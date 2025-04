Quem defende a cultura em Sergipe?

Por Adiberto de Souza *

Causou espanto o silêncio sepulcral das autoridades, entidades de classe e acadêmicos sobre o desabamento de boa parte do Instituto Parreiras Horta, um prédio inaugurado em 1924 e tombado ao Patrimônio Histórico. Embora o fato tenha ocorrido no último sábado, até hoje ninguém abriu a boca para lamentar que uma construção centenária tenha virado pó por desleixo de quem deveria protegê-la. Será que o secretário estadual da Cultura, Valadares Filho, soube do desabamento? Será que ele tem conhecimento que, mesmo obrigado pela Justiça, o governo não fez nada para impedir que o edifício fosse ao chão? E cadê os ditos defensores da cultura sergipana, que silenciam diante do abandono em que se encontram prédios históricos de Sergipe? Um bom exemplo desse descaso é a antiga sede da Prefeitura de Aracaju, abandonada há 20 anos. Alguém pode lembrar que, no já distante 1976, a Assembleia aprovou a lei n° 2.069, tratando sobre o patrimônio histórico e artístico sergipano. Acontece que apenas a produção de leis não protege esses importantes pedaços da história. É preciso fazer muito mais, pois somente ações concretas podem preservar os prédios antigos que, apesar do desleixo das autoridades, insistem em permanecer de pé. Misericórdia!

Desafiou pra duelar

É bom o senador e delegado de polícia Alessandro Vieira (MDB) preparar as armas, pois o ex-deputado federal André Moura (União) quer duelar com ele. Calma, estamos falando num duelo de palavras, onde as armas serão argumentos que comprovem quais dos dois fez mais por Sergipe. Pré-candidato a senador, o mandachuva do União Brasil no estado sugeriu um debate com o emedebista para ver quem conseguiu liberar mais recursos federais em oito anos de mandato. Resta saber se o senador Alessandro, que vivia chamando André de “candidato a uma vaga na cadeia”, vai topar o desafio proposto por Moura. Home vôte!

Professores reunidos

Os professores e professoras da rede estadual se reúnem, hoje, em assembleia para tratar, entre outros itens, sobre as difíceis negociações salariais com o governo de Sergipe. Após um longo período sem negociações com a categoria, o governador Fábio Mitidieri (PSD) reabriu o diálogo, mas as conversas ainda não avançaram. Também constam da pauta de discussão a paralisação nacional em defesa da educação, no próximo dia 23; atualização do piso salarial, aposentadorias e condições de trabalho; precatórios do Fundef; e posse das diretorias executiva e regionais do Sindicato da categoria. A assembleia vai acontecer na sede do Cotinguiba Esporte Clube, centro de Aracaju. Participe!

Pisou na bola

O site de notícias Metrópoles pisou na bola ao divulgar que o deputado federal Rodrigo Valadares (União) cometeu nepotismo ao contratar um primo como secretário no gabinete dele na Câmara. Segundo o portal, deputados e senadores não podem contratar como funcionários pais, irmãos e parentes de até terceiro grau – prática que configura nepotismo. Ao ler a matéria, um advogado se apressou em alertar que “primo é parente em quarto grau”, portanto o deputado bolsonarista não feriu a lei ao aboletar Leonardo Reis Valadares na Câmara Federal. Aff Maria!

Novo sergipano

O cantor e compositor Geraldo Azevedo é o mais novo cidadão sergipano. Aprovado pela Assembleia Legislativa graças à indicação da deputada Kitty Lima (Cidadania), o Título foi entregue ao artista durante o show que ele fez no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. Feliz com a homenagem, Geraldo Azevedo disse que já se sentia um sergipano há muito tempo, “pelo calor com que sempre sou recebido aqui e pelas amizades que diz ao longo da carreira”. Segundo a deputada Kitty Lima, a concessão do título de cidadania celebra também o laço afetivo construído ao longo dos anos entre o artista e o povo de Sergipe. Marminino!

Por que solta?

“Lamentavelmente, a Polícia prende, mas a Justiça solta”. Esse bordão do senso comum é cada vez mais usado para justificar a crescente violência. Quem responde a esta pergunta tão repetida é o juiz de Direito Gerivaldo Neiva: “Não é a Justiça que solta, mas é o preso que tem o direito de responder em liberdade. O nosso papel é, simplesmente, garantir este direito”. Ademais, diferente do que muitos pensam, as causas da assustadora violência não estão na prisão ou na liberdade de um acusado. A criminalidade é provocada principalmente pela desigualdade socioeconômica, que se expressa na fome, na miséria e na falta de acesso a serviços e direitos básicos do cidadão. Virgem santíssima!

Peso pesado

Você sabia que uma caixa de entulhos, daquelas colocadas em vários pontos de Aracaju, pesa quase seis toneladas? “Estacionadas” ao lado das calçadas, elas são uma grande ameaça aos motoristas, principalmente à noite, quando a visibilidade é menor. Não seria correto exigir a colocação de alertas de perigo refletivos nestas pesadas caixas de ferro? Ou vamos esperar que ocorra um lamentável acidente para adotar providências? Danôsse!

Abra o olho

Os golpes do WhatsApp, das falsas vendas e dos telefonemas de falso funcionário de banco foram as principais armadilhas aplicadas em clientes de bancos no ano passado. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, em um mundo cada vez mais digital e interconectado, a criatividade dos criminosos não conhece limites. A Febraban revelou que os clientes das agências bancárias relataram terem sido vítimas dos seguintes golpes praticados através do WhatsApp: falsas vendas; falsa central; pescaria digital, o chamado phishing; falso investimento; troca de cartão; envio de falso boleto; devolução de empréstimo; mão fantasma; e falso motoboy. Arre égua!

Mudança na Justiça

Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe aprovaram o anteprojeto de lei propondo a extinção dos tribunais do júri da Barra dos Coqueiros e de Nossa Senhora do Socorro. Para entrar em vigor, a propositura ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). Com a mudança, os julgamentos dos crimes dolosos de homicídio, feminicídio, infanticídio, aborto e indução, instigação ou auxílio ao suicídio, praticados naqueles dois municípios serão transferidos para as 5ª e 8ª Varas Criminais de Aracaju, que passarão a se chamar 1ª e 2ª Varas Regionais do Tribunal do Júri. Ah, bom!

Petista no Equador

E quem está no Equador é o deputado federal João Daniel (PT). O ilustre foi acompanhar, junto com outros observadores internacionais, as eleições presidenciais naquele país, vencidas por Daniel Noboa, um político de centro-direita. O parlamentar petista ressaltou o fato de a candidata Luisa González não ter reconhecido o resultado das urnas, denunciando que houve fraudes. Entre as denúncias feitas pela esquerdista estão as medidas de exceção que foram tomadas pelo presidente e candidato à reeleição 48 hora antes do pleito. João Daniel afirmou, ainda, que segue lutando por democracia, “seja no Brasil, na América Latina ou em qualquer parte do mundo”. Creindeuspai!

De olhe em Brasília

Embora ainda não tenha esquentado direito a cadeira na Câmara de Aracaju, o vereador Rodrigo Fontes (PSB) já pensa em se eleger deputado federal. O distinto anunciou que pretende disputar em 2026 uma das oito cadeiras de Sergipe na Câmara Federal. “Essa é uma decisão que já foi tomada. Só volto atrás se for por uma necessidade do partido em prol de uma composição maior. Mas já estou começando a andar e a construir alianças pelo interior do estado”, discursa. Rodrigo Fontes não é um neófito em política. Antes de se eleger em Aracaju este boquinhense foi vereador no município de Capela. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 4 de julho de 1932.

