Rolo compressor da Câmara de Aracaju ameaça esmagar a oposição

A prefeita Emília Corrêa (PL) não terá dificuldades para aprovar qualquer projeto de lei na Câmara Municipal de Aracaju. A distinta conta com o apoio de quase 20 dos 26 vereadores. Na última terça-feira, durante a abertura dos trabalhos legislativos, a gestora já anuncio o envio de projetos propondo uma reforma administrativa, com a criação e reestruturação de secretárias. Emília deixou a Câmara com a certeza da aprovação de suas proposituras. Portanto, a minúscula oposição vai exercer o famoso jus sperniandi, direito democrático de discordar das ideias oriundas da Prefeitura. Não terá, porém, força para derrota-las, diante do rolo compressor disposto a aprovar, sem ressalvas, as propostas encaminhadas pelo Executivo. Em outras palavras: dependesse somente do expressivo apoio da Câmara, a gestão de Emília Corrêa seria um mar de rosas. Marminino!

União rejeitada

A bancada do Republicanos na Câmara Federal rejeitou a proposta de formar uma federação com o PP e o União Brasil. O objetivo era ter um grupo com mais de 150 deputados e 17 senadores, para competir com as bancadas do PT e do PL. Em Sergipe, Republicanos, PP e União Brasil são comandados, respectivamente, pelo deputado federal Gustinho Ribeiro, senador Laércio Oliveira e o ex-deputado André Moura, todos aliados do governador Fábio Mitidieri (PSD). Aff Maria!

Reforma administrativa

A Prefeitura de Aracaju enviará à Câmara de Vereadores projetos de Lei propondo a criação e a reestruturação de secretarias municipais. De acordo com a prefeita Emília Corrêa (PL), a reforma administrativa representa uma necessidade vital para o primeiro momento do mandato. Serão criadas as Secretaria de Cultura; de Políticas Públicas para a Mulher; e da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Além disso, a pasta de Articulação Política e Relações Institucionais passará a se chamar Secretaria Municipal de Parcerias, Investimentos e Articulação. Então, tá!

Figurinha difícil

Criada sob o argumento de que poderia faltar dinheiro em espécie no Brasil em meio à pandemia de covid-19, a cédula de R$ 200 ainda não foi vista por muita gente. É que bem menos da metade das notas estampadas com o lobo-guará estão em circulação. A nota de “duzentão” pode ser considerada tão ou mais difícil de encontrar do que o lobo-guará, espécie ameaçada de extinção. Mas fique tranquilo que qualquer hora dessa você se encontra com a danada numa dessas biroscas da vida. De acordo com o Banco Central, o volume de cédulas de R$ 200 em circulação está crescendo de forma gradual. Hummm!

Lula, cadê as obras?

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), aproveitou a presença do presidente Lula da Silva (PT) na reunião do Consórcio Nordeste para lhe fazer uma série de cobranças. O pessedista questionou o petista sobre as prometidas obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), tais como a conclusão da duplicação da BR-101 (Sul e Norte), o gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas, as moradias do ‘Minha Casa, Minha Vida’, a duplicação da BR-235 e o apoio do governo federal para o Canal de Xingó. O “Barba” ouviu o governador e prometeu mandar os ministros agilizarem o cumprimento das promessas. Só Jesus na causa!

Prometendo comida

O ministro Márcio Macêdo (PT), da Secretaria-Geral da Presidência, assinou um protocolo de intenções com o Consórcio Nordeste para promover o PAS Nordeste (Produção e Consumo de Alimentos Saudáveis nos Territórios do Nordeste). Representando a região, novo presidente do Consórcio e governador do Maranhão, Rafael Fonteles (PI), também assinou o documento, durante solenidade na sede do Banco do Brasil, em Brasília. O PAS Nordeste, cujo objetivo é ampliar a produção e o consumo de alimentos saudáveis, beneficiará, inicialmente, 1.096 cidades nordestinas. Vamos torcer para esse protocolo se tornar realidade, pois promessa somente não enche barriga. Arre égua!

Cheira mal

O juiz Gustavo Adolfo Plech Pereira acatou mandado de segurança impetrado pela Torre Empreendimentos e suspendeu a dispensa de licitação emergencial para a contratação de empresas responsáveis pela coleta de lixo de Aracaju. A reclamante alegou que o processo apresenta diversas irregularidades, incluindo o curto prazo para a apresentação de propostas, a abertura de envelopes em sessão fechada e a ausência de prazo para impugnação do ato convocatório. Como o contrato da Prefeitura com a Torre acaba no próximo dia 19, Aracaju corre o risco de ficar sem coleta de lixo, tal qual ocorreu na gestão do ex-prefeito João Alves Filho. Misericórdia!

Chefe da bancada

O senador Alessandro Vieira (MDB) permanece na coordenação da bancada federal de Sergipe. O emedebista reforçou a necessidade de os parlamentares sergipanos defenderem a implantação de obras importantes, como rodovias e hospitais. Também destacou a importância de se aprovar o orçamento para garantir que os projetos de interesse do estado avancem, garantindo melhorias aos sergipanos. Vieira promete colaborar na construção de uma relação produtiva com os parlamentares e o governo estadual. Aguardemos, portanto!

Energia solar

O Tribunal de Contas de Sergipe pretende construir uma usina solar fotovoltaica no estacionamento de sua sede, em Aracaju. Segundo a corte de contas, o investimento vai promover a sustentabilidade ambiental, reduzir os custos com energia elétrica e melhorar a eficiência energética, além de garantir a modernização dos sistemas de iluminação e climatização do TCE, otimizando o uso da energia e reduzindo o desperdício. Aff Maria!

Quem pode, pode

Ganha uma mariola de goiaba quem souber quantos conselheiros existem nas estatais e autarquias de Sergipe e qual o custo deles para os contribuintes. À boca miúda, comenta-se que alguns apadrinhados participam de dois, três e até mais conselhos, comparecem a apenas uma reunião mensal e embolsam uma grana razoável. Enquanto essa turma faz a festa, lambuzando-se com o dinheiro público, o servidor estadual sobreviver com um salário de miséria. Cruz credo!

De cabo pra baixo

Para tristeza dos terraplanistas, o mundo é redondo e vive dando voltas. Qual extremista de direita acreditava que, após deixar a presidência, Jair Bolsonaro (PL) seria punido com a inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral? Diante dessa justa punição, o capitão de pijama virou um reles cabo eleitoral. O deputado federal Rodrigo Valadares (União) está entre os bolsonaristas que reconhecem a perda de patente do capitão. Outro dia, o parlamentar sergipano disse que “Bolsonaro é um cabo eleitoral fortíssimo”. Aliás, é bom o ex-presidente abrir os olhos, pois para um cabo ser rebaixado a soldado raso basta que lhe tirem as duas únicas divisas da farda. Crendeuspai!

Professores protestam

Os professores e professoras da rede estadual de ensino realizaram, ontem, em ato na frente da Secretaria da Educação para cobrar ao governo Mitidieri a atualização do piso do Magistério e a reabertura das negociações com a categoria. Também exigiram o descongelamento das gratificações e o pagamento integral das férias de janeiro último. A professora Ivonete Cruz voltou a defender a permanência da luta dos educadores nas ruas, sem baixar a guarda do enfrentamento com o governo de Sergipe. Danôsse!

Pinguço pessimista

Indagado por que não acredita na reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD), um bebinho da periferia de Aracaju exagerou no pessimismo: “Porque Sua Excelência é igual a bananeira, só dá um cacho”. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 23 de janeiro de 1919.

