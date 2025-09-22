Sergipe contra os deputados que apoiam anistia e a PEC da Bandidagem

Por Adiberto de Souza *

Sete dos oito deputados federais de Sergipe foram criticados nas manifestações contra a proposta de anistia para os golpistas de 8 de janeiro e a PEC da Blindagem, medida rebatizada pelo povo de PEC da Bandidagem. Votaram favoráveis à esta última propositura Rodrigo Valadares (União Brasil), Thiago de Joaldo (PP) e Gustinho Ribeiro (Republicanos). Já a indecorosa urgência para votação do Projeto de Anistia teve o apoio dos três deputados já citados, além de Yandra Moura (União), Ícaro de Valmir (PL), Fábio Reis (PSD), e Katarina Feitoza (PSD). Para se ter ideia do absurdo, a escandalosa PEC da Bandidagem proíbe que deputados e senadores sejam processados sem autorização prévia do Congresso, traz de volta o famigerado voto secreto no parlamento e prevê que prisões de congressistas e até de presidentes de partido, mesmo em flagrante de crime inafiançável, precisam do aval do Legislativo. Ontem, o Brasil foi às ruas condenar os deputados e deputadas que querem perdoar golpistas e sonham em ficar acima da lei, blindados. Tomara que, além de criticá-los, os sergipanos punam nas urnas os sete deputados que apoiaram essa escandalosa PEC da Bandidagem e votaram a favor da urgência da anistia para os criminosos de 8 de janeiro de 2023. Portanto, grave os nomes dos parlamentares que deram as costas ao povo para não esquecer de derrota-los nas eleições de 2026. Só Jesus na causa!

Vergonha nacional

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) conseguiu generosos espaços na mídia nacional depois que se arrependeu de ter votado na PEC da Bandidagem. Um dia após ter gravado um vídeo jurando que a indecorosa PEC “não é para proteger corruptos ou criminosos”, o suplicante foi às redes sociais se desculpar por ter votado em tão absurda propositura. Assim como outros deputados arrependidos, Thiago de Joaldo foi citado pela chamada grande imprensa como um dos parlamentares envergonhados por terem dado as costas ao povo pensando unicamente em seu auto-protegerem. Home vôte!

Cadê a CPI?

O senador Alessandro Vieira (MDB) voltou a cobrar o início dos trabalhos da CPI do Crime Organizado. O requerimento já foi lido em plenário e aguarda apenas a indicação dos partidos para a composição da CPI. O parlamentar destacou que o Brasil enfrenta uma escalada da violência, marcada pelo assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. “Eu vivi o suficiente para ver um Congresso se manifestar com indignação pelo assassinato de um ativista americano do outro lado do continente, mas silenciar diante da execução brutal de um servidor policial civil, com 40 anos de serviços prestados”, fuzilou. Misericórdia!

Bem na fita

Uma boa notícia: o Banese escolheu a Mongeral Aegon (MAG) para gerenciar a venda de seguros diretamente em suas agências. Matéria publicada pelo jornal Valor Econômico revela que o acordo tem duração de 10 anos e permitirá ao banco sergipano oferecer aos seus clientes produtos como seguros de acidentes pessoais e seguros prestamistas. Pelo contrato, a clientela do Banese terá acesso facilitado a seguros diretamente nas agências do banco. Então, tá!

Justa homenagem

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, foi homenageado pela Faculdade Instituto Rio de Janeiro (FIURJ. A instituição de ensino celebrou a vida e a obra do jurista sergipano com a inauguração de uma sala de aula que agora leva seu nome, e com o lançamento de um livro especial, escrito por seus alunos de doutorado e dedicado a ele. O evento ressaltou o compromisso da Faculdade em valorizar as grandes referências do direito brasileiro e perpetuar seu legado para as futuras gerações. Ah, bom!

Futuro político ameaçado

O prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala (MDB), foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe sob a acusação de improbidade administrativa. Com a decisão, após rejeitados os embargos de declaração interpostos pela defesa, o gestor deve se tornar inelegível com base nos critérios da Lei da Ficha Limpa. A 1ª Câmara Cível do TJ julgou procedente uma apelação do Ministério Público Estadual, que recorreu da decisão de primeiro grau que havia absolvido Juca e outros. A ação apontava que Juca de Bala firmou convênios irregulares com a Fundação Evangélica Restaurar, utilizados para contratar servidores sem concurso público, burlando a legislação. Esta informação é do portal Política de Fato. Arre égua!

Vão às urnas

Apenas uma chapa disputará as eleições diretas na Associação Desportiva Confiança. Batizada de “União de Todos” e encabeçada por Petrúcio Souza, tendo como candidato a vice o vereador aracajuano Vinícius Porto (PDT), a chapa foi a única que cumpriu todas as exigências documentais. Para o Conselho de Administração do clube proletário foram recebidas 44 inscrições, sendo que três não foram registradas por falta de documentação. As eleições vão acontecer no próximo sábado, no Estádio Sabino Ribeiro e todos os sócios adimplentes poderão votar. Participe!

Chegou a Primavera

A Primavera começa oficialmente nesta segunda-feira e vai terminar em 21 de dezembro. Portanto, até o final do ano os acumulados de precipitação no norte da Região Nordeste tendem a ficar abaixo de 100 milímetros. A previsão de temperatura é de predominância de condições acima da média histórica. A Primavera é chamada de estação das flores porque o aumento da temperatura e da umidade do ar após o inverno favorece o desabrochar de inúmeras espécies de plantas, que voltam a brotar, crescer e encher as paisagens de cor e vida com suas flores. O fenômeno torna a estação visualmente mais vibrante e colorida, tanto em jardins e parques quanto em campos. Supimpa!

Menor aldeia

Sergipe é o estado brasileiro com a menor população de indígenas: 4.708, correspondendo a 0,21% da população sergipana. Dados do Censo Demográfico 2022 revelam que em todo o Brasil são 1.693.535 indígenas, equivalente a 0,83% da população brasileira. Em Sergipe, os municípios com maior número de indígenas são Aracaju (1.944), Nossa Senhora do Socorro (476), Porto da Folha (432), São Cristóvão (252) e Estância (139). Apenas 329 deles, ou seja, 7% do total, vivem na Ilha de São Pedro, único território indígena de Sergipe. Marminino!

Procura novo partido

Embora ainda figure no site nacional do PL como presidente do partido em Sergipe, o dublê de político e empresário Edvan Amorim não comanda mais a legenda e está à procura de uma nova sigla para chamar de sua. A expectativa é sobre quais filiados do PL vão acompanhá-lo na nova empreitada política. Comenta-se pelas esquinas do estado que Edvan e outros despejados do PL pretendem desembarcar no Republicanos, porém o deputado federal Gustinho Ribeiro nega que corra o risco de perder a legenda para os bolsonaristas defenestrados do PL, agora sob o comando do deputado federal Rodrigo Valadares (União). Creindeuspai!

Os opostos

De um bebinho, numa bodega imunda da zona norte de Aracaju: Enquanto o presidiário Jair Bolsonaro vive um grande inferno astral, o presidente Lula é só “ai love you, beibi”. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 10 de janeiro de 1917.

