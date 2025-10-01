Rogério pode repetir o erro de Jackson se apoiar a reeleição de Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

O retorno do PT à base governista tem sido defendido por muita gente, sob o argumento de fortalecer no estado o palanque do presidente Lula da Silva (PT). Há quem advogue, inclusive, que o senador Rogério Carvalho (PT) salte do barco oposicionista para tentar a reeleição ao lado do governador Fábio Mitidieri (PSD), o mesmo que o derrotou no pleito de 2022. Em 1998, com o governo turbinado financeiramente pela a venda da Energipe, Albano Franco (PSDB) convenceu Jackson Barreto (MDB) – seu adversário na disputa pelo governo em 1994 – a apoiá-lo na reeleição em troca do apoio para o Senado. Chamado de traidor pelos eleitores e acusado, sem provas, de ter recebido um “cheque-elétrico”, JB facilitou a vitória de Albano, contudo foi derrotado vergonhosamente pela senadora Maria do Carmo Alves. Agora, também com a gestão azeitada pela “venda” da Companhia de Saneamento (Deso), Mitidieri sonha com o apoio de Rogério. Aliás, o petista já abriu mão de disputar o governo para tentar se reeleger. Caso caia no canto da sereia e decida apoiar o governador em 2026, o senador pode repetir o grave erro político de Jackson Barreto e, após ser punidos nas urnas pela traição aos eleitores, ficar chorando pitangas pelos cantos. Misericórdia!

Bem na fita

O Banese registrou lucro líquido de R$ 23,1 milhões no 2º trimestre de 2025, resultado 6% superior ao do 1º trimestre. Além disso, os ativos totais – a soma de todos os bens, aplicações e recursos administrados pelo banco – alcançaram R$ 13,5 bilhões em junho, alta de 9,2% em três meses e de 33,4% no comparativo com o mesmo período de 2024. A margem financeira do banco atingiu R$ 176,8 milhões no 2º trimestre, alta de 9,1% frente ao trimestre anterior e de 9,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o Retorno sobre o Patrimônio Líquido fechou o trimestre em 11,3% e a margem líquida do banco ficou em 4,4%. Aff Maria!

Malas prontas

O secretário estadual da Casa Civil, Jorginho Araújo (PSD), está de malas prontas para voltar à Assembleia. Vai antecipar o retorno ao Legislativo visando participar da definição das emendas parlamentares e votar o Orçamento do Estado para 2026. O secretário substituirá o deputado Manoel Marcos (PSD). Este reassumirá seu mandato na Câmara de Aracaju, para tristeza do vereador Bigode do Santa Maria (PSD), que retornará à 1ª suplência. O governador Fábio Mitidieri (PSD) ainda não anunciou oficialmente quem substituirá Jorginho na Casa Civil, porém as fofoqueiras de plantão andam espalhando que o desejo dele é nomear para o cargo o pai e ex-deputado Luiz Mitidieri. Marminino!

Vagas de menos

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) lamentou que o governo de Sergipe esteja oferecendo apenas 300 vagas no concurso para professores. Segundo ele, o número é insuficiente diante da carência real na rede estadual de ensino. O cidadanista ressaltou que mais de dois mil professores se aposentaram e “existem quase três mil docentes contratados temporariamente no estado”. Passos afirmou que o vencimento básico do educador da rede estadual está abaixo do piso, complementado por uma gratificação. A preocupação daqueles que estão prestes a se aposentar é perder essa complementação salarial. Creindeuspai!

Com empresários

O presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD), participou da reunião-almoço do Fórum Empresarial de Sergipe. O pessedista aproveitou para apresentar a Lei reconhecendo aquela entidade como de utilidade pública, resultado de Projeto da autoria dele. Segundo Sandro Moura, coordenador do Fórum, a lei validará a contribuição social da entidade, além de habilitá-la a receber recursos públicos e permitir participar de editais. Jeferson ressaltou que o Fórum tem um papel relevante na defesa do setor produtivo, que gera empregos e contribui para o desenvolvimento econômico e social de Sergipe. Ah, bom!

Mulheres discriminadas

As mulheres continuam enfrentando antigos problemas quando o assunto é a carreira. Recente pesquisa revela que elas ainda se deparam com discriminações de gênero no ambiente de trabalho. Dentre os problemas mais comuns, as entrevistadas citam o fato de serem relacionadas com certos estereótipos (63%), a compensação desigual (60%), o tratamento diferenciado (58%), a desigualdade de oportunidades (58%), piadas de gênero (38%) e o assédio sexual (31%). Assim também já é demais também!

Crime ecológico

Quando será que os órgãos ambientais vão adotar providências duras contra quem polui o Rio do Sal, em Nossa Senhora do Socorro? Não é incomum peixes morrerem sufocados pela grande quantidade de produtos químicos lançados naquele corpo d’água. Quando a mortandade acontece se anunciam providências, mas a situação continua do mesmo jeito. Será que os poluidores são tão poderosos que impedem o poder público de adotar ações firmes contra eles? Só Jesus causa!

Propaganda política

Três legendas veiculam propaganda partidária nesta semana nas emissoras de rádio e televisão: o Cidadania, o PT e o PDT. As propagandas serão veiculadas entre 19h30 e 22h30. O PT veiculará um minuto nessa quinta-feira e um minuto no sábado. O Cidadania exibirá dois minutos e meio de programas amanhã, enquanto o PDT veiculará meio minuto de programa no próximo sábado. A propaganda partidária objetiva divulgar o programa do partido, apresentar suas atividades no Congresso e expor seu posicionamento sobre temas políticos e sociais. Então, tá!

Mulheres em Brasília

Sergipe está presente na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que acontece em Brasília. Ontem, as 44 sergipanas representantes dos municípios e movimentos sociais foram recebidas no Palácio do Planalto pelo ministro Márcio Macêdo (PT). O petista desejou que o evento seja um espaço de construção coletiva para que o país avance ainda mais na garantia de direitos e na promoção da igualdade. Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”, a 5ª Conferência promove a escuta ativa e a representação plural de mulheres. Legal!

Primeiro os meus

A deputada estadual Linda Brasil (Cidadania) garante que o governo de Sergipe “virou um negócio de família’. A cidadanista fez esta afirmação após ficar sabendo que Fábio Mitidieri (PSD) deseja convidar o pai e ex-deputado Luiz Mitidieri para assumir a Secretaria Estadual da Casa Civil. Segundo Linda, caso a nomeação seja concretizada, o governador afrontará “os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da transparência. Isso não é apenas questionável: é imoral”, fuzilou. Por fim, a deputada lembra que a primeira dama Érica já ocupa a Secretaria de Ação Social, enquanto o primo do governador, médico Cláudio Mitidieri é secretário da Saúde. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 1º de setembro de 1912.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É jornalista.

O texto acima é opinião do autor e não representa o pensamento do site Destaquenoticias