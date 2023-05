Rogério Carvalho é o patinho feio do PT

Por Adiberto de Souza *

O último empenho de emendas parlamentares feito pelo governo Lula (PT) demonstra que o senador Rogério Carvalho (PT) não anda com essa bola toda pras bandas do Palácio do Planalto. Dos sete congressistas sergipanos contemplados com a liberação de emendas, o petista ficou entre aqueles com valores menores. Enquanto o deputado federal Fábio Reis (PSD) teve empenhados R$ 7,7 milhões, Rogério se contentou com R$ 200 mil. Este montante é bem menor do que os R$ 3,7 milhões liberados para o ex-deputado federal e hoje ministro Márcio Macedo (PT) e os R$ 2 milhões a que teve direito o deputado federal João Daniel (PT). Essa disparidade de valores entre o pessedista Fábio Reis e o senador petista permite suspeitar que o Palácio do Planalto está enxergando Rogério Carvalho como o patinho feio do partido, talvez porque nem sempre ele segue as orientações do PT no Senado Federal. Crendeuspai!

Culto à personalidade

Nos primeiros quatro meses de gestão, o governador Fábio Mitidieri (PSD) tem deixado transparecer que é centralizador por demais. É o fidalgo quem fala sobre os mais variados assuntos da administração, ofuscando os secretários, que sempre aparecem em segundo plano. Segundo as línguas ferinas, esse desejo desmedido de aparecer é comum nos adeptos do culto à personalidade, uma estratégia de propaganda política baseada na exaltação das virtudes do governante. Talvez seja por isso que Mitidieri se sente tão à vontade nos mutirões batizados de “Sergipe é aqui”, promovidos mensalmente pelo Executivo no interior do estado. Marminino!

Petista no estaleiro

Pré-candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, o advogado Danilo Segundo (PT) está no estaleiro. O distinto postou uma foto num leito hospitalar juntamente com uma mensagem aos seus possíveis eleitores: “Vocês serão minhas pernas e minha voz, na Barra dos Coqueiros, até breve companheiros e companheiras!”. A provável candidatura de Danilo tem provocado alvoroço entre lideranças petistas. O senador Rogério Carvalho já disse que nem sob tortura apoia a candidatura do aliado, que vem a ser o genro querido do presidente Lula (PT). Home vôte!

Feminicídios preocupam

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) anda preocupada com o crescimento dos casos de feminicídio em Sergipe. Segundo ela, somente esta semana uma mulher foi assassinada e outra ficou gravemente ferida no interior. Linda também lamentou a completa falta de estrutura da Secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres. A deputada disse estranhar que o governo mande para a Assembleia Projetos de Lei criando cargos diversos, fazendo remanejamentos de recursos, porém não direciona um tostão furado para a pasta que cuida da política das mulheres. Misericórdia!

Cidadã ilustre

Expedita Ferreira Nunes, filha de Lampião e de Maria Bonita, é a mais nova cidadã de Aracaju. Aos 90 anos e residindo na capital sergipana há muito tempo, a ilustre recebeu o título de cidadã em sessão solene realizada na Câmara Municipal. Amigos, familiares e autoridades participaram do evento. Expedita nasceu em Porto da Folha, município localizado no sertão de Sergipe. Quando os pais foram mortos pela Polícia, ela tinha apenas cinco anos de idade. Foi criada por um amigo de Lampião até os oito anos, passando em seguida aos cuidados do tio João Ferreira. Supimpa!

Pagou pelo que disse

A ex-deputada estadual Maria Mendonça (PDT) e a Rádio Capital do Agreste indenizaram o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), após terem sido condenados por calúnia e difamação. O valor da condenação foi R$ 3 mil, pagos de forma parcelada pela ex-parlamentar e a emissora. O processo foi movido por Valmir em 2020, porque Maria Mendonça disse na Capital do Agreste que o ex-prefeito “é um homem insensível, ingrato, desrespeitoso, sem vergonha, sem caráter e sem dignidade. É um imoral que formou uma gangue para surrupiar o dinheiro do povo”. Cruz, credo!

Bem na fita

E o vereador aracajuano Fabiano Oliveira (PP) festejou o fato de a empresa Maratá aparecer entre as marcas mais escolhidas pelos brasileiros, conforme o anúncio do ranking Brand Footprint, produzido pela Kantar. “Vocês sabem o que é ter uma marca sergipana nesse ranking? O grupo Maratá ocupa o sétimo lugar, ficando acima de marcas nacionais como a Nissin e Colgate? Isso é fruto de muito trabalho e cuidado”, discursou Fabiano. O vereador concluiu parabenizando a diretoria da Maratá por manter quase que na sua totalidade a base industrial plantada em Sergipe. Legal!

Os 100 dias de Jeferson

O presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), está comemorando os 100 dias no comando do Legislativo sergipano. “Foi um período de muito trabalho e resultados positivos alcançados pelo desempenho de todos os integrantes do nosso colegiado”, avaliou. O parlamentar também destacou a intensidade, oportunidade e qualidade dos debates. “Tratamos de assuntos importantes, tivemos várias audiências públicas com temas relevantes, abrimos ainda mais a Casa à participação popular e aprovamos projetos de lei do mais alto interesse da população”, frisou Andrade. Ah, bom!

Muita conversa pra nada

O governador Fábio Mitidieri (PSD) tem se gabado que, em apenas quatro meses, já recebeu quatro vezes os representantes dos professores para discutir as reivindicações da categoria. Muitos educadores não enxergam vantagem nesta atitude do pedessista. Segundo eles, apesar de recebe-los com frequência, o governador concedeu como reajuste salarial uma esmola de 2,5%. Para estes descontentes, menos pior foi o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD), que não costumava receber a diretoria do Sindicato, mas deu um reajuste salarial muito superior à ninharia concedida por Mitidieri. Só Jesus na causa!

Deus fora das igrejas

Com as devidas exceções, os pastores e padres que insistem para os fiéis irem às igrejas estão preocupados mesmo é com as finanças do rentável negócio da fé. De olho no dizimo dos incautos, estes falsos profetas pressionam as pessoas a “baterem ponto” nos templos religiosos, como se só lá fosse possível se encontrar com Deus. Portanto, antes de escutar estes embusteiros, é mais saudável para a alma ouvir Gilberto Gil: “Se eu quiser falar com Deus/ Tenho que ficar a sós/ Tenho que apagar a luz/ Tenho que calar a voz/ Tenho que encontrar a paz/ Tenho que folgar os nós…”. Amém!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de janeiro de 1917.

