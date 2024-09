Sergipe assiste novamente a volta dos que não foram

Por Adiberto de Souza *

Contados às centenas, eles já estão em toda a parte de Aracaju e do interior sergipano: são os candidatos derrotados nas eleições de 2020 e 2022, que querem uma nova chance no pleito de outubro próximo. Agora, eles tentam convencer um número maior de eleitores, sonhando com o convite da Justiça Eleitoral para a festa de diplomação dos eleitos. Bem mais tarimbados, alguns esbanjam confiança, ditam regras para conquistar o mar de indecisos, renegam os ‘traíras’, falam com segurança sobre como convencer cabos eleitorais e juram que “é agora ou nunca”. Qualquer hora dessas, você vai cruzar com um desses candidatos, que lhe entregará um ‘santinho’ e repetirá as mesmas promessas feitas por ele nas eleições passadas. E vai ser assim daqui a dois anos se, novamente, eles forem derrotados na disputa eleitoral deste ano. Virgem Santa!

Assédio vigiado

As centrais sindicais lançam, hoje, ao lado do Ministério Público do Trabalho, um aplicativo para celular que receberá denúncias sobre assédio eleitoral no trabalho durante as eleições deste ano. As denúncias de trabalhadores poderão ser feitas pelo aplicativo de forma anônima. O objetivo é coibir a prática de assédio eleitoral e garantir a punição dos responsáveis. Como sempre acontece, empresas e empresários abusam de seu poder e tentam forçar os empregados a voltarem em determinado candidato sob ameaça de perda de emprego. Misericórdia!

Julgamento adiado

O julgamento do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), agendado para ontem, foi retirado da pauta do Pleno do Tribunal de Justiça. Motivo: a defesa de Erotildes de Jesus, uma das partes do processo, protocolou uma petição solicitando um Acordo de Não Persecução Civil. Essa proposta será analisada pelo Ministério Público e, dependendo de um possível acordo, o julgamento pode nem acontecer mais. Na primeira instância, Valmir e Erotildes já foram inocentados das acusações de irregularidades no abatedouro de gado de Itabaiana. Aguardemos, portanto!

Loterias do Banese

O Banese escolheu o consórcio formado pela Culloden Participações e a TSA Informática para avançar na fase de negociação do projeto de loterias em Sergipe. Para a implantação da loteria, a legislação vigente permite que o banco estatal opte por criar uma participação, formar uma holding de participações ou integrar uma estrutura societária para explorar os serviços de loteria. A supervisão e fiscalização desses novos serviços serão de responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese). Então, tá!

Luto

O cirurgião bucomaxilofacial José Augusto Santos da Silva morreu ontem à noite. Funcionário do Hospital de Cirurgia desde 1985, ele era conselheiro e médico daquela unidade de saúde. Também presidia a Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe e representava o estado, desde 2023, na Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal da entidade de classe. Como a morte ocorreu em outro estado a família do médico José Augusto ainda não informou sobre o horário e o local do sepultamento. Descanse em paz!

É golpe!

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe está alertando os mesários sobre um golpe praticado através da internet. Segundo o TRE, os criminosos estão utilizando um endereço falso (tse-jus-br2024.online) para enviar mensagens solicitando dados pessoais das possíveis vítimas. Para se proteger, caso receba uma mensagem suspeita, os mesários devem verificar o endereço de e-mail do remetente. Se houver qualquer dúvida sobre a autenticidade, é recomendado que entrem em contato diretamente com a Zona Eleitoral responsável pela sua convocação. Fique atento para não cair no golpe. Danôsse!

Pesquisa sem valor

Alguns candidatos a vereador fazem muito barulho quando aparecem entre os primeiros nas pesquisas de intenção de votos. Ressalte-se que a euforia não passa de encenação para confundir o eleitor, pois esse tipo de consulta popular não tem qualquer valor científico. Diferente do que ocorre na disputa majoritária, onde se elege o candidato mais votado, na eleição proporcional é preciso saber primeiro quais partidos conseguiram o número mínimo de votos. Depois, chega-se aos eleitos, verificando quais concorrentes foram os mais votados das legendas que alcançaram o coeficiente eleitoral. Como a pesquisa não faz todas essas somas, tem tanta serventia quanto olho mágico em porta de vidro. Creindeuspai!

Barbas de molho

Comenta-se nas esquinas de Sergipe que a folha corrida de muitos candidatos não suporta um rápido olhar jurídico. Dizem as línguas ferinas que basta os processos começarem a ser esmiuçados pelo Ministério Público Eleitoral para a casa de muita gente cair. Tem candidato com ficha super encardida acreditando que, pelo fato de o partido já ter registrado seu nome na ata da convenção, escapou da provável impugnação. Ledo engano! Aos sujismundos, aconselha-se colocarem as barbas de molho enquanto esperam a hora de a onça beber água. Só Jesus na causa!

Mesmo saco

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), tem afirmado em suas andanças pela cidade que que as candidaturas de Luiz Roberto (PDT), Danielle Garcia (MDB) e Yandra de André (União) são farinha do mesmo saco. De acordo com a fidalga, os três são governistas e estarão juntos caso um dos três ganhe as eleições. Emília adverte que por integrarem o mesmo grupo político que está no poder, Luiz, Danielle e Yandra não vão solucionar os problemas dos aracajuanos. Home vôte!

Voto impresso esquecido

Já perceberam como não se fala mais no voto impresso? Ora, por que será que os adversários da urna eletrônica não estão usando o horário eleitoral gratuito para levantar suspeitas contra ela? As respostas à estas questões são simples: a irresponsável defesa do voto impressos era uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus apaniguados para melar as eleições de 2022. Como o movimento fracassou, o capitão de pijama e os chamados “patriotas” esqueceram o voto impresso e as calúnias que diziam contra a segura urna eletrônica. Marminino!

Boca de siri

Dois candidatos à Prefeitura de Aracaju vão ter que se virar nos trinta para levar suas mensagens ao eleitorado. Sem direito ao horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, Zé Paulo, do Novo, e Felipe Vila Nova, do PCO, terão que gastar as solas dos sapatos e saliva para divulgar suas propostas de governo. Ambos ficaram fora da divisão do tempo no rádio e na televisão porque o Novo e o PCO não têm representação no Congresso Nacional. Ao contrário deles, Luiz Roberto (PDT), Emília Corrêa (PL), NIully Campos (Psol), Yandra de André (União) e Danielle Garcia (MDB) estão usando o horário eleitoral gratuito para propagarem seus discursos. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Diário da Manhã, em 26 de janeiro de 1916.

