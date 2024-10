Querem comprar com muita grana as eleições de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Tem gente em Aracaju achando que voto é mercadoria para ser comprovado abertamente. Pelo menos é o que se depreende diante do grande volume de denúncias sobre a exagerada compra de consciência, principalmente na periferia. Prova disso foi a prisão, na zona norte da capital sergipana, de um elemento portando cerca de R$ 10 mil e farto material de propaganda eleitoral. Este é apenas um caso que a Polícia flagrou, mas é voz corrente que algumas endinheiradas campanhas majoritárias só faltam jogar dinheiro de helicóptero para comprar os incautos eleitores. Esposo da prefeiturável Candisse de Lula (PT), o senador Rogério Carvalho (PT) denunciou que algumas lideranças políticas estão transformando Aracaju em um balcão de negócios, “pagando R$ 50 mil para uma liderança média e R$ 150 mil para uma grande liderança”. Sem esconder a indignação, o petista questiona por que “os órgãos responsáveis pela lisura do processo eleitoral não estão agindo para coibir essa vergonha?”. Ele tá certo. Não se pode aceitar que a força do dinheiro determine quem deve se eleger prefeito de Aracaju, até porque aqueles que financiam criminosamente as campanhas vão querer ser ressarcidos com juros e correção monetária. Marminino!

Polícia prende polícia

Quatro policiais civis foram “presos” no interior de Sergipe e tiveram as armas aprendidas por 12 policiais militares. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe, os investigadores estavam jantando em uma pizzaria quando foram abordados pelos PMs e levados à Corregedoria de Polícia, onde foram liberados sem maiores explicações para o ocorrido. O Simpol ressalta que, desde a última terça-feira, ninguém pode ser detido ou preso. “Teoricamente, os oficiais não estariam em flagrante de qualquer crime, muito menos havia mandados expedidos contra eles”, afirma o sindicato. Estranho, muito estranho!

Hoje tem debate

Seis dos oito candidatos à Prefeitura de Aracaju participam hoje do debate promovido pela TV Sergipe. Mediado pelo jornalista Lyderwan Santos, o confronto de ideia começará logo após a novela ‘Mania de Você’. Estão confirmadas as presenças de Candisse Carvalho (PT), Danielle Garcia (MDB), Emília Corrêa (PL), Luiz Roberto (PDT), Niully Campos (PSOL) e Yandra (União Brasil). Os prefeituráveis Zé Paulo (Novo) e Felipe Vilanova (PCO) não foram convidados porque os partidos deles não têm representação no Congresso. Ah, bom!

Pouca serventia

Assim como os promovidos por outras emissoras, o debate de hoje na TV Sergipe entre prefeituráveis de Aracaju terá pouca serventia para o eleitor. É que as regras da Rede Globo travam o confronto de ideias, justamente para impedir discussões mais acaloradas entre os contendores. Na verdade, esses debates televisivos só são bons para as emissoras, que ganham em audiência e faturam com anúncios bem pagos. Os telespectadores, coitados, acabam se frustrando ao final da insossa pendenga verbal. Home vôte!

Dor da derrota

Aquele que se elegeu/ Bota o som em toda altura/ Abalando a estrutura/ Daquele que não venceu./ E o infeliz que perdeu/ Fica na decepção/ Sofrendo do coração/ Com cara de estressado./ E ainda fica quebrado/ Quando acaba a apuração”. Só Jesus na causa!

O cordel acima é do poeta nordestino Mundim do Vale.

Favas contadas

O sucesso do PT nas eleições em Sergipe pode não ser favas contadas, porém a leguminosa é presença garantida no cardápio do ministro Márcio Macêdo (PT). Em suas andanças com candidatos petistas pelas feiras livres do estado o distinto sempre compra uma porção de favas para saborear, de preferência com uma saborosa galinha caipira, farinha e molho de pimenta malagueta. Aliás, a saudosa escritora Dad Squarisi escreveu que a expressão ‘favas contadas’ tem tudo a ver com eleições: “No Império, os votos eram favas. As brancas diziam sim. As pretas, não. Na apuração, separavam-se as cores. Venciam as que tinham o maior número. Sem choro nem vela”, escreveu. Supimpa!

Afronta aos professores

O deputado federal João Daniel (PT) condenou uma recente afirmação do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD) contra os professores. No vídeo que circula nas redes sociais, o fidalgo pedessista se dirige a um grupo de manifestantes na porta de uma escola e diz que trabalha todo dia, diferente dos educadores que, “além de protestarem por dinheiro, eu nunca vi vocês trabalharem”. Segundo o deputado, a fala de Mitidieri criminaliza os professores e o movimento sindical, além de revelar “uma face autoritária, bolsonarista e maliciosa do seu governo”, frisa. Santo Cristo!

Pesquisas cegam

É bom o cidadão ficar atento, pois muitas das pesquisas divulgadas por aí são feitas visando unicamente cegar o eleitorado. Claro que há exceções! É comum candidatos majoritários divulgarem índices que lhe são favoráveis, causando grande confusão na cabeça da população. Não se quer aqui condenar a importância desse instrumento científico, porém é preciso avaliá-lo com critério para não “comprar” gato por lebre. Uma consulta de opinião direcionada afronta o eleitor e traz graves prejuízos à sociedade, vez que influencia no processo de escolha. Portanto, o sergipano precisa fazer uma avaliação pessoal de cada candidato antes de se definir em quem vai votar. Fique ligado!

Troca de sobrenomes

Já perceberam como algumas candidatas à Prefeitura de Aracaju trocam de sobrenomes na maior facilidade? A petista Candisse começou a campanha usando o “Carvalho” do maridão Rogério, mas depois o substituiu por “de Lula”. Aliás, o senador Alessandro Vieira (MDB) jura não saber mais como se dirigir à prefeiturável do União Brasil. “Não sei bem como a chamo: se de Yandra Moura, se de Yandra de André ou se só de Yandra”, fustiga. No entender do emedebista, os marqueteiros da fidalga tiveram muito trabalho para esconder que a moça é filha do ex-deputado André Moura, um condenado por desvio e apropriação do dinheiro da Prefeitura de Pirambu. Misericórdia!

Quer comprar?

A Carmo Energy iniciou o processo de venda de três campos marginais na Bacia de Sergipe-Alagoas. As áreas estão entre os campos terrestres que a empresa comprou à Petrobras em 2021. O cluster de Carmópolis, principal empreendimento da Carmo Energy, tem reservas estimadas em 183 milhões de barris de óleo equivalente e produção diária de 8,5 mil barris. Em teaser enviado a potenciais interessados, a Carmo destaca que os campos de petróleo maduros têm reservas comprovadas e infraestrutura “de primeira classe” disponível para exploração e exportação, permitindo acesso a mercados internacionais. Tá interessado? Aff Maria!

Contra fake news

As cidadãs e os cidadãos podem enviar, por meio do Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade), denúncias de notícias falsas passíveis de causar danos ao equilíbrio ou à integridade das eleições e ao processo eleitoral. Além de denunciar pelo Siade conteúdos falsos contra a Justiça Eleitoral, as pessoas podem enviar alertas sobre ataques injuriosos, caluniosos ou difamatórios. Também pode ser denunciada no Siade a utilização, na propaganda eleitoral, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados. Cruz, credo!

Buzu de graça

Os eleitores da Grande Aracaju terão transporte de graça para ir às urnas no próximo domingo. Cumprindo lei municipal oriunda de projeto da vereadora Sônia Meire (Psol), o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) assinou decreto garantindo a tarifa zero nos ônibus durante todo o dia do pleito. Vale ressaltar que é crime o transporte de eleitores por partidos, candidatos ou coligações na véspera, no dia da eleição e no dia posterior. A pena prevista é de reclusão de quatro a seis anos e pagamento de multa. Creindeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 12 de janeiro de 1897.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias