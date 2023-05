Quem estranha a rivalidade entre petistas não conhece o PT

Por Adiberto de Souza *

Engana-se quem aposta que o senador Rogério Carvalho vai trocar o Partido dos Trabalhadores por outra legenda ou que o ministro Márcio Macedo (PT) apoiará um candidato a prefeito de Aracaju que não seja o indicado pelo PT. Os desencontros de ideias fazem parte da sigla da estrelinha desde sempre, contudo as escaramuças entre os filiados não resultam na debandada dos contrariados. Os petistas discordam de pré-candidaturas, se lançam candidatos contra o grupo majoritário, mas, ao fim e ao cabo se unem em torno de um projeto maior. Os desencontros de pensamento ocorrem porque a sigla possui várias tendências: Em Sergipe, por exemplo, Márcio Macedo é da “Construindo um Novo Brasil”, Rogério e João Daniel integram a “Resistência Socialista”, Ana Lúcia a “Militância Socialista”, Eliane Aquino faz parte do “Movimento PT”, professor Dudu da “Articulação de Esquerda”, enquanto Dandara Vieira é “Avante”. Ora, com tantas correntes diferentes não se pode esperar unidade de pensamento no partido. Porém, daí a apostar que esse ou aquele filiado vai deixar o PT por discordar dos demais é querer perder dinheiro, pois o verdadeiro petista morre petista. Os saudosos Marcelo Déda e Zé Eduardo Dutra são grandes exemplos de ideologia e militância preservadas por toda a vida. Coisas da política!

Mandato curto

O vereador Zezinho do Bugio (PSB) foi afastado da Câmara Municipal de Aracaju pelo juiz eleitoral Carlos Kraus por ter trocado de legenda fora do período permitido por lei. O magistrado atendeu liminar impetrada pelo PSD, que reivindica o mandato para o suplente Bigode do Santa Maria (PSD). Zezinho assumiu no Legislativo no último dia 9, em substituição ao vereador Manuel Marcos (PSD), que se afastou da Câmara para ocupar a vaga aberta na Assembleia devido a licença do deputado estadual Jorginho Araújo (PSD). A liminar será apreciada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe em data ainda a ser anunciada. Ah, bom!

Madeira apreendida

Fiscais da Empresa Municipal de Serviços Urbanos de Aracaju apreenderam uma carga de madeira que seria comercializada em forma de fogueiras. Como o proprietário não tinha autorização para este tipo de comércio, a madeira foi levada para um galpão da Prefeitura. A venda de fogueiras na capital sergipana só estará autorizada a partir da próxima quinta-feira e requer um cadastramento junto à Emsurb, órgão responsável pelo ordenamento das vias públicas da cidade. Misericórdia!

Novo imortal

A Academia Sergipana de Letras tem um novo imortal. É o professor e arquiteto Ézio Déda, atual superintendente do Instituto Banese e diretor do Museu da Gente Sergipana. O ilustre ocupará a cadeira que pertenceu ao escritor Jácome Góes, falecido no final de 2022. O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) festejou a eleição do conterrâneo simãodiense para a ASL: “Ézio faz um trabalho brilhante à frente do Instituto Banese, apoiando o governo em empreendimentos como o Projetar.SE, o Largo da Gente e o Complexo Cultural de Simão Dias”, frisou Chagas. Parabéns ao novo acadêmico!

Juntos e separados

A cada passagem de um ministro por Sergipe o governo e a oposição se juntam para sair na foto com o visitante ilustre. Ontem, essa cena se repetiu com o desembarque em Aracaju do ministro da Justiça, Flávio Dino. O governador Fábio Mitidieri (PSD) foi ao aeroporto rodeado por vários auxiliares e políticos aliados, enquanto os oposicionistas se uniram em torno do ministro, todos disputando os melhores ângulos da fotografia. Entre os adversários de Mitidieri e aliados de Dino se destacaram o senador Rogério Carvalho (PT), o ex-governador Jackson Barreto (MDB), e a secretária Nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino (PT). Marminino!

Grana na conta

O salário dos servidores da Prefeitura de Aracaju está sendo pago hoje. Todos os funcionários da administração – efetivos e comissionados, ativos e inativos – terão seus vencimentos creditados ao longo do dia. Também será paga a primeira parcela do 13º salário dos servidores que fazem aniversário nos meses de março e abril. Além de assegurar a regularidade do pagamento do salário do funcionalismo, a atual gestão também paga antecipado do décimo terceiro salário. Melhor assim, né não?

Os três pês

Alguém sabe quantos condenados com graves problemas de saúde permanecem enclausurados nas desumanas penitenciárias? Taí uma informação que interessa a muitos poucos, até porque sentenciado deixa de ser visto como ser humano para ser tratado pior do que cão sem dono. Lamentavelmente, no Brasil só vai e permanece na cadeia preto, pobre e prostituta. Desconjuro!

Preço da carne

O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, está festejando a redução dos preços da carne. O fidalgo revela que, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a carne vermelha acumula queda de 3,16% do início do ano até o mês passado. Marcio revela que alguns cortes apresentam redução de preço ainda maior do que a média. “O corte da alcatra, por exemplo, caiu 5,24%; o de contrafilé, 4,57%; o de acém, 4,03%. Até a picanha caiu mais que a média, acumulando baixa de 3,18%”, frisa. Por fim, o ministro afirma que o churrasquinho tá voltando. Crendeuspai!

Defesa da maconha

A deputada estadual Linda Brasil e a vereadora aracajuana Sônia Meire – ambas do Psol – prestigiaram a Marcha da Maconha, realizada na Orla de Atalaia. Segundo Linda, é preciso debater sobre a descriminalização de maneira séria: “É fundamental que deixemos de tratar a maconha como um problema de segurança e passemos a enxergá-la como uma questão de saúde e de direitos humanos”, afirma a deputada. Por sua vez, Sônia Meire defendeu a garantia de Canabis Medicinal pelo SUS, e a legalização imediata da marijuana. Cruzes!

Dino prega pacificação

A pacificação do Brasil, após tanto estímulo ao ódio, tem de estar centrada no respeito à lei. Quem pensa assim é o ministro da Justiça, Flávio Dino. De passagem por Aracaju para o lançamento do Pronasci 2, que entregou carros e armas ao Estado, o ministro afirmou que a missão do atual governo é reconstruir o país. Para tanto, segundo ele, é necessário haver confiança entre as diferentes esferas de poder. “Vimos ódios dentro dos lares, dentro das famílias, nos locais de trabalho. É impossível construir um país assim. Por isso, nós precisamos pacificar a nação em torno do respeito à lei”, ensinou. Aff Maria!

Pão e água

É grande a queixa dos políticos ainda não contemplados com cargos comissionados no governo de Sergipe. Os insatisfeitos reclamam pelos cantos da falta de atenção do governador Fábio Mitidieri (PSD). Este, por sua vez, não demonstra pressa em aboletar os “come e dorme” na administração estadual. Lideranças políticas mais agoniadas já falam até em pular a cerca para as bandas da oposição, enquanto outras prometem esperar mais um pouco pela boquinha oficial. Todos, porém, juram que se continuarem a pão e água até 2024 vão trabalhar contra os candidatos às prefeituras apoiados pelo governador. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Republicano, em 22 de novembro de 1890.

