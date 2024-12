Reforma do secretariado de Mitidieri é aguardada com expectativa

Por Adiberto de Souza *

Desde que o governador Fábio Mitidieri (PSD) aventou a hipótese de promover uma reforma no secretariado, que Sergipe aguarda essa mudança com expectativa. Ela, porém, só deverá ocorrer no início de 2025. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), é uma das causas da demora. Aliado político do pedetista, Mitidieri avalia a possibilidade de criar uma secretaria para aboletá-lo no governo tão logo o distinto conclua o mandato. Nem precisa dizer que esse compasso de espera está deixando agoniados muitos auxiliares do governador, particularmente aqueles que não entregaram nesses dois anos de gestão o volume de serviços esperados pelo chefe do Executivo. Essa expectativa não é vivida apenas pelos integrantes do 1º escalão. Muitos diretores de órgãos do 2º escalão também rezam que a reforma ocorra o quanto antes para saber se o chefe direto será mudado e se o substituto os manterá nas sinecuras. Portanto, como dificilmente o governador anunciará agora em dezembro a reforma do secretariado, os seus auxiliares mais ansiosos vão passar as festas de Natal e Ano Novo à base de Lexotan. Marminino!

Balança, mas não cai

A mídia nacional voltou a falar sobre a possível exoneração do ministro Márcio Macêdo (PT). O assunto retornou à baila após a bronca dada pelo presidente Lula da Silva (PT) na comunicação do governo, numa indireta para o ministro Paulo Pimenta. Segundo publicou o site Uol, o “Barba” poderá colocar Pimenta justo na Secretaria-Geral da Presidência, hoje ocupada por Macêdo. Como nunca se concretizaram as várias notícias sobre uma possível queda do sergipano, este pode até ser chamado de ministro balança, mas não cai. Misericórdia!

Mais desembargadores

Comenta-se à boca miúda pelas esquinas de Sergipe que o Tribunal de Justiça deve aumentar, em breve, o número de desembargadores, passando dos atuais 15 para 17 magistrados. Em agosto do ano passado, o Pleno do TJ passou de 13 para 15 desembargadores. No Projeto de Lei Complementar promovendo esta ampliação, o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Múcio, informou à Assembleia Legislativa que a medida objetivava otimizar os serviços jurisdicionais. Então, tá!

Sonho de verão

A classe política sergipana não se cansa de falar sobre o edital lançado pela Petrobras visando a contratação de dois navios-plataformas para atender o Projeto Sergipe Águas Profundas, que permanece no papel. Empresas interessadas na demanda da petrolífera têm até junho do próximo ano para apresentarem as propostas. Nem precisa dizer que os sergipanos estão rezando para que dessa vez apareça quem queira construir as plataformas, contudo é bom não contar com o ovo no fiofó da galinha. Ademais, se Deus ajudar e o diabo não atrapalhar, a primeira extração de óleo e gás na costa sergipana só ocorrerá no ainda distante 2030. Home vôte!

Estranho silêncio

Veja o que publicou o coleguinha Narciso Machado no site FanF1: “Nunca se viu um governo enfrentar tantas crises sem o apoio dos aliados na Assembleia Legislativa de Sergipe. Em governos passados havia uma reação natural e instantânea de deputados da bancada aliada, que usavam a tribuna para rapidamente defender o governador. Hoje, Mitidieri não tem aliados que façam isso. Tudo passa por posições dele, o que, na opinião de muitos assessores, agrega o ônus dos fatos negativos para o próprio FM”. Danôsse!

Batendo pernas

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), não confessa publicamente, mas pensa todos os dias em concorrer ao governo de Sergipe daqui a dois anos. Tanto isso é verdade que o distinto não se cansa de bater pernas pelo estado para prestigiar eventos e conversar com lideranças políticas. Ontem, por exemplo, Valmir deu com os costados na cidade de Riachuelo para participar da missa festiva e da procissão em louvou à padroeira Nossa Senhora da Conceição. Enquanto Frei Francisco Santana fazia o sermão, Francisquinho não tirava os olhos dos fiéis eleitores. Aff Maria!

Trânsito maluco

Por que será que a Superintendência de Transporte e Trânsito de Aracaju não desenvolve uma campanha para educar motoristas e pedestres? Há quem diga, mas é maldade, que o órgão regulador do trânsito da capital sergipana não investe em educação para faturar mais com as multas. Bem que a SMTT poderia usar uma pequena parte da fortuna gerada pelas infrações dos motoristas para custear as campanhas educativas. Ficaria com menos dinheiro em caixa, porém contribuiria para reduzir os acidentes em Aracaju, muitos deles fatais. Cruz, credo!

Há vagas!

Um setor da economia sergipana está pronto para fazer centenas de contatações a partir de janeiro. Alguns desses empregos chegam a pagar salários tentadores, além de o contratante não cobrar qualificação profissional aos candidatos. A principal exigência é o QI de “quem indica”. Está interessado? Pois procure os prefeitos eleitos. Os interessados nessas bem pagas “boquinhas” também podem entregar os currículos aos “donos” dos partidos que apoiaram os novos gestores municipais. Um aviso importante: o candidato à mamata que confessar ter votado na oposição, será prontamente reprovado na “entrevista de emprego”. Só Jesus na causa!

Dinheiro sem destino

“Fábio Mitidieri (PSD) demonstra gostar muito das mordomias oferecidas pelo cargo, mas parece ter fastio pelo trabalho exigido de um governador”. Esta conclusão é do editor do Jornal do Dia, jornalista Gilvan Manoel. O articulista estranha o fato de o governo ainda não saber ao certo o que pretende fazer em 2025 com os R$ 2 bilhões a que o estado terá direito pela concessão dos serviços da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Mitidieri disse numa rádio de Aracaju que o estado se encontra numa situação econômica tão boa que o governo não tem pressa em definir como vai utilizar a dinheirama oriunda da “venda” da Deso. Pode? Creindeuspai!

Roupa nova

A maioria dos prefeitos, vices, vereadores e suplentes eleitos em outubro passado já comprou o terno novo para a cerimônia de diplomação. Os de Aracaju vão receber seus respectivos diplomas de eleitos em solenidade agendada para o próximo dia 17, no Teatro Tobias Barreto. Organizada pela Justiça Eleitoral, a diplomação atesta a escolha dos cidadãos nas urnas. No diploma constam, entre outras informações, o nome completo do candidato, o cargo para o qual foi eleito ou a condição de suplente e o número de votos recebidos. Ah, bom!

Fim do zum zum zum

A indicação do vice-prefeito eleito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), para a Secretaria Municipal de Comunicação surpreendeu a gregos e troianos. Antes de a prefeita eleita Emília Corrêa (PL) anunciar o ilustre para o cargo, havia muito zum zum zum em torno de quem seria o responsável pela comunicação da Prefeitura a partir de 2025. Chegaram até a informar que a futura gestora escolheria o jornalista alagoano Clayton Antônio Santos, ex-secretário de comunicação de Maceió. A indicação de Ricardo Marques sepultou de vez a boataria. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 17 de setembro de 1873.

* É editor do Portal Destaquenotícias