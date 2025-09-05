Rogério assume o PT de Sergipe de olho na reeleição

Por Adiberto de Souza *

O senador Rogério Carvalho assume a presidência do PT sergipano nesse sábado, em evento que será prestigiado, entre outros, pelo presidente nacional do partido, Edinho Silva. No comando da legenda, Rogério trabalhará para se reeleger e tentará impedir que os delegados petistas homologuem a candidatura ao Senado do ministro Márcio Macêdo. Este vem conversando com os aliados das mais diversas tendências, além de tentar levar o partido para apoiar a reeleição do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD). O novo presidente do PT tem optado pelo silêncio quando o assunto é o possível retorno da sigla ao grupo governista, mas não nega ser contra a candidatura do ministro. Aliado do ainda presidente do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, Carvalho conta com o apoio da maioria absoluta dos petistas e, tal qual Macêdo, tem a simpatia do presidente Lula da Silva (PT). Portanto, a posse Rogério será uma ducha de água fria no projeto político do ministro. Marminino!

Imprensa de luto

O jornalista Giovani Allievi morreu, ontem à noite, em Aracaju. O comunicador foi encontrado já sem vida no apartamento. A família acredita em mal subido, porém como ele já estava morto quando a filha chegou, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Ainda não foram definidos os locais do velório e da cremação. Enrico Giovani Allievi tinha 75 anos e trabalhou como redator do Correio de Sergipe e na diretoria de imprensa da Assembleia Legislativa. Também foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Aracaju na gestão do ex-prefeito Almeida Lima. A última atuação de Giovani foi na assessoria de comunicação da empresa Sergás. Descanse em paz, amigo!

Eleitores convocados

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe inicia, segunda-feira próxima, uma convocação aos cerca de 6,4 mil eleitores da 2° Zona Eleitoral de Aracaju que ainda não possuem dados biométricos cadastrados. O objetivo é garantir que esses cidadãos regularizem a situação eleitoral com antecedência. A organização do atendimento ocorrerá em três etapas e se estenderá até outubro nos bairros América, Grageru, Luzia, Capucho, Centro, Jardins, Pereira Lobo, Ponto Novo, São José, Cirurgia, Getúlio Vargas, Inácio Barbosa, Novo Paraíso, 13 de Julho, Salgado Filho e Siqueira Campos. O TRE explica que esse chamamento é direcionado apenas os moradores que não possuem cadastro biométrico. Então, tá!

Tapa na macaca

O vereador Roosevelt Santana (PSDB) apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Itabaiana propondo a realização obrigatória de exame toxicológico pelos 17 parlamentares itabaianenses. “Se esse procedimento já é exigido para motoristas e diversas categorias profissionais, não vejo motivo para que os vereadores, que representam diretamente a população, não passem pelo mesmo processo”, discursa Roosevelt. Segundo as más línguas, Santana desconfia que tem vereador dando um “tapa na macaca” antes das sessões plenárias. Misericórdia!

Na Alemanha

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, integra uma comitiva nacional em missão à Alemanha, referência mundial em inovação e sustentabilidade. A programação inclui visitas a hubs de tecnologia e encontros com grandes companhias, abordando temas como transição energética, economia circular e liderança multicultural. “Nosso objetivo é trazer esses aprendizados para fortalecer o ecossistema empreendedor sergipano”, destacou Priscila. Ah, bom!

Miragem política

Vamos chegar em mais um ano eleitoral sem que os congressistas aprovem a tão necessária Reforma Polícia, tema recorrente no país, mas que não avança no Congresso nem a pau. Prometida há anos, esta importante reforma não sai do papel simplesmente por não interessar à maioria dos políticos com mandatos. Qual deputado ou senador, eleito graças às malas pretas, caixas dois, compra de votos e otras cositas más vai querer moralizar as campanhas eleitorais, defender eleições justas? Os congressistas que discordam da maioria até podem se esgoelar nas tribunas dos parlamentos, porém não conseguirão aprovar nada que contrarie o enorme e fedorento ninho de ratos instalado no Congresso. Deus é mais!

A ponte e a reeleição

Anunciada com estardalhaço pelo governo de Sergipe, a promessa de construção da ponte ligando Aracaju à Barra dos Coqueiros só será concretizada se o governador Fábio Mitidieri (PSD) for reeleito em 2026. A gestão está correndo para inaugurar no próximo ano uma ponte bem menor, ligando dois bairros de Aracaju. Avaliada em R$ 1,117 bilhão a anunciada ligação entre os dois municípios vai fazer parte dos discursos de campanha. O governador pedirá o apoio dos eleitores para concluir a ponte no segundo mandato. Portanto, é bom não contar com o ovo no fiofó da galinha. Arre égua!

Jardins proibidos

O elevado preço da maconha e a forte repressão policial contra os traficantes têm estimulado o plantio de Cannabis sativa em quintais e apartamentos de Sergipe. Quase todas as semanas a Polícia flagra esses jardins proibidos na capital e no interior do estado. Presos, os “agricultores” confessaram que as plantas eram para o consumo interno, alternativa encontrada para “fazer a cabeça” sem depender dos “vapozeiros”. Segundo os malucos belezas, o preço do finório de maconha está pela hora da morte e isso mesmo quando aparece nas bocadas. Só Jesus na causa!

Vapt-vupt

Como já era esperado, a maioria dos deputados estaduais aprovou o Projeto de Lei do governo Mitidieri instituindo na Secretaria da Fazenda o Incentivo à Modernização da Relação Fisco-Contribuinte (IMFC). Com natureza indenizatória, a medida objetiva promover uma atuação mais estratégica por parte da administração tributária estadual. Como os aposentados e pensionistas do Fisco não foram contemplados, a IMFC foi duramente criticada pelo Sindicato da categoria. As paralisações e os protestos dos auditores não sensibilizaram os parlamentares governistas. Creindeuspai!

Corda bamba

Não passou de boato a informação que circulou, ontem, dando como certo que a vereadora aracajuana Moama Valadares já havia sido nomeada presidente estadual do PL. O site do Partido Liberal desmente a notícia ao manter o nome de Edvan Amorim como o presidente da legenda em Sergipe. A questão é saber até quando ele continuará como mandachuva da sigla, pois o ex-presidente Jair Bolsonaro já determinou à direção nacional que entregue a legenda ao deputado federal Rodrigo Valadares (União). Tão logo isso ocorra, o parlamentar colocará a esposa Moama no comando do partido até 2026, quando será aberta a janela partidária, permitindo que ele se filie ao PL sem correr o risco de perder o mandato. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 2 de fevereiro de 1924.

