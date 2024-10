Sergipe não é santo, mas está vivendo de promessas

Por Adiberto de Souza *

Está virando rotina se anunciar grandes investimentos em Sergipe. Agora, o Executivo divulga com estardalhaço o desejo da empresa South Atlantic Potash de explorar potássio em áreas do pré-sal em Sergipe. Será mais uma promessa vazia, a exemplo de tantas outras já feitas? Entre elas se destacam a instalação no estado de uma refinaria de petróleo, com capacidade para processar mais de 50 mil barris/dia, e o interesse de empresários da distante Bielorússia em implantar em Boquim uma fábrica de mini tratores. No ano passado, se anunciou a instalação em Carira de uma indústria calçadista. O próprio governo vislumbrou exportar, em larga escala, para a Irlanda a nossa renda irlandesa. Aliás, as promessas não cumpridas vêm de longe. Na gestão passada, empresários se disseram interessados em implantar uma refinaria para produzir nafta e diesel específico para motores de navios. Em 2019, também se festejou a prometida instalação de uma fábrica de caminhões movidos a gás. Ressalte-se que outros investimentos de menor porte divulgados nos últimos anos também não saíram do papel. Tomara que se concretize a promessa feita ontem de extrair do fundo do mar sergipanos três bilhões de toneladas de potássio, porém, é melhor não comemorar o ovo no fiofó da galinha, pois, como dizem por aí, gato escaldado tem medo de água fria. Marminino!

Ovas de camarão

Essas promessas sobre grandes empreendimentos que nunca se concretizam, lembram o famoso golpe aplicado em Sergipe, na década de 70, por um sujeito de fala mansa. Segundo escreveu o saudoso poeta e jornalista Amaral Cavalcante, “o safado convenceu o governo que em nossas praias se desperdiçava a riqueza industrializável da ova de camarão e, para melhor convencimento, fez os nossos técnicos mastigarem a areia da Atalaia: ‘Isto é ouro puro, sinta o gosto. Vamos exportar para o mundo!’, dizia saltitante. Foi-se para as Bahamas, com um saco de dinheiro emprestado pelo Banese, e babau”. Creindeuspai!

Grande marcha

Uma marcha em defesa da educação, por valorização e respeito à categoria encerra, hoje, a paralisação de três dias dos professores da rede estadual de ensino. Os educadores também condenam a destruição de direitos, defendem a devolução dos 14% dos aposentados e, principalmente, exisgem respeito ao magistério. A concentração será às 14 horas, no estacionamento do Parque da Sementeira. De lá, a marcha seguirá até o palácio do governo. Participe!

Sem debate

A candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), se recusou em participar do debate que a TV Atalaia realizaria hoje à noite. Diante da recusa, a emissora decidiu disponibilizar 10 minutos no Programa Balanço Geral para entrevistar o prefeiturável Luiz Roberto (PDT). Aliás, Emília já havia se recusado a participar de um debate com o pedetista na Rádio Fan/FM. Há quem garanta que a fidalga também não comparecerá ao debate da TV Sergipe, agendado para às 22 horas do próximo dia 25. Misericórdia!

Abaixo o feminicídio

A cada 15 horas uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. É o que revela o novo boletim Elas Vivem, da Rede de Observatórios da Segurança. Em 72,70% dos casos, o criminoso era parceiro ou ex-parceiro da vítima. Em 38,12% dos crimes, o assassino estava munido de armas brancas e, em 23,75%, por armas de fogo. Bianca Lima, pesquisadora da Rede de Observatórios da Segurança, defende que “o Estado precisa chegar nessas mulheres antes mesmo que a violência aconteça”. Santo Cristo!

Sob nova direção

O tenente-coronel Silvio Prado é o novo superintendente da SMTT de Aracaju. Ele foi nomeado, ontem, pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) para substituir Renato Telles. No mesmo ato, o pedetista nomeou o ex-gestor da SMTT como diretor-executivo do Consórcio Metropolitano do Transporte Coletivo, função que o distinto já exercia de forma interina. Silvio Prado já foi secretário da Defesa Social e coordenador-geral da Defesa Civil. Boa sorte aos dois em suas novas empreitadas. Aff Maria!

Clima preocupa

O Consórcio Nordeste vai instalar, hoje, um comitê visando monitorar e enfrentar situações de emergência climática em Sergipe e nos outros oito estados nordestinos. A expectativa é a de viabilizar assessoramento técnico especializado aos estados, além de promover cooperações e estruturar políticas públicas que fortaleçam a resiliência climática do Nordeste. Segundo o Consórcio, “a iniciativa reflete a preocupação dos governadores da região com o atual cenário de emergências climáticas”. Então, tá!

Bom de diálogo

O vereador Vinícius Porto (PDT) fez discurso, ontem, na Câmara de Aracaju para elogiar a capacidade de diálogo e o respeito ao parlamento demonstrado pelo candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT), quando estava à frente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Segundo Porto, a capacidade de diálogo do ex-gestor e hoje prefeiturável “era elogiada até mesmo pela oposição, seja a da época ou a estabelecida durante este ano”, frisou. Ah, bom!

Rasgação de seda

O presidente Lula da Silva (PT) vive surpreendendo os ministros. Muitas vezes o “Barba” esculacha os distintos em público, como já fez com Márcio Macêdo, da Secretaria Geral da Presidência, outras é só elogios. Foi o que ocorreu ontem em Natal (RN). Durante seu discurso, Lula rasgou seda para Márcio que, segundo disse, é cria do saudoso ex-governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), e vem fazendo um excelente trabalho à frente do Ministério. Durma com um barulho desses!

Abaixo o etarismo

A vereadora Sônia Meire (Psol) acionou a Justiça contra as exigências feitas no edital do concurso aberto pela Secretaria da Educação de Aracaju. A psolista é contra que se exija dos professores de educação física o registro no Conselho da categoria. Também condena a limitação de idade máxima de 50 anos para quem deseja concorrer a uma vaga de professor de Educação Física. Sônia lembra que a Constituição Federal proíbe a discriminação por idade no acesso ao trabalho, especialmente em cargos públicos. O nome disso é etarismo. Home vôte!

Fome mata

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) denunciou na Assembleia a crise de insegurança alimentar vivida por mais de 56% dos lares sergipanos. A parlamentar se fundamentou em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e do IBGE referentes a este ano. Linda ressaltou que em 2022, cerca de 121 bebês com menos de um ano de idade foram internados em Sergipe por desnutrição e deficiências nutricionais. Por fim, Linda alertou que o programa Prato do Povo, o Restaurante Popular Padre Pedro e a distribuição de cestas de alimentos, são insuficientes para combater a fome de forma estrutural. Com a palavra o governo Mitidieri. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 18 de novembro de 1924.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias