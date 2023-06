Sergipe é pobre, pobre de marré deci

Por Adiberto de Souza *

Sergipe é o quinto estado brasileiro com o maior número de pobres. O último Mapa da Nova Pobreza, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, revela que 48,17% da população sergipana, portanto quase a metade, têm renda domiciliar per capita até R$ 497,00 mensais. Neste triste campeonato do prato vazio, Sergipe só ganha para o Maranhão (57,90%), Amazonas (51,42%), Alagoas (50,36%) e Pernambuco (50,32%). E mais: segundo estudo do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, nos últimos anos, Sergipe foi o estado que apresentou a maior alta no número de famílias pobres. A pobreza avançou 12,5% entre os sergipanos, quase o triplo da média nacional, que foi de 5%. Diante desse lastimável quadro, fica difícil acreditar em projetos simplórios, como a distribuição de um prato de comida por dia aos deserdados pela sorte. Reduzir a miséria exige muito mais do que oferecer uma única refeição, de segunda a sexta-feira, às vítimas da fome, doença social que corrói o intestino e atormenta a alma de quem vive o permanente drama da insegurança alimentar. Deus seja louvado!

Bem na fita

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), chega ao seu sétimo ano consecutivo no comando da capital sergipana com aprovação de 66,4% da população. É o que aponta o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Realizado entre os dias 3 e 7 deste mês, o estudo fez dois tipos de questionamentos. O primeiro trata da aprovação e reprovação. É quando 66,4% dos aracajuanos se mostram satisfeitos com o trabalho de Edvaldo. Já 28% se dizem insatisfeitos. Sobre o andamento da gestão municipal, 49,9% avaliam como ótima e boa. Outros 28% analisam o trabalho como regular e somente 20,2% afirmam que o governo é ruim ou péssimo. Marminino!

Prestando contas

O estado de Sergipe está equilibrado financeiramente. Quem garante é a secretária da Fazenda, Sarah Andreozzi. A fidalga deu a boa notícia ao apresentar na Assembleia um balanço do 1º quadrimestre deste ano. Segundo Sarah, houve um aumento percentual do investimento. Também ocorreu um crescimento real de despesa e da receita por conta de fatores externos, como as leis aprovadas no âmbito federal, “mas conseguimos equilibrar o quesito receita e despesa e isso é fundamental”, frisou a secretária. Ah, bom!

Desdentados

Segundo pesquisa da Edelman Insights,16 milhões de brasileiros não possuem um único dente, enquanto 39 milhões de pessoas usam próteses dentárias. O estudo revela que para 43% dos banguelos, a perda de dentes lhes atrapalha namorar ou paquerar. Outros 21% disseram que a condição lhes impediu de fazer novos amigos e 41% relataram dificuldades na pronúncia das palavras. Misericórdia!

De olho nos cargos

E quem bateu à porta do ministro Márcio Macedo (PT) foi o presidente do PV sergipano, Reynaldo Nunes. Segundo ele, os dois conversaram “sobre a conjuntura política nacional e estadual”. Certamente, também trataram sobre os cargos federais em Sergipe, pois a demora das nomeações para o 2º escalão tem tirado o sono de muitos políticos que apoiaram o presidente Lula (PT). Outro dia, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) reclamou da forma como as sinecuras federais estão sendo distribuídas em Sergipe: “Os petistas das cabeças estão interessados, apenas, nos cargos deles em Brasília e esqueceram que existem aliados em Sergipe”, fuzilou o parlamentar verde. Mamma Mia!

Cerveja cara

Uma péssima notícia para os amantes da Loura suada: de janeiro a maio passado, a cerveja teve alta de 2,94%. Para a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, a bebida alcoólica ficou mais cara por conta do aumento dos custos acumulados nos últimos anos. Seriam eles: energia, distribuição e matérias primas. A entidade revelou também que a alta nos preços se deu por conta de uma pressão que veio ainda na pandemia. Aff Maria!

Mutirão repaginado

O governo de Sergipe promove, hoje, mais um mutirão no interior do estado. O oba oba oficial acontece em Nossa Senhora das Dores. Repaginado com o nome de “Sergipe é Aqui”, o evento oferece à população carente ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. O mutirão também permite que os políticos governistas visitem os donos dos currais eleitorais, enquanto assistem, à sombra, uma multidão de miseráveis disputando serviços simples que deveriam ser oferecidos pelo estado sem estardalhaço e de forma rotineira. Danôsse!

Plantando verde

Esse período do ano é propício para se “plantar” informações, nem sempre verdadeiras, sobre futuros acordos e prováveis rompimentos de alianças partidárias. Assim como no pôquer, o blefe é muito comum entre os políticos, treinados em jogar verde para colher maduro. Com o quadro totalmente indefinido, a disputa eleitoral em Aracaju estimula o disse-me-disse entre as lideranças e os cabos eleitorais. O certo é que a maioria dos partidos só vai fechar acordos na última hora do dia 30 de junho de 2024, data final para a realização das convenções. Até lá, tudo que se diga terá tanto valor quanto uma cédula de R$ 3,00. Home vôte!

Seca no inverno

O deputado Marcos Oliveira (PL) tirou a maior onda na Assembleia com a decisão da Prefeitura de Tobias Barreto de decretar situação de emergência em função da estiagem. Segundo o parlamentar, o decreto virou motivo de gozação por parte da população, “pois estamos vivendo um dos invernos mais intensos dos últimos anos”, discursou. Por sua vez, a Prefeitura justificou o decreto, alegando que as últimas chuvas foram insuficientes para acabar com o sofrimento da população, “servindo apenas para amenizar o déficit pluviométrico da região”. Então, tá!

Show de truculência

A internauta Jamille Cunha denunciou a brutalidade da segurança do “Arraiá do Povo”, na Orla de Atalaia. A moça postou no Instagram do governador Fábio Mitidieri (PSD) que muitas famílias “foram desrespeitadas, agredidas com palavras de baixo calão, empurradas por cassetetes e, para incrementar o banquete da truculência, atacadas com sprays de pimentas”. Jamille conta que ela e os pais foram vítimas de “uma segurança totalmente despreparada”. A internauta concluiu afirmando que esse show de brutalidade ocorreu ontem, no mesmo Arraiá onde o governador posta fotos “alegre e sorridente com amigos, familiares e empresários, em seu belíssimo camarote”. Crendeuspai!

“Joia” da moda

De um bebinho invocado numa bodega da periferia de Aracaju: “Não é sério o país onde a tornozeleira eletrônica virou artigo de moda entre os criminosos do colarinho branco”. É vero!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Vida Laranjeirense, em 31 de março de 1935.

