendimentos vão ser reiniciados graças à Medida Provisória criando o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços Destinados à Educação Básica. Esse conjunto de construções a ser reiniciado está dividido em 21 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas; 10 escolas de ensino fundamental; um de ensino profissionalizante, além de 13 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras. Supimpa!

Duas caras

Ele nem parece gente/ Tá mais pra camaleão/ Vira outro em segundos/ Conforme a situação/ É assim nosso político/ Antes e após a eleição.

O cordel acima é do poeta Carlos Alberto Fernandes da Silva.

Petista na Índia

Diferente do cantor Nilton Cézar, que “à Índia fui em férias passear”, o senador Rogério Carvalho (PT) foi aquele país em viagem oficial. Ao lado do também senador Marcelo Castro (MDB), o petista está discutindo com as autoridades indianas sobre cooperação na transição energética global. Carvalho acha importante que os países unam esforços para influenciar ações conjuntas contra as mudanças climáticas, visando um futuro mais sustentável. Os dois parlamentares vão participar, amanhã, do seminário Sustentainable Mobility: Ethanol Talks Special Edition, em Nova Deli. Então, tá!

Fugindo das dívidas

Sergipe teve a segunda menor queda na procura por empréstimos do Nordeste (14,2%), ficando atrás apenas do Maranhão (13,3%). Segundo o economista Luiz Rabi, da Serasa Experian, esse resultado não surpreende, pois segue as consecutivas baixas que foram apresentadas desde o início do ano. “Se por um lado as altas taxas de juros diminuem o apetite por linhas de crédito, do outro temos os elevados índices de inadimplência, que representam um risco para os credores e reduzem as ofertas do recurso”, explica Rabi. É, pode ser!

Vítima de golpistas

A bandidagem não respeita mais nem a Polícia. Agora foi o delegado e senador Alessandro Vieira (MDB) quem teve os números de seus telefones clonados. De posse da agenda telefônica do fidalgo, os mequetrefes estão aplicando golpes em Sergipe. Segundo o emedebista, os safados têm entrado em contato com vereadores e prefeitos, através do WhatsApp, para pedir dinheiro e otras cositas más. Em nota, o delegado Alessandro pede “que fiquem atentos e não forneçam informações pessoais ou financeiras para ninguém se passando por mim ou por minha equipe”. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 3 de junho d 1875.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.

* É editor do Portal Destaquenotícias