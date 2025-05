Sergipe possui um trem da alegria cheio de comissionados

Por Adiberto de Souza *

Sergipe tem um setor que segue empregando a todo vapor: é o governo do Estado. O número de cargos em comissão surpreende. Dados fornecidos pela Secretaria da Administração a um deputado estadual expõem um verdadeiro trem da alegria, cheio de protegidos políticos. O governo Mitidieri já conta com 3.836 pessoas lotadas em cargos comissionados, número exageradamente maior do que os 2.567 cargos em comissão deixados pelo ex-governador Belivaldo Chagas (Pode). Não se está aqui falando dos técnicos qualificados, contratados para ajudar a tocar a máquina pública, mas de ex-prefeitos, cabo eleitorais, puxa-sacos e o diabo a quatro. Até parece que ao prometer na campanha eleitoral gerar milhares de empregos, Fábio Mitidieri estava focando nas famigeradas sinecuras oficiais. Ressalte-se que, diferente dos postos de trabalho abertos pela iniciativa privada, os cargos em comissão são ocupados com base no QI de quem indica, beneficiando apenas os apadrinhados dos governistas de plantão. O pior nisso tudo é que cabe ao contribuinte sustentar os milhares de come e dorme que mamam alegremente nas fartas tetas do governo, boa parte para não fazer nadica de nada. Home vôte!

Braços cruzados

Os petroleiros vão dar continuidade a greve de advertência contra ausência de avanços nas negociações com a Petrobras. O indicativo é de uma nova paralisação nos próximos dias 29 e 30. Em nota, a Federação Única dos Petroleiros afirmou ser inadmissível a distribuição de dividendos enquanto a Petrobras apresenta um plano de redução de custos e a diminuição da remuneração variável dos seus trabalhadores. Também faz parte da pauta de reivindicações da categoria melhores condições de segurança, principalmente nas plataformas marítimas. Arre égua!

Convite aceito

A assessoria da secretária estadual de Ação Social, Érica Mitidieri, informou que a ilustre vai ao plenário da Assembleia falar sobre as atividades desenvolvidas pela pasta sob seu comando. Autor do requerimento convidando a secretária, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) chegou a duvidar que ela iria ao Legislativo. Segundo a assessoria de Érica, embora tenha sido aprovado em dezembro de 2024, o convite só foi entregue na última sexta-feira. Agora, falta apenas a definição da data para que secretária preste contas sobre as ações desenvolvida pela Ação Social nos quase dois anos e meio da gestão Mitidieri. Aguardemos, portanto!

Ensinando economia

Promovida pelo Sebrae Sergipe, a primeira edição da Semana Nacional de Educação Financeira terminou com resultados positivos. Realizado do último dia 12 até ontem, o evento reuniu mais de mil pessoas, entre estudantes, professores, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A programação contou com oficinas, palestras e atividades práticas voltadas à conscientização e ao desenvolvimento de competências financeiras. “Tivemos uma semana extremamente produtiva, em que conseguimos levar noções de educação empreendedora e financeira para diferentes públicos, especialmente os jovens e donos de pequenos negócios”, comemorou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe. Legal!

Pré-Caju confirmado

A prefeita Emília Corrêa (PL) assinou, ontem, o decreto autorizando a utilização de espaço público para a realização do Pré-Caju 2025. O evento já tem data marcada: de 14 a 16 de novembro, na Orla da Atalaia. Segundo a gestora, a prévia carnavalesca já faz parte do calendário de Aracaju, além de movimentar toda cadeia produtiva, gerando emprego e renda. Idealizador do Pré-Caju, Fabiano Oliveira enfatizou a importância do apoio institucional para a realização da festa: “Sem o suporte do governo estadual e da prefeitura não seria possível realizar um evento desse porte”, afirmou. Então, tá!

Brasília em festa

Prefeitos, vices, vereadores estão em Brasília participando da Marcha dos Prefeitos promovida pela Confederação Nacional dos Municípios. Na capital federal desde ontem, a maioria dos gestores sergipanos aproveita para visitar os gabinetes dos deputados, senadores e ministros. Muitos participantes da Marcha também caem na putaria boates caríssima de Brasília. Segundo reportagem do site de notícias Metrópoles, no evento do ano passado, as casas noturnas tiveram que reforçar o time de garotas para atender à grande procura. A matéria revela que a maioria das mulheres topava uma hora de sexo por R$ 1,5 mil e até R$ 2 mil. E olhe que essa festança toda é bancada pelos contribuintes. Creindeuspai!

Decisão verde

O Partido Verde já trabalha em consenso com a permanência da sigla na Federação Brasil da Esperança, junto com PT e PCdoB, para o próximo período de quatro anos, a ser contado a partir de 2026. O entendimento é de que sozinho, o PV não alcançará a cláusula de barreira estabelecida pela Justiça Eleitoral para 2026, que exige que cada sigla tenha, pelo menos, 2,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados. Caso contrário, o partido não terá acesso a recursos como fundo eleitoral e tempo de televisão. Ah, bom!

Cartas embaralhadas

O jogo das eleições em Sergipe só começa pra valer em 2026, quando governistas e oposicionistas vão definir as candidaturas proporcionais majoritárias. Até lá, as cartas seguem embaralhadas e permitindo, quando muito, alguns palpites sobre quem marchará com quem. Fazer qualquer prognóstico sobre nomes de candidatos antes de as alianças serem fechadas será mero exercício de futurologia. Portanto, discutir com segurança sobre as eleições em Sergipe só mesmo quando as cartas forem distribuídas aos participantes desse intrincado e empolgante jogo político. Misericórdia!

Cobrança inesperada

Cansados de esperar pela audiência para discutir a pauta de reivindicação da categoria, os professores da rede estadual foram cobrar a prometida reunião ao governador Fábio Mitidieri (PSD). A cobrança aconteceu quando o gestor pessedista visitava o canteiro de obras da ponte que ligará a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, em Aracaju. cercado pela direção do Sindicato dos Professores, Mitidieri prometeu marcar a audiência para os próximos dias. Desde 2023, os educadores reivindicam ao governo uma proposta efetiva sobre a valorização e o pagamento do piso salarial, a implementação da gestão democrática, a garantia de apoio pedagógico nas escolas, etecetera e tal. Só Jesus na causa!

Batendo pernas

O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), anda batendo pernas pelo interior de Sergipe para divulgar a sua pré-candidatura ao Senado. Ontem, o distinto deu com os costados em Tobias Barreto, onde concedeu entrevistas e se encontrou com lideranças políticas. Nogueira tem dito que o projeto para se candidatar a senador vem sendo construído há muito tempo. Ele se considera preparado para representar Sergipe, defendendo não apenas Aracaju, mas os municípios do interior. “Eu acredito muito que a gente precisa de uma representação séria, comprometida, que trabalhe de verdade, e é isso que eu quero fazer”, discursa Edvaldo. Marminino!

Sem gripe

Não existe foco de gripe aviária em Sergipe. Essa hipótese foi descartada pelo Ministério da Agricultura após o criatório em Graccho Cardoso ter sido inspecionado por médicos veterinários. A suspeita sobre o ataque da doença em Sergipe ocorreu depois que a criadora disse que 40% de suas galinhas morreram num curto espaço de tempo. Até o momento, só existem dois casos confirmados de gripe aviária, ambos na região Sul do país. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 25 de outubro de 1885.

