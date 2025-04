Será que o senador e o ex-prefeito estão com medo de André Moura?

Por Adiberto de Souza *

Causou espanto o silêncio do senador Alessandro Vieira (MDB) e do ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), às críticas que lhes foram feitas pelo ex-deputado André Moura (União). Seria respeito dos dois ao desafeto ou não responderam com medo de um contra-ataque? Ora, por que Alessandro, que vivia dizendo o diabo de André, botou a viola no saco ao ser chamado de coisa ruim? E qual o motivo de Edvaldo se calar ao ser acusado de covarde e mentiroso? Moura sabe algo muito grave sobre os dois ou será que eles não querem contrariar o governador Fábio Mitidieri (PSD), que também se curvou às caras feias de André e passou a agradá-lo com almoço em palácio e viagens ao interior? Seja o que for, o certo é que a canoa governista virou um reduto de desafetos: André não fala com Edvaldo que não se entende com Belivaldo Chagas (Pode). Por sua vez, Jeferson Andrade (PSD) se queixa de Zezinho Sobral (PSB), enquanto Thiago de Joaldo (PP) quer distância de Jorginho Araújo (PSD), sem falar nas turras entre os Reis e os Ribeiro. Aliás, esse saco de gatos pode repetir a disputa senatorial de 2018, quando os governistas André Moura, Jackson Barreto, Antônio Carlos Valadares e Pastor Heleno perderam para Rogério Carvalho (PT) e o neófito Alessandro Vieira. Já tem gente apostando na repetição daquele malogro nas eleições de 2026? Marminino!

Canalzinho é tapeação

Estão armando uma tapeação para engabelar quem sonha com o verdadeiro Canal de Xingó. Como não tem vontade política, tempo, nem recursos para canalizar água do Velho Chico, desde Paulo Afonso (BA) até Poço Redondo (SE), o governo federal estuda fazer um canalzinho saindo do lago da Hidrelétrica de Xingó, em Canindé, para abastecer o semiárido sergipano. Sem força política para exigir a construção do monumental canal, o governo de Sergipe e a nossa bancada federal estão rezando para a Eletrobras-Chesf permitir a retirada de água do lago da hidrelétrica. Caso essa enrolação se concretize, o sonhado Canal de Xingó se transformará numa mera gambiarra, uma obra eleitoreira. Home vôte!

Passagem do bastão

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), será eleito presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) no pleito agendado para o fim da tarde de hoje. O pessedista substituirá o ex-gestor de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Após a eleição da nova diretoria, ocorrerá um debate sobre a representação das cidades no Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a Reforma Tributária e o impacto para os municípios das mudanças do Imposto de Renda. A posse de Eduardo Paes na presidência da FNP está marcada para amanhã, em Brasília, e será prestigiada pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL). Então, tá!

Braço na seringa

Começa hoje em Sergipe a campanha de vacinação contra a gripe. Já o ‘Dia D’ da vacinação contra a doença está previsto para 10 de maio próximo. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra três vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves e óbitos provocados pela doença. A vacina contra a gripe passa a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade, além de idosos com 60 anos e mais e gestantes. Imunize-se e viva mais!

Nos braços de Mitidieri

Os governistas defensores de um acordão político soltaram foguetes após o abraço do governador Fábio Mitidieri (PSD) com o senador Rogério Carvalho (PT). O caloroso cumprimento dos dois adversários ocorreu durante a Festa Amigos do Leite, realizada em Poço Redondo no final de semana. Se por um lado, o abraça dos ainda adversários animou a turma da situação, desagradou os petistas contrários a qualquer reaproximação do partido com o time liderado por Mitidieri. Há quem garanta, porém, que a volta do PT aos braços do governo não será tão espantosa, pois o bom filho sempre retorna à casa do pais. Misericórdia!

Criatividade mortal

O brasileiro é o sujeito mais criativo desse mundão de meu Deus. Outro dia, um vendedor de Chumbinho – veneno clandestino utilizado como raticida – anunciava o produto, aos berros, no centro de Aracaju: “Aproveitem a promoção, comprem agora a última comida do rato”. Só Jesus na causa!

Sem anistia

O ministro Márcio Macêdo (PT) condenou a manifestação liderada, ontem, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato promovido pela direita radical defendeu anistia para os condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Segundo o petista, o evento bolonarista não teve qualquer traço de patriotismo ou preocupação com o futuro do país. O ministro disse que a manifestação não passou de uma apologia “aqueles que cometeram crimes contra a Constituição e as instituições democráticas do nosso país, numa tentativa de golpe de Estado”. Márcio Macêdo concluiu afirmando que “o Brasil é dos brasileiros! Golpe nunca mais! Ditadura nunca mais! SEM ANISTIA!”. Creindeuspai!

Desigualdade criminosa

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Aff Maria!

Torrando dinheiro

O deputado federal Rodrigo Valadares (União) está entre os 10 parlamentares brasileiros que mais gastaram dinheiro público em viagens aos Estados Unidos para paparicar o presidente Donald Trump e falar mal da democracia brasileira. Segundo levantamento do site de notícias Metrópoles, os 10 deputados federais já torraram cerca de R$ 200 mil da Câmara Federal nas viagens feitas aquele país entre 2024 e 2025 para acompanhar a eleição de Trump e denunciar supostos abusos do Judiciário brasileiro. O Metrópoles revela que somente Rodrigo Valadares gastou R$ R$ 22.700 com passagens, hospedagens, participação em eventos e alimentação. Arre égua!

Apaga velinhas

E quem apaga 90 velinhas, hoje, é o médico e ex-senador Francisco Rollemberg. Também formado em Direito, este laranjeirense se elegeu para a Câmara Federal quatro vezes. Em 1986 foi eleito senador constituinte. Ontem, quem comemorou 82 anos bem vividos foi o ex-governador de Sergipe, Antônio Carlos Valadares (SD). Nascido em Simão Dias e formado em Química e Direito, Vavá foi prefeito de sua terra natal, deputado estadual e federal, governador e senador por três mandatos. Ah, bom!

Protesto na Fazenda

Os auditores e auditoras fiscais de Sergipe fazem, hoje, uma manifestação na sede da Secretaria da Fazenda para denunciar o que classificam como “dois anos de calote” por parte do governo Mitidieri. A categoria decidiu intensificar a campanha “Fisco Exige Respeito”, com o objetivo de pressionar o Executivo a valorizar o trabalho dos auditores e auditoras. O Sindifisco cobra, entre outros pontos, o cumprimento do acordo firmado em 2023, que previa a implementação de um bônus vinculado ao aumento real da arrecadação. O presidente do sindicato, José Antônio, denuncia a falta de diálogo: O governador Mitidieri recebeu um pedido de audiência há 44 dias e até hoje não respondeu”, reclama. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Vida Laranjeirense, em 23 de setembro de 1934.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias