Sergipe foi reprovado no quesito educação

Por Adiberto de Souza *

Sergipe apareceu muito mal no indicador Brasil Alfabetizado divulgado, ontem, pelo governo federal. A pesquisa visa determinar o ponto de corte que indica a alfabetização de uma criança ao final do 2º ano do ensino fundamental. Ao contrário do Ceará, que lidera o ranking, o nosso estado aparece na rabeira da relação quando o assunto é o desempenho de crianças de 6 e 7 anos que estudam na rede pública. Para se ter uma ideia, o percentual de Sergipe nesse quesito é de apenas 31%, o mesmo índice aferido em 2019. Pelo levantamento, cerca de 70% da criançada sergipana não foram alfabetizadas, mesmo frequentando a escola. É muito triste que estejamos segurando a lanterna em um tema tão caro para o desenvolvimento sócioeconômico do estado. Com a palavra os senhores prefeitos. Só Jesus na causa!

Perdeu o mandato

O Tribunal Regional Eleitoral decidiu, por unanimidade, cassar o mandato do vereador aracajuano Doutor Gonzaga (sem partido) e a consequente substituição dele pelo suplente Adriano Taxista (PSD). Na decisão, o TRE determina que o novo parlamentar seja empossado em, no máximo, cinco dias. Na ação impetrada no TRE, Adriano alegou que, com o afastamento do vereador Josenito Vitale (PSD), ele seria o próximo suplente a ser empossado, em decorrência da desfiliação partidária sem amparo legal do Doutor Gonzaga. Este tomou posse em março passado, após Vitale ter se afastado para assumir uma cadeira na Câmara Federal. Ah, bom!

Oba-oba no interior

O governo estadual realiza, hoje, mais um mutirão visando oferecer serviços que deveriam chegar rotineiramente à população. Batizado de “Sergipe é aqui”, o evento acontece em Tomar do Geru e oferece aos moradores carentes ações simples, como medição de pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras diversas, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. Aliás, o presidente do Sindicato dos Médicos, Helton Monteiro, é quem está certo quando diz que saúde pública não se faz com oba-oba de um dia”. Educação, segurança, geração de empregos, combate à fome, etcétera e tal também não. Misericórdia!

De olho em 2026

Para muitos políticos, as eleições deste ano serão as preliminares do pleito de 2026. Bons exemplos são o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), o ex-deputado federal André Moura (União), o ministro Márcio Macêdo (PT) e os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB). Todos estão de olho é nas duas cadeiras do Senado. Já o governador Fábio Mitidieri (PSD) pretende pavimentar seu projeto de reeleição apoiando o maior número de candidatos a prefeito e vereador. Portanto, para boa parte da classe política, a disputa deste ano é apenas um passo a mais para se alcançar 2026. Arre égua!

A justiça é branca

Levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra que 14,25% de juízes se declaram negros. A Justiça Eleitoral (18,1%) é o ramo com o maior percentual de magistrados negros, seguido pela Justiça do Trabalho (15,9%), Justiça estadual (13,1%), Justiça Federal (11,6%) e Justiça Militar (6,7%). Na distribuição pelas regiões, os maiores índices de juízes negros estão em tribunais de Sergipe, do Acre, do Piauí e da Bahia. A pesquisa Justiça em Números também mostra o cenário da participação feminina no Judiciário. A média nacional indica o percentual de 36,8% de juízas em todo o Brasil. Então, tá!

Licitação a caminho

O edital de licitação do transporte público será lançado nos próximos 15 dias. Pelo menos foi o que garantiu, ontem, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Reunido com os gestores de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo (MDB), e Barra dos Coqueiros, Padre Inaldo (PP), o pedetista afirmou que a partir do lançamento do edital será iniciada a licitação do transporte coletivo da Grande Aracaju. Aguardemos, portanto!

Balaio de gatos

A falta de ideologia e as mudanças na regra eleitoral vão colocar no mesmo balaio políticos das mais diversas tendências. As conversas de bastidores sobre as eleições deste ano deixam claro que muitos adversários de 2020 em Aracaju estarão no mesmo palanque agora em 2024. Aliás, a maioria dos políticos está mais preocupada em se eleger, não importando se, para tanto, tenha que mudar o discurso, elogiar quem criticava há quatro anos e descer a madeira nos aliados que jurava “amor eterno”. Esse negócio de “ideologia, eu quero uma pra viver” ficou restrito à música do imortal Cazuza. Home vôte!

Vitória duvidosa

Veja o que publica hoje a jornalista Rita Oliveira no site ROacontece: “O vereador Ricardo Vasconcelos (Cidadania) teria confidenciado a um colega de parlamento de que não aceitou convite da pré-candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), para ser seu vice por não está convicto de que ela ganhará a eleição. O vereador acredita que se disputar a reeleição tem chances de continuar na Câmara Municipal por mais quatro anos”. Ressalte-se que Emília também sonha em ter como parceiro de chapa o vereador Ricardo Marques (Cidadania), que também demonstra mais interesse em disputar a reeleição. Marminino!

Grana na mão

A Prefeitura de Aracaju paga, hoje, os salários dos servidores municipais, referente a este mês de maio. Também será creditada nesta quarta-feira, a primeira parcela do décimo terceiro para os trabalhadores que fizeram aniversário nos meses de março e abril. Com a iniciativa, serão injetados na economia do município R$ 120 milhões. A Secretaria Municipal de Comunicação destacou que o pagamento do salário em dia é um compromisso que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) honra desde quando deu início ao seu mandato anterior. Aff Maria!

Braços cruzados

Os professores da rede estadual aprovaram uma nova greve. Invocados com a disposição do governador Fábio Mitidieri em não recebê-los, os educadores decidiram cruzar os braços nos próximos dias 4, 5 e 6. Caso o governo não apresente uma reposta concreta às reivindicações da categoria, já há um indicativo de greve por tempo indeterminado para o 2° semestre do ano letivo. O magistério estadual reclama da perda de direitos, da falta de condições de trabalho, das precárias condições das escolas, entre outras. Crendeuspai!

Saúde na UTI

Os deputados estaduais Paulo Júnior (PV) e Linda Brasil (Psol) criticaram o que chamam de falta de empenho do governo estadual para resolver a falta de leitos pediátricos em Sergipe. Segundo o parlamentar verde, o governador Fábio Mitidieri (PSD) foi ver a superlotação do Hospital da Criança, “mas da visita não saiu nada de concreto”, fustigou. Por sua vez, Linda lamentou que a Secretaria Estadual da Saúde tenha feito vista grossa a um planejamento estratégico produzido pelo Hospital Santa Isabel visando evitar a superlotação e, por consequência, a consequente falta de leitos na área pediátrica. Danôsse!

Hoje é sexta-feira

Para a grande maioria dos servidores públicos esta quarta-feira tem o sabor de sexta, véspera de sábado. É que amanhã é feriado em homenagem a Corpus Christi e na sexta o funcionalismo estadual e da Prefeitura de Aracaju ganhou um ponto facultativo. Depois de amanhã, o comércio da capital sergipana também funcionará a meia-boca, pois sem as repartições funcionando na sexta-feira a freguesia diminuiu muito. Portanto, se você também terá direito a esse feriadão aproveite, mas evite dirigir após encher a caveira com água que passarinho não bebe. Quem avisa, amigo é!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário de Sergipe, em 5 de janeiro de 1948.

* É editor do Portal Destaquenotícias