Saúde pode atrapalhar a reeleição de Fábio Mitidieri

Por Adiberto de Souza *

Pela segunda vez em apenas 10 meses o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi diagnosticado com pneumonia e aconselhado pelos médicos a repousar em casa por uma semana. Em novembro de 2024, após ser internado com a mesma doença d’ágora, o pessedista se queixou que estava sendo hospitalizado há cada quatro meses, tendo aventado a hipótese de não disputar a reeleição em 2026. Também afirmou que vinha conversando muito com a família sobre o seu futuro político. No desabafo feito ano passado, Mitidieri contou que amigos o questionaram por que ele não desistia de tentar se reeleger para cuidar da saúde. Desta feita, o governador apenas anunciou que está doente e que espera retornar ao trabalho na próxima semana. A confissão feita por ele em 2024, contudo, tem sido lembrada agora pelos correligionários, temerosos que a saúde frágil de Mitidieri possa tirá-lo da disputa em 2026 ou, quem sabe, levá-lo a trocar a tentativa de reeleição por uma candidatura ao Senado, como o próprio aventou após deixar o hospital em novembro passado. Portanto, aguardemos!

Golpe na praça

A Justiça Eleitoral está alertando candidatas e candidatos que disputaram as eleições do ano passado sobre golpes que vêm sendo aplicados por meio de mensagens falsas. Os criminosos solicitam o pagamento de supostas pendências financeiras sob a forma de uma “contribuição confederativa assistencial”. A falsa mensagem é enviada em formato de notificação extrajudicial, com dados da campanha eleitoral e uma suposta dívida no valor de R$ 198,95. A Justiça Eleitoral informa que em casos de candidatos condenados a devolver recursos ou pagar multas, a intimação ocorre no próprio processo de prestação de contas, por meio de oficial de justiça. Portanto, abra o olho. Deus é mais!

Gavetas arrumadas

O secretário de Comunicação de Itabaiana, Júnior Carvalho, aguarda apenas a nomeação de um substituto para se envolver com novos desafios profissionais. O distinto entregou o cargo ao prefeito Valmir de Francisquinho (PL), mas concordou em continuar à frente da Secom até o líder político indicar um novo secretário. Desde que Júnior Carvalho anunciou o desejo de deixar o cargo aumentaram as especulações em torno de quem será o novo titular da comunicação de Itabaiana. Ah, bom!

Sergipe na rabeira

Enquanto o Ceará lidera no Nordeste no quesito inovação industrial, Sergipe aparece como o 6º da região, ficando à frente apenas do Piauí, Alagoas e Maranhão. Em nível nacional Sergipe é o 17º na pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A boa performance cearense é um dado emblemático que sinaliza um investimento crescente em fatores críticos para o desenvolvimento moderno. Arre égua!

Viva Mestre Deca!

Falecido em 2022, Mestre Deca do Cacumbi foi homenageado com uma escultura, inaugurada na cidade de Laranjeiras. Realizada no último domingo, a festa atraiu grupos folclóricos, autoridades e o povo laranjeirense. A homenagem foi possível graças à uma emenda parlamentar apresentada pela deputada estadual Linda Brasil (Psol), que fez questão de prestigiar o evento. A escultura, assinada pelo artista visual Elias Santos, eterniza a contribuição do mestre que fortaleceu as raízes afro-brasileiras em Sergipe e ajudou a manter vivas as manifestações culturais que fazem parte da identidade do nosso povo. Supimpa!

Injustiça reparada

a Câmara Municipal de Aracaju realizou, ontem, uma sessão solene de reparação histórica, com a entrega do título de cidadania em homenagem póstuma ao ex-presidente da República, João Belchior Goulart e a Leonel de Moura Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. De autoria do ex-vereador Sérgio Bezerra, as duas cidadanias foram revogadas posteriormente sob o argumento de que os dois homenageados tinham sido cassados pelo governo militar. O presidente da Câmara, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), enfatizou que os títulos de cidadania concedidos a João Goulart e Leonel Brizola reforçam e valorizam o legado de ambos para sociedade sergipana, assim como reparam uma injustiça. Marminino!

Partido em festa

O Republicanos promoveu, ontem, um evento no plenário da Câmara Federal para comemorar os 20 anos de fundação da sigla. Presidente da legenda em Sergipe, o deputado federal Gustinho Ribeiro se disse orgulhoso de ver o Republicanos se consolidar como um dos principais partidos do Brasil. Nos últimos dias, tem se falado muito na hipótese de um prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, trocar o PL pela sigla dirigida por Gustinho, porém ambos têm feito boca de siri quando questionados sobre tal possibilidade. Misericórdia!

Reunião agendada

Os professores da rede estadual de ensino se reúnem em assembleia, quinta-feira próxima, visando discutir a pauta da nova reunião deles com o governo de Sergipe, agendada para 1º de setembro. Os dirigentes sindicais pretendem apresentar novas propostas relacionadas ao triênio e ao auxílio tecnológico, além de se iniciar as tratativas sobre novos percentuais de carreira. Os professores cobram do Executivo a correção de injustiça histórica, melhores condições materiais de trabalho e valorização da categoria. Só Jesus na causa!

Inimigo dos bolsonaristas

Cabo eleitoral do ex-presidente e hoje presidiário Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018, o senador Alessandro Vieira (MDB) é mal visto por 10 em cada 10 bolsonaristas. Os eleitores e fãs do capitão de pijama querem ver o emedebista pelas costas e rezam para que ele não conquiste outro mandato nunca mais. Há quem garanta que boa parte dos bolsonaristas vai votar no pré-candidato a senador Rodrigo Valadares (União), justamente para derrotar Alessandro Vieira, tido por eles como traidor da Pátria. Home vôte!

Conversa fiada

O Republicanos e o União Brasil exibem, nesta semana, propaganda partidária no rádio e na televisão. Pelo calendário, o Republicanos exibirá o total de quatro minutos e meio de programas na semana, divididos da seguinte forma: um minuto e meio hoje, o mesmo tempo na quinta-feira, e mais um minuto e meio no próximo sábado. Já o União Brasil veiculará um minuto de programa nesta terça-feira. De acordo com a portaria do TSE, tanto o Republicanos quanto o União Brasil têm direito a 20 minutos de propaganda neste segundo semestre. Aff Maria!

Braços cruzados

Em protesto contra a falta de diálogo do governo Mitidieri, os auditores fiscais de Sergipe voltam a cruzar os braços hoje e amanhã. A categoria exige que a Secretaria da Fazenda reveja a proposta de gratificação do Incentivo à Modernização da Relação Fisco-Contribuinte (IMFC). Os auditores também já aprovaram a realização de “Operações Padrão”, além da possível entrega de cargos de gestão. Hoje, o Sindifisco realiza uma nova assembleia para avaliar o movimento. Até agora, o governo estadual não se dispôs a negociar com a categoria. Creindeuspai!

* É jornalista.

