Senador muda de partido como quem troca de camisa

Por Adiberto de Souza *

Ganha um pé-de-moleque quem acertar em quantos partidos o senador Alessandro Vieira ainda vai se filiar até o final do mandato, em 2026. Ontem, o fidalgo pulou a cerca partidária pela terceira vez, trocando o PSDB pelo MDB. Eleito em 2018 pelo Rede, o ilustre saltou para o Cidadania, depois virou um tucano emplumado e agora amarrou o jegue no MDB velho de guerra. Político de direita e ex-bolsonarista, Alessandro também alterna períodos na oposição e no governo. Exemplo disso foi o seu repentino pulo da surrada canoa oposicionista para o confortável barco do governador Fábio Mitidieri (PSD), político que Vieira tanto criticou no 1º turno das últimas eleições. A facilidade do senador em migrar de um partido para outro deixa claro que esse negócio de ideologia caiu em desuso para a maioria dos políticos. Decididamente, foi-se o tempo em que o suplicante filiado a uma legenda não passava nem pela porta do adversário. Era assim com a turma da UDN e do PSD. Hoje, a maioria dos políticos está mais preocupada em se eleger, não importando se, para tanto, tenha que mudar de partido e de discurso com a mesma facilidade como se troca de camisa. Home vôte!

Sonhar é livre

Políticos sergipanos seguem incensando a promessa de construção do longo e caríssimo Canal de Xingó, que levaria água do Rio São Francisco desde a distante Paulo Afonso (BA) até Poço Redondo (SE). Ontem mesmo, uma comitiva liderada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) foi à sede da Codevasf saber a quantas anda o projeto da obra, orçada em exagerados 2,3 bilhões, fora os aditivos. Ora, nunca é demais lembrar que a maior parte dos 114,55 quilômetros de extensão do canal está na Bahia. Ou seja, sem o apoio do governo e da bancada federal baiana esse projeto jamais sairá do papel, embora continue dando discurso à classe política sergipana e alimentando o sonho dos sofridos sertanejos. Só Jesus na causa!

Arca de Noé

Engana-se quem pensa ser o nosso Corpo de Bombeiros Militar especializado somente em apagar incêndios. Seus bravos militares também sabem socorrer animais. Os bichinhos socorridos são, em sua maioria, cães e gatos que se perderam, foram abandonados ou se envolveram em situações de perigo. Também são resgatados pelos soldados do fogo raposas, cobras e jacarés. Com tantos animais socorridos no currículo, o Corpo de Bombeiros lembra a arca de Noé da narrativa do dilúvio de Gênesis. Aff Maria!

Juntos e separados

Quem vê o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o ministro Márcio Macedo (PT) e o governador Fábio Mitidieri (PSD) assim juntinhos, nem imagina que politicamente eles estão bem separados. O petista e o pedetista duelaram em 2020 pela Prefeitura de Aracaju, enquanto o PT de Macedo disputou com Mitidieri o governo de Sergipe, no ano passado. Ao comentar a pose dos três para a fotografia, o governador disse que “continuamos avançando com ideias sendo propostas por meio da união entre atores políticos”. Deixe estar que em 2024 o retrato será outro, indo cada um para um lado, tal qual acontece quando se desamarra uma corda de caranguejos. Marminino!

Por que parou?

Como perguntar não ofende: alguém sabe que fim levou o Movimento Polícia Unida? Em fevereiro de 2022, quando lutavam pelo adicional de periculosidade e por reajuste salarial, os policiais civis e militares desenvolveram uma barulhenta operação padrão, promoveram apreensões de material do jogo do bicho e até tiraram de circulação das ruas de Aracaju vários ônibus como documentação irregular. Depois que o governo passado concedeu um mísero reajuste salarial, o Movimento Polícia Unida sumiu das ruas e da mídia. Simplesmente escafedeu-se. Por que parou? Parou por quê? Cruz, credo!

Dinheiro na mão

Desde ontem, o governo de Sergipe paga a folha salarial deste mês. Amanhã, a Prefeitura de Aracaju também deposita a grana mensal dos servidores municipais, garantindo que a galera se esbalde nos animados festejos juninos. O pagamento do funcionalismo estadual e de Aracaju vai injetar algumas dezenas de milhões na economia sergipana, porém o servidor que não abrir o olho chegará no dia 30 pobre de marré deci. Portanto, vale lembrar aos mais exaltados que dinheiro na mão é vendaval e que depois das festas teremos dois meses seguidos com 31 dias. Quem avisa, amigo é!

Esperando na janela

O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas (PDT), pode virar vereador de Aracaju logo após os festejos juninos. A previsão é do secretário do PSD sergipano, ex-deputado estadual Jorge Araújo. Bem informado, o pessedista revelou que Milton Dantas está esperando para assumir uma cadeira na Câmara “pacientemente em uma janelinha da Federação”. Neste ponto, Jorge faz um trocadilho com o nome do vereador e professor Joaquim da Janelinha (SD), provável convidado do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) para assumir uma secretaria municipal. Aguardemos, portanto!

Sangue novo

O presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, empossou os novos diretor-superintendente e diretor de operações da Banese Corretora, respectivamente, Walter Dias e Ételas Silvestre. A nova diretoria assume prometendo ampliar a liderança da empresa no mercado local e criar produtos antenados com as recentes tendências do mercado. Segundo Marco Queiroz, trabalhar pelo crescimento da Corretora é firmar o compromisso de que a marca Banese ocupará, ainda mais, o espaço que lhe é devido e merecido. Ah, bom!

Ministros em Sergipe

Nada menos do que quatro ministros do governo Lula vêm a Sergipe nesta quinta-feira. Visando prestigiar o PPA Participativo, darão com os costados na terrinha Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Juscelino Filho (Comunicação Social). Segundo Macedo, o PPA é o momento dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada colocarem as digitais no planejamento do governo para os próximos quatro anos. O evento acontece no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, devendo reunir lideranças sociais e políticas de todo o estado. Então, tá!

Nadando em dinheiro

Quem ouve falar no volume de recursos gastos com os festejos juninos pensa logo que o governo de Sergipe está nadando em dinheiro. Ao cobrar mais transparência do Executivo com a grana investida nos folguedos de São João, a deputada estadual Linda Brasil (Psol) citou que foram gastos cerca de R$ 20 milhões com a montagem do Arraiá do Povo e a contratação de artistas locais e nacionais. Como seria bom que o governo Fábio Mitidieri também tivesse dinheiro para conceder um reajuste salarial digno aos servidores e cobrir o rombo financeiro do Ipesaúde, avaliado em R$ 200 milhões. Misericórdia!

Três senhores

Não deve ser fácil atender a três senhores, principalmente quando dois deles são adversários políticos. Essa é a situação do novo superintendente da Codevasf em Sergipe, Thomas Jefferson. Ontem, ele teve que acompanhar o governador Fábio Mitidieri (PSD) à sede da Companhia, em Brasília, e depois ir ao gabinete do senador Rogério Carvalho (PT). O petista aproveitou a visita do distinto para lembrar que “sempre trabalhei e continuarei trabalhando em parceria com a Codevasf, para beneficiar o povo de Sergipe”. Indicado para o cargo pelo presidente estadual do União Brasil, André Moura, Thomas Jefferson terá que se virar nos 30 para satisfazer governo e oposição. Crendeuspai!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Riso, em 26 de agosto de 1906.

