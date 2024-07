Sem acordo em Aracaju, os governistas estão a caminho do racha

Por Adiberto de Souza *

Apesar de quatro outros aliados e aliadas estarem firmes em suas disposições de concorrer à Prefeitura de Aracaju, o governador Fábio Mitidieri (PSD) já disse com todas as letras que não abre mão de apoiar o pré-candidato Luiz Roberto (PDT). Esta decisão do líder pedessista em apoiar o prefeiturável indicado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) permite suspeitar que os governistas sairão rachados da refrega eleitoral na capital sergipana. Dez em cada dez articulista políticos concordam que, com mais de um candidato na disputa majoritária em Aracaju, não há como o governador manter a unidade do grupo. E essa provável divisão causará sérias sequelas políticas ao projeto de reeleição de Mitidieri. Aliás, tem governistas torcendo por esse racha na expectativa de se beneficiarem com a rearrumação das abóboras até 2026. Portanto, o resumo dessa ópera é o seguinte: sejam quais forem os candidatos a prefeito dos governistas, o grupo sairá da próxima refrega eleitoral parecendo uma agitada corda de caranguejos, que ao ser desatada esparrama crustáceos pra todos os lados. Quem viver, verá!

Triste liderança

Sergipe lidera os registros de estupro e estupro de vulnerável no Nordeste e supera a média nacional. Reportagem do site Mangue Jornalismo, com base no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, revela que o nosso estado chegou a ter 40,1 casos por 100 mil habitantes, superando o Piauí (38) e o Maranhão (33,5). Ainda de acordo com a reportagem, Sergipe não vai bem nos casos de exploração sexual infantil. O estado aparece em 4º lugar no país e também é o 1º do Nordeste nesse quesito. Quando o tema é pornografia infantojuvenil (zero a 17 anos), Sergipe é o 2º da região, perdendo para Alagoas. Danôsse!

Vai pedir as contas

O presidente estadual do Solidariedade, Valadares Filho, deve deixar a assessoria parlamentar da Secretaria Geral da Presidência na próxima sexta-feira. Segundo publica o site FFNotícias, o fidalgo vai pedir exoneração de olho nas eleições para a Prefeitura de Aracaju. Vavazinho criou vontade para disputar o pleito após ter sido incensado pelos PCdoB e PV. Embora integrem uma Federação com o PT, estes dois partidos não apoiam a pré-candidata Candisse Carvalho (PT). Desde que teve seu nome sugerido para substituir a petista, Valadares Filho deita e acorda sonhando com a cadeira ocupada hoje pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Marminino!

Álcool e direção

Apesar das campanhas contra o consumo de álcool no trânsito, ainda é alto o número de pessoas que dirigem embriagadas. A conclusão é de uma pesquisa da Secretaria Nacional Antidrogas. O estudo também revela que as ações repressivas contra esse tipo de crime, como o teste do bafômetro, atingiram um baixo percentual de condutores. Apesar de 85% dos indivíduos entrevistados referirem ter bebido e dirigido nos últimos 12 meses, apenas 9,2% disseram ter sido parado alguma vez na vida para fazer o teste do bafômetro. Só Jesus na causa!

Água como promessa

Todo ano de eleições os políticos reeditam a velha cantilena sobre a construção do Canal de Xingó, que traria água de Paulo Afonso, na Bahia, para abastecer municípios sergipanos. Ontem mesmo, a imaginária obra foi tema de uma audiência pública na Câmara Federal, evento convocado pelo deputado João Daniel (PT). Vele ressaltar que as promessas de canais levando as águas do Rio São Francisco sertão à fora são da época do Império. Em 1852, dom Pedro II contratou o engenheiro alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld para elaborar um projeto que desviasse água do “Velho Chico” para abastecer o semiárido. O croquis de Halfeld foi engavetado e não se falou mais no assunto. Crendeuspai!

Transferindo doentes

Boa parte das pessoas atendidas nas unidades de saúde de Aracaju é oriunda do interior, atestando que permanece forte em Sergipe a prática da ambulancioterapia. Isso ocorre porque muitos prefeitos preferem custear o transporte dos doentes à capital sergipana, a ter que investir em saúde. Por causa disso, as rodovias continuam cheias de ambulâncias transportando para Aracaju pessoas com simples resfriados ou unhas encravadas. Homem, vôte!

Divisão do bolo

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), participou, ontem, de uma audiência pública na Câmara Federal para discutir a distribuição de receitas a partir da Reforma Tributária. Na condição de presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, Nogueira ressaltou que a divisão da arrecadação de impostos deve ser mais justa, sem penalizações aos municípios que, hoje, concentram boa parte da prestação dos serviços aos cidadãos. O gestor aracajuano também destacou que a mudança é também uma oportunidade de transformar o pacto federativo brasileiro. Então, tá!

A FUP e as Fafen’s

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados querem o encerramento do contrato de arrendamento pela Unigel das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados de Laranjeiras (SE) e Camaçari (BA). Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou o fim do contrato visando fornecer gás natural às duas unidades. Para a FUP, a extinção do contrato para fornecer gás às Fafen’s é uma parte significativa da vitória dos trabalhadores e do projeto de governo. A Federação defende que o próximo passo seja a retomada das duas fábricas, com a petrolífera assumindo integralmente a gestão delas. Misericórdia!

Jornalista hospitalizado

O diretor de jornalismo do Jornal da Cidade, Eugênio Nascimento, está hospitalizado desde ontem, após sofrer um derrame pleural, seguido de insuficiência cardíaca. Segundo os profissionais de saúde do Hospital Nestor Piva, responsáveis pelo primeiro atendimento ao jornalista, o caso dele é gravíssimo, requerendo muitos cuidados. Eugênio está internado num hospital particular de Aracaju. Melhoras, amigo!

Troca de postos

A deputada federal Yandra de André (União) vai se licenciar da Câmara, hoje, visando se dedicar em tempo integral à pré-campanha para a Prefeitura de Aracaju. A fidalga será substituída no Congresso pelo suplente Fábio Henrique (União). Antes de Yandra, os deputados federais Fábio Reis (PSD) e Thiago de Joaldo (PP) também se licenciaram da Câmara, sendo substituídos, respectivamente, por Nitinho Vitale (PSD) e Capitão Samuel (PP). Os três titulares deverão reassumir os mandatos logo após as eleições de outubro. Ah, bom!

Cadê o reajuste?

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está cobrando ao governador Fábio Mitidieri (PSD) o envio para a Assembleia dos Projetos de Lei reajustando os salários dos policiais e dos trabalhadores do Magistério. “São duas categorias importantes para Sergipe. Já aprovamos alguns projetos reajustando salários de servidores, mas faltaram outros”, discursou o parlamentar. Passos lembrou que Mitidieri se recusa em dialogar com os professores da rede estadual, porém não pode esquecer que prometeu encaminhar ao Legislativo a propositura de reajuste dos salários dos trabalhadores da educação, só que até agora necas de pitibiriba. Assim também já é demais também!

Tapa na macaca

De um bebinho, numa bodega da periferia de Aracaju: “Tô bebendo para comemorar o direito de andar por aí com a macaca sem correr o risco de ser preso pela segurança do Zoológico”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 22 de março de 1908.

