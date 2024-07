Sergipe é o patinho feio do Nordeste na geração de empregos

Por Adiberto de Souza *

Apesar das dezenas de festas custeadas pelos contribuintes em junho passado, o governo Mitidieri não conseguiu tirar Sergipe da rabeira do Nordeste quando o assunto e geração de empregos. A prova desse descompasso entre o circo oficial e a economia foi dada, ontem, pelos índices de ocupação da mão de obra na região, divulgados pelo Novo Caged. Enquanto a Bahia apresentou um robusto saldo positivo de 8.899 postos de trabalho no último mês, o nosso Sergipe festeiro ficou na “lanterninha”, com um saldo de apenas 1.821 empregos, bem abaixo de Pernambuco (8.022), Ceará (7.620), Maranhão (6.025), Rio Grande do Norte (4.533), Paraíba (3.420), Piauí (2.914) e Alagoas (2.686). Alguém precisa dizer aos burocratas do governo que enquanto o estado permanecer apostando nos folguedos temporários, continuará gerando apenas subempregos. Em sua maioria, estes postos de trabalho desaparecem com o fim dos caríssimos eventos. Aliás, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está correto quando afirma que “a multiplicação de cargos em comissão é o maior programa de geração de empregos da gestão do governador Fábio Mitidieri”. Marminino!

Martelo batido

A banda da situação liderada pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) fechou o acordo em torno do postulante a vice-prefeito na chapa encabeçada por Luiz Roberto (PDT). O escolhido foi o vereador Fabiano Oliveira (PP), que desistiu de concorrer à Prefeitura. Outros governistas seguem de olho na cadeira ocupada hoje pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Entre eles, os liderados pelo senador Alessandro Vieira (MDB). Estes devem oficializar, na próxima segunda-feira, a candidatura a prefeita da delegada Danielle Garcia (MDB). Os emedebistas são adversários dos também governistas simpatizantes da candidata Yandra de André (União). Isso é o que pode se chamar de angu de caroço. Misericórdia!

Pelo porto

O navio Greener, de bandeira turca, está descarregando no porto de Sergipe 10 mil toneladas de fertilizantes. Apesar de seu baixo calado (8,30 metros + altura da maré no momento, limitado a 10,20 metros), o Terminal Portuário Ignácio Barbosa recebe embarcações de várias nacionalidades. As caríssimas tarifas cobradas pelo porto localizado na Barra dos Coqueiros também afugentam os armadores. Para se ter uma ideia, um navio com capacidade para 30 mil toneladas paga três vezes mais em Sergipe do que em outros portos do Nordeste. Ou seja, o armador só decide usar o nosso terminal se os vizinhos estiverem muito concorridos. Crendeuspai!

Chapa puro sangue

O Psol homologou, ontem, uma chapa puro sangue para disputar a Prefeitura de Aracaju. A professora Niully Campos é candidata a prefeita tendo como vice o advogado Alexis Pedrão. Após ter o nome aprovado pelos filiados, Niully reafirmou suas crenças sobre a capital sergipana. Também ressaltou que a chapa homologada representa os trabalhadores, “que não correm da raia a troco de nada”. Por sua vez, Alexis disse que os psolistas querem “uma Aracaju realmente democrática, voltada para os interesses do povo e não das grandes construtoras e empresas de terceirização dos serviços públicos”. Então, tá!

Bola branca

O governo de Sergipe inaugurou, ontem, a primeira etapa das reformas do Estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção, localizado em Itabaiana. Entre outros benefícios, esta fase da obra constou da instalação de mais de 12 mil metros quadrados de grama visando atender as especificações do padrão Fifa. A próxima etapa ainda depende da publicação do edital para a realização das obras, mas está prevista a troca de toda iluminação do estádio por LED. Aff Maria!

Passagem comprada

Quem assiste a propaganda oficial e não conhece a realidade de Sergipe imagina que isso aqui é bem melhor do que Pasárgada, aquela cidade imaginária concebida pelo escritor Manuel Bandeira. O bla-blá-blá oficial quer fazer acreditar que vivemos num pedacinho do paraíso, onde não há fome, recém-nascidos não morrem aos montões por falta de assistência, as escolas são de primeiro mundo, as rodovias verdadeiros tapetes, além de haver empregos sobrando. Como, lamentavelmente, a realidade de Sergipe é bem diferente da propaganda oficial, tem muitos sergipanos querendo ir embora pra Pasárgada, pois lá serão amigos do rei. Queira Deus!

Decisão desfeita

A Justiça desmanchou a decisão do Tribunal de Contas de Sergipe suspendendo o edital da licitação do transporte coletivo da Grande Aracaju. Ao conceder liminar em favor da Prefeitura da capital sergipana, o desembargador Cezário Siqueira Neto afirmou que “a decisão proferida pelo Tribunal de Contas revelou-se genérica e careceu de fundamentação adequada”. A concorrência visa autorizar a exploração dos serviços de transporte coletivo de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Socorro e São Cristóvão pelo período de 20 anos. Cruzes!

Atrás de vice

Ainda sem um pré-candidato a vice-prefeito, o PT de Aracaju realiza sua convenção no próximo sábado para homologar o nome da prefeiturável Candisse Carvalho. O partido acreditava poder convencer o Psol a desistir da disputa pela Prefeitura para apoiar a petista. Diante da homologação da psolista Niully Campos, o PT tem está semana para escolher quem será o parceiro – ou parceira – de chapa de Candisse. A convenção petista está agendada para a sede do partido, à Avenida Barão de Maruim, centro da cidade. Vixe!

Volta ao batente

Após o recesso parlamentar, iniciado no último dia 18, os deputados e deputadas estaduais iniciam as sessões plenárias amanhã, 1° de agosto. Durante o período em que estiveram afastados das atividades na Assembleia, os legisladores bateram pernas pelo estado para levar o apoio aos pré-candidatos a prefeito e a vereador. Mesmo com o reinício das sessões, os deputados vão continuar fazendo campanha para os aliados, de olho no apoio destes em 2026, quando tentarão a reeleição. Coisas da política!

Companhia azarada

O candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), quer distância do ex-deputado André Moura (União). O pedessista disse conhecer o ex-parlamentar apenas “pelos problemas que a imprensa nacional divulga sobre ele”. Achando pouco, Martins ainda disse prefere não se aproximar de Moura “porque dizem que quando ele chega perto dá azar”. Ex-prefeito da Barra, Airton vai disputar a eleição contra o atual gestor municipal Alberto Macêdo (MDB) e o petista Danilo Segundo. Taí uma campanha que promete muito barulho. Danôsse!

Agora vai!

Caso vença as eleições para a Prefeitura de Aracaju, a vereadora Emília Corrêa (PL) pretende criar uma autarquia de turismo e cultura, visando estimular ainda mais o setor. Segundo ela, com essa proposta será possível planejar as atividades vinculadas ao turismo e eventos, promovendo a participação da comunidade nas ações. A autarquia imaginada pela distinta seria composta por agentes da Prefeitura, o trade turístico e representantes do comércio e da cultura. Aguardemos, portanto!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, 16 de maio de 1938.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Gazeta Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias