Que neste 31 de março, Deus nos livre de um novo golpe militar

Por Adiberto de Souza *

O Brasil recorda hoje com tristeza do golpe militar de 31 de março de 1964. Há 61 anos, as Forças Armadas colocaram o país num tenebroso e longo período de escuridão. Durante mais de duas décadas, brasileiros foram presos, torturados e mortos nos porões da ditadura. Aqui mesmo em Sergipe dezenas de cidadãos sofreram o diabo nas mãos de militares covardes encastelados no quartel do Exército. Como escreveu outro dia o advogado Renato Otávio da Gama Ferraz, “o golpismo está no DNA das nossas elites. Episódios como o de 8 de janeiro de 2022 e o plano golpista que pretendia assassinar o presidente Lula da Silva (PT) são inaceitáveis no regime democrático”. E o ilustre causídico tem razão: o Brasil deve ficar atento aos movimentos dos grandes e pequenos ditadores escondidos nos desvãos de uma jovem democracia. Felizmente, há entre a grande maioria dos brasileiros um sólido sentimento de repulsa à arbitrariedade e à tirania. Esta convergência ou consenso precisa aflorar, materializar-se como vontade coletiva. Por fim, Deus nos proteja dos déspotas. Home vôte!

Cavalos de lata

O vereador Breno Garibalde (Rede) está comemorando a entrega dos primeiros quatro “cavalos de lata” às cooperativas de reciclagem de Aracaju. Adquiridos graças a duas emendas apresentadas pelo parlamentar, os ecobikes ou triciclos elétricos foram idealizados para substituir gradativamente as carroças de tração animal. Os “cavalos de lata” agilizam a coleta de recicláveis, pois eles chegam aonde o caminhão não consegue chegar. Inicialmente, os quatro triciclos ficarão nos ecopontos dos bairros Inácio Barbosa, Coroa do Meio, Ponto Novo e 17 de Março. Supimpa!

Te cuida, Valadares!

O deputado federal Rodrigo Valadares (PL) pode perder a relatoria do Projeto de Lei que defende anistia para os golpistas que tentaram jogar o Brasil na escuridão de uma ditadura militar. Quem prega a retirada da propositura das mãos de Valadares é ninguém menos do que o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. O fidalgo entende que a matéria teria mais chance de ser aprovada se fosse relatada por um parlamentar de outro partido que não o PL. Sóstenes pretende se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e líderes partidários que apoiam o projeto para discutir a mudança na relatoria. Aguardemos, portanto!

Uma vida pela educação

A população de Ribeirópolis se despediu, ontem, da professora Maria Alaíde Menezes. A educadora tinha 112 anos e foi uma pioneira e símbolo de dedicação à educação naquele município sergipano. Em 1933, Maria Alaíde teve a honra de ler a carta de emancipação política de Ribeirópolis. A sua paixão pelo ensino moldou gerações durante os anos em que atuou como educadora. Em reconhecimento ao legado da professora, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) lhe prestou recentemente uma homenagem, concedendo a Medalha do Mérito Educacional Manoel José Bomfim. A Prefeitura de Ribeirópolis decretou luto oficial de três dias pela morte da educadora. Descanse em paz!

Patinho feio

Sergipe ficou na rabeira do Nordeste na geração de empregos em fevereiro passado. Segundo os dados do Novo Caged, o estado campeão de empregos gerados na região foi a Bahia, com 20.132 novos postos de trabalho. Depois da Bahia, o ranking de geração de empregos no Nordeste ficou assim: Pernambuco (+7.588 vínculos), Ceará (+6.488 vagas), Piauí (+2.994 postos), Rio Grande do Norte (+2.495 postos), Maranhão (+1.470 vagas), Sergipe (+869 empregos celetistas), Paraíba (+525 vínculos) e Alagoas (-5.471 vagas). Como se percebe, apesar da propaganda do governo Mitidieri, Sergipe é um dos patinhos feios da região em geração de empregos. Creindeuspai!

De olho em 2026

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) aproveitou a Corrida Cidade de Aracaju para conversar com os eleitores. No percurso dos cinco quilômetros o pedetista e a esposa Danusa Silva tiveram para interromper a corrida várias vezes para falar com os populares. Ora com tapinhas nas costas, ora com abraços calorosos, Edvaldo avaliou o nível de simpatia do eleitorado. Segundo Nogueira, cada palavra de incentivo e sorriso renovam a sua energia “e reafirmam o compromisso de trabalhar para melhorar a vida das pessoas”. Pré-candidato a senador, o ex-prefeito afirmou que as demonstrações de afeto dos aracajuanos “são um verdadeiro combustível para seguir em frente, com ainda mais determinação”. Ah, bom!

Foram às urnas

Mais de 16 mil trabalhadores em educação de Sergipe foram às urnas para reeleger o professor Roberto Silva presidente do sindicato da categoria. Também mantiveram a professora Leila Moraes na vice-presidência do Sintese. A chapa única “Esperançar e Lutar” foi eleita com 96,39% dos votos. Após a divulgação do resultado, os eleitos agradeceram aos professores e às mais de mil pessoas que asseguraram a coleta de votos nas escolas estaduais e municipais. O resultado do pleito deixou claro que os educadores confiam na forma como a diretoria do Sintese desenvolve a luta em defesa das reivindicações dos professores e professoras. Marminino!

Prepare o bolso

Uma péssima notícia: os preços dos remédios devem ser reajustados a qualquer momento. A expectativa do setor farmacêutico é que o reajuste seja superior a 5%. O índice não é oficial, mas deve ser confirmado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O reajuste incide sobre a maioria dos medicamentos comercializados no país, no entanto, a recomposição de preços não é imediata. O aumento pode ser aplicado progressivamente até março do próximo ano, quando a Câmara de Regulação voltará a definir um novo reajuste. Só Jesus na causa!

Crime organizado

A CPI do Crime Organizado deve ser instalada no Senado agora em abril. Autor do requerimento para a criação da CPI, o senador Alessandro Vieira (MDB) garante que essa Comissão Parlamentar de Inquérito não vai funcionar como uma delegacia: “Nosso papel será ouvir quem está na linha de frente, com os policiais, promotores, juízes e agentes do sistema prisional visando avaliar o que está dando errado e o que está funcionando”, explica. Segundo Vieira, a experiência desses profissionais vai contribuir para a construção de um plano nacional de segurança pública. O senador disse acreditar que a CPI faça uma radiografia das estruturas de crime organizado. Misericórdia!

Eleições em debate

Prefeitos, vices e vereadores do PP sergipano se reuniram em Aracaju para discutir, entre outros temas, as eleições do próximo ano em Sergipe e a possível criação de uma federação entre o PP e o União Brasil. Presidente do partido no estado, o senador Laércio Oliveira disse que a reunião também serviu para fortalecer as bandeiras da legenda nos municípios, tais como o PP Mulher, o Progressistas Jovem e o Afro Progressistas. A expectativa dos filiados da legenda é que em Sergipe a Federação em vias de ser criada seja comandada por Laércio. Então, tá!

Orai por ele!

O senador Rogério Carvalho (PT) postou menagem nas redes sociais pedindo aos sergipanos que se unam à família dele em operação pela recuperação do Monsenhor José Carvalho, de 98 anos. Tio do petista, o religioso está internado na UTI desde a última sexta-feira. Segundo o último boletim médico, Monsenhor Carvalho padece de uma infecção respiratória, se encontra sedado e sem previsão de alta. Rogério escreveu que tem “plena confiança de que a sua força e fé o guiarão nesta jornada de recuperação. Por isso, nossa torcida é para que, em breve, possamos vê-lo de volta, mais forte e com a saúde restabelecida”. Oremos!

Onda com ceboleiros

De um bebinho torcedor do Confiança curtindo o bicampeonato estadual, após o empate com o Itabaiana: “Vou comemorar o título comendo um bife acebolado com muita cachaça”. Respeite as caras, pinguço!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta Socialista, 1º de maio de 1958.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias