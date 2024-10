Será que o debate de amanhã na TV Sergipe muda votos?

Por Adiberto de Souza *

A TV Sergipe vai promover, amanhã à noite, o último debate deste 2º turno entre os prefeituráveis Luiz Roberto (PDT) e Emília Corrêa (PL). Esse confronto de ideias será uma grande oportunidade para o eleitor ainda indeciso tirar dúvidas, analisar as propostas e, quem sabe, escolher entre um e outra o que lhe pareça mais preparado para administrar Aracaju. Diferente do horário eleitoral, produzido para apresentar o candidato como o mais competente, o debate ao vivo na TV permite ao cidadão observar as reações dos concorrentes, suas surpresas, insegurança, firmeza, serenidade e domínio da situação. Por isso mesmo, o debate entre adversários nesta reta final da campanha desempenha um papel fundamental para a cidadania. Portanto, vamos torcer para que o confronto verbal de amanhã à noite ajude os eleitores de Aracaju a se definirem ou, quem sabe, a mudar o voto de quem já escolheu entre Luiz Roberto e Emília Corrêa. Esta última hipótese, porém, é muito menos provável. Marminino!

Governo abre o bico

Após ser criticada pelo silêncio em torno da paralisação da fábrica de fertilizantes Heringer, localizada em Rosário do Catete, a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico informou que acompanha com preocupação o anúncio sobre a hibernação da indústria. Revelou também que o governo está trabalhando para incrementar o setor por meio da articulação do Plano Estadual de Fertilizantes. Esta “ação visa fortalecer o ambiente produtivo, marcado pela significativa presença de reservas minerais, e contribuir para a redução da dependência nacional de fertilizantes”. Por fim, a Secretaria revela que a fábrica paralisada recebeu incentivos do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial. Misericórdia!

Cruzamento mortal

Os técnicos da SMTT Aracaju precisam dar com os costados no perigoso cruzamento da rua Tenente Vereador João Claro com a Avenida São Paulo, no bairro Siqueira Campos. Moradores e comerciantes daquele trecho estão cansados de socorrer as vítimas das colisões automobilísticas e dos atropelamentos registrados ali com muita frequência. Segundo eles, a colocação de um semáforo poderia ser a solução para ordenar o trânsito e, naturalmente, impedir que motoristas e pedestres percam as vidas de forma violenta. Com a palavra o competente tenente-coronel Silvio Prado, novo superintendente da SMTT. Aguardemos, portanto!

Compra de votos

Até a madrugada do próximo domingo, um bom número de eleitores, principalmente os da periferia de Aracaju, espera receber os animais silvestres prometidos pelos cabos eleitorais e algumas lideranças de bairros. Tem gente que passa a noite acordada para não perder as Araras (R$ 10), Micos-Leão-Dourado (R$ 20), Onças (R$ 50), Garoupas (R$ 100) e até o valorizado Lobo-Guará (R$ 200). A candidata a prefeita Emília Corrêa (PL) tem insistido na denúncia de que muitos compradores de consciência estão percorrendo a cidade com malas pretas recheadas de animais silvestres. Quando será que o voto deixará de ser uma mercadoria barata? Home vôte!

A fome em debate

O senador Alessandro Vieira (MDB) está em Roma representando o Brasil na 52ª Sessão Plenária do Comitê de Segurança Alimentar Mundial promovida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). O ilustre participou de uma mesa que destacou o potencial transformador do primeiro Pacto Parlamentar Global contra a Fome e a Desnutrição, adotado em 2023. Segundo Vieira, o debate explorou experiências, melhores práticas e recursos existentes, pavimentando o caminho visando transformar os sistemas alimentares. Só Jesus na causa!

Viva a Sergipanidade

Neste 24 de outubro se festeja o Dia da Sergipanidade. Por todo o século 20, a Independência de Sergipe era comemorada nos dias 8 de julho e 24 de outubro. Apesar de historicamente a data se confundir com o 8 de julho de 1820, quando foi assinada a Carta Régia desanexando o território sergipano da Bahia, somente no dia 24 de outubro de 1824 foi que o documento chegou a Sergipe, permitindo que a sociedade sergipana comemorasse, de fato, a independência de sua província. Supimpa!

Ponte não resolve

O vereador Breno Garibalde (SD) entende que as construções de uma nova ponte e um viaduto em Aracaju são importantes, mas não resolvem o gargalo da mobilidade urbana na capital sergipana. “Essas duas obras terão um investimento total de R$ 320 milhões, dinheiro que poderia ser investido em transporte público, fazendo com que as pessoas passem menos tempo em deslocamento”, ensina Garibalde. A ponte idealizada pelo governo de Sergipe vai ligar a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, tendo o viaduto como complemento. Aff Maria!

Polícia reforçada

A Polícia Militar de Sergipe vai reforçar o policiamento, a partir de amanhã, para garantir a tranquilidade no 2º turno das eleições em Aracaju. Serão empregados cerca 1,1 mil militares, distribuídos entre as três zonas eleitorais da capital sergipana. Os 175 locais de votação contarão com a presença de três PMs, totalizando 525 homens e mulheres. Os policiais serão responsáveis por garantir à população sergipana o pleno direito ao voto. Além do policiamento ordinário, a operação também terá o reforço de várias unidades de polícia especializada. Legal!

Sem serventia

Embora tenha direito a uma tecla na urna eletrônica, o voto branco possui tanta serventia quanto um olho mágico em porta de vidro. Considerado válido até a Constituição de 1988, era tido como um sufrágio de conformismo, pelo qual o eleitor se mostrava satisfeito com quem vencesse as eleições. Portanto, o hoje desnecessário voto branco deveria ser extinto simplesmente, cedendo seu lugar na urna eletrônica ao voto nulo, numa tecla preta. Este sim, uma importante ferramenta de protesto da sociedade, pois indica o percentual de insatisfação do eleitor. Misericórdia!

Futuro santo

O arcebispo metropolitano de Aracaju, dom Josafá Menezes, publicou o decreto de Introdução da Causa de Canonização do Servo de Deus frei Miguel, conhecido popularmente como o “Apóstolo de Aracaju”. Esse decreto significa o início do processo de canonização de um Beato para ser declarado Santo. Michelângelo Serafini nasceu na Itália e veio para o Brasil em 1934. Antes de se estabelecer em Aracaju, frei Miguel trabalhou nas paróquias de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora, Rosário do Catete, Maruim e Santo Amaro das Brotas. O futuro santo morreu na capial sergipana em 9 de janeiro de 2013, aos 104 anos de idade. Amém!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, 23 de janeiro de 1908.

