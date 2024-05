Rachas políticos vão marcar a campanha eleitoral de Aracaju

Por Adiberto de Souza *

Os partidos e coligações vão, em sua maioria, desunidos para o baile eleitoral de Aracaju. Rachado ao meio, o PT ainda se dar ao luxo de lançar uma pré-candidatura que tem forte oposição dos aliados PV e PCdoB. No minúsculo Psol a pré-candidata Niully Campos não conta com a simpatia do grupo liderado pela deputada estadual psolista Linda Brasil, que sonha em ser prefeita. A situação não é diferente entre os liderados pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), onde cinco políticos brigam para ser o candidato da coligação. No PL a pré-candidatura da vereadora Emília Corrêa é vista com desconfiança por boa parte dos bolsonaristas raízes, que devem cruzar os braços durante a campanha. Ademais, se quiser contar com a bênção de Edvan Amorim, o mandachuva do partido em Sergipe, a fidalga ainda terá que engolir o ex-senador Eduardo Amorim como seu vice. Portanto, é provável que quase todos os candidatos a prefeito sejam chamuscados pelos próprios aliados, dispostos a agirem por baixo dos panos, queimando-os tal qual fogo de monturo. Essas desavenças internas permitem antever que vencerá as eleições em Aracaju o grupo menos desunido, independente das simpatia e força política dos pré-candidatos. Marminino!

Casa desarrumada

O governador Fábio Mitidieri (PSD) retorna a Sergipe, após 10 dias na Europa, com a missão de acalmar os aliados, rearrumar a casa. Terá que reorganizar o PSD e as legendas aliadas em Boquim, após o tio Jorge Mitidieri (PSD), ter desistido, sem que nem mais, de disputar a Prefeitura. Vai precisar tranquilizar os que temem um racha do grupo em Aracaju, após o festivo lançamento da pré-candidatura de Yandra de André (União) a prefeita. Achou pouco? Pois o governador precisará de muito jogo de cintura para acalmar os ânimos dos governistas de Socorro, onde o aliado dele, prefeito Padre Inaldo (PP), fechou aliança com o PT do senador Rogério Carvalho. Misericórdia!

Viola de boca

E os postulantes à Prefeitura de Aracaju andam por aí prometendo mundos e fundos ao eleitorado. Tem gente garantido creches em todas as esquinas, salários geniais aos servidores municipais e até isenção do IPTU pra todo mundo. A última promessa mirabolante foi feita pela pré-candidata do PT, Candisse Carvalho. Segundo a fidalga, se eleita for, implantará na cidade a tarifa zero no sistema de transporte coletivo. Como dizem os mais velhos: viola de boca é fácil de tocar. Crendeuspai!

Doentes da alma

Pesquisa do Ibope revela que 67% das pessoas acreditam que já deixaram de ser contratadas para uma vaga por serem negras. E seis em cada 10 informaram que já foram vítimas de discriminação no ambiente de trabalho. “O gerente disse que eu deveria tirar as tranças e alisar o cabelo para ficar mais bonita”, contou uma das entrevistadas. Os racistas são doentes da alma, um mal incurável. Desconjuro!

Um gay na Câmara

O delegado de Polícia Mário Leony (Psol) lançou festivamente a sua pré-candidatura a vereador de Aracaju. Segundo ele, a população não poder permitir que a extrema direita e o fundamentalismo religioso criem raízes na capital sergipana. “Ao contrário de quem diz que bandido bom é bandido morto, entendemos que o que falta é uma política voltada para a juventude. Falta educação, cultura e esporte para a meninada da periferia”, discursou. Entusiasmada, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) disse que “a gente vai ter um delegado gay vereador de Aracaju”. Então, tá!

Troca de nomes

Veja o que publicou no site Radar Sergipe o jornalista César Cabral: “O empresário sergipano Arivaldo Carvalho, falecido há dois anos, foi o maior incentivador das corridas de kart em Aracaju. Apaixonado pelo automobilismo, foi fundador e presidente da Associação Sergipana de kart e, no início da década de 70, difundiu o esporte com corridas pelas ruas da capital sergipana. O Kartódromo construído pelo Governo do Estado, na Atalaia, leva o nome do piloto Emerson Fittipaldi, que nunca esteve em Sergipe. Como não se pode denominar prédios e logradouros públicos com nomes de pessoas vivas, o nosso kartódromo bem que poderia se chamar Arivaldo Carvalho”. Taí uma sugestão supimpa!

Cerveja é saúde

Contestando outros estudos que relacionam o álcool a uma piora em quadros neurológicos de saúde, uma recente pesquisa de especialistas de várias nacionalidades mostra que beber até duas cervejas por dia pode diminuir o risco de ter demência. O interessante do levantamento é que aqueles pacientes que bebiam quantidades de álcool moderadas apresentaram 38% menos chance de ter demência do que aqueles que não bebem bebidas alcóolicas. Os pesquisadores perceberam que consumir até 14 latas de cerveja ou taças de vinho por semana, em média duas por dia, garantiu uma incidência 47% menor de demência contra aqueles que não bebiam álcool. Você tá nessa? Hic, hic!

“Camelo” esquecido

Andar de bicicleta em Aracaju é uma missão pra lá de arriscada. O índice de ciclabilidade da capital é de 1,3, considerado crítico numa escala que varia de zero a quatro pontos. Para muitos ciclistas, a administração municipal privilegia os veículos motorizados, esquecendo a importância do saudável e econômico “camelo”. Prova disso é a falta de sinalização que favoreça quem usa a magrela de duas rodas para se locomover pelas perigosas ruas e avenidas de Aracaju. Arre égua!

Quem te viu…

Um dos políticos mais próximos do governador Fábio Mitidieri (PSD), o senador Alessandro Vieira (MDB) já foi um ferrenho opositor do pessedista. Na campanha eleitoral de 2022, o senador dizia o diabo do atual aliado. Segundo ele, se o então adversário fosse eleito governador continuaria tudo como dantes no quartel de Abrantes, pois o governo representado por Mitidieri “retalha o estado, entrega para politicagem os cargos e desprestigia a técnica, o bom serviço público. Essa turma não vai mudar nada, é só desrespeito com o cidadão”, fustigava o senador. Hoje, Alessandro e Fábio são tão próximos que acabaram de viajar juntos à Europa. Aff Maria!

Gato por lebre

A classe política está afiando o gogó nos ensaios dos discursos para, mais uma vez, engabelar o eleitorado. É bom a população abrir os olhos, pois está chegando a hora de se vender gato por lebre. Com raras exceções, os pré-candidatos vão encher os ouvidos do povo com o famoso canto da sereia. Compete ao eleitor ficar muito atento, pois a grande maioria dos pré-candidatos vai aproveitar a campanha eleitoral para, como diz o poeta popular Jessier Quirino, cerca-se de “meia dúzia de corrupto/ E acunhar na promessa/ E a pisadinha é essa:/ Três promessa por minuto”. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 6 de junho de 1907

