Sergipe tem uma bancada federal de segunda categoria

Por Adiberto de Souza *

Diferente de outros estados, onde suas representações no Congresso se destacam pelo protagonismo, a bancada federal de Sergipe pode ser considerada de 2ª categoria. A grande maioria dos 11 deputados e senadores diz amém ao presidente de plantão, enquanto os de oposição se contentam em repetir as palavras de ordem contra o governo federal. Entre as poucas ações concretas de nossa bancada talvez a mais destacada seja a apresentação de emendas ao Orçamento da União. O tradicional Prêmio Congresso em Foco é um dos exemplos de como estamos mal representados em Brasília. Na edição deste ano, que teve o resultado divulgado ontem, apenas os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB) apareceram entre os melhores do Congresso. Essa péssima representação parlamentar é o resultado da força do coronelismo e da falta de consciência política de grande parte dos sergipanos, que votam por favor, por dinheiro, pelo discurso bonito ou pela simpatia dos candidatos e candidatas. Enquanto Sergipe continuar votando mal, vai permanecer elegendo uma bancada federal incapaz de defender em Brasília o crescimento socioeconômico do estado. Simples assim!

Vai sair no braço

Numa gravação divulgada nas redes sociais, uma pessoa com voz semelhante à do ex-deputado federal Valdevan Noventa (PRTB) ameaça dar uma surra em alguém. “Eu tô achando que vou ter que mostrar minhas garras. Quando eu der o primeiro, nego vai acreditar que sou capaz de bater em gente”. As ameaças foram feitas durante uma conversa entre o suposto ex-parlamentar e uma pessoa que ele pensava que “fosse meu amigo”. Cassado em 2022 sob a acusação de comprar votos nas eleições de 2018, Valdevan apoia vários candidatos na região Sul de Sergipe. Misericórdia!

Prepare as oiças

A partir desta sexta-feira, os sergipanos que ligarem a televisão ou o rádio terão pela frente um show de blá-blá-blá dos diabos, com autos-elogios, ataques aos adversários, fake news a torto e a direito e, principalmente, promessas para todos os gostos. Os candidatos a uma cadeira nas Câmaras de Vereadores terão um espaço menor no horário eleitoral gratuito, porém vão se esforçar para conquistar o número de votos suficientes às suas eleições. Quem se sair melhor no show de lero-lero ganhará um emprego muito bem remunerado e bancado pelo suplicante que acreditou nas mirabolantes promessas. Creindeuspai!

Aposta nas pesquisas

Quando não aparecem na liderança, os candidatos e candidatas dizem cobras e lagartos das pesquisas de intenção de votos, contudo ninguém não abre mão delas. Tanto isso é verdade que os partidos encomendam consultas para consumo interno, visando avaliar a a situação de momento. Sem estes levantamentos, as campanhas seriam um tiro no escuro. Ora, já é difícil se eleger conhecendo o terreno disputado, de olhos fechados seria praticamente impossível. Portanto, não acredite quando os candidatos dizem não confiar nas pesquisas, pois é uma mentira deslavada: todos eles dormem e acordam pensando nelas. Marminino!

Arma contra a mentira

A população pode denunciar, de maneira rápida e direta, as mentiras e desinformação sobre o processo eleitoral através do SOS Voto, disque-denúncia que tem como número 1491. A ferramenta da Justiça Eleitoral objetiva promover maior transparência e agilidade no enfrentamento das mentiras durante as eleições municipais deste ano. A cidadã e o cidadão podem acessar o SOS Voto gratuitamente de qualquer cidade do país de segunda a sexta, das 8h às 20h, e no sábado, das 9h às 17h. Supimpa!

Sede própria

O presidente do Ibama em Sergipe, Cássio Costa, visitou o presidente da Assembleia, deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), como parte de uma série de diálogos que o Instituto tem mantido com outras esferas de governo. Costa informou ao parlamentar que, após um período de apagão institucional, o Ibama está se reestruturando. Ele pediu o apoio de Jeferson para o Projeto de Lei a ser encaminhado pelo governo de Sergipe que visa doar ao Instituto um terreno do estado. “Com isso, após 35 anos de existência, o Ibama terá sua sede própria em Sergipe”, frisou Cássio. Ah, bom!

Confrontos mortais

Quase todos os dias suspeitos de praticarem crimes em Sergipe são mortos pela Polícia. A explicação para tantos óbitos é que os acusados reagiram à voz de prisão, atirando primeiro contra os policiais. Não se defende que os nossos agentes enfrentem criminosos frios e sanguinários com balas de hortelã, contudo alguém precisa investigar melhor estes anunciados enfrentamentos, até para colocar um fim às suspeitas de que há execuções. Refém da criminalidade, a sociedade sergipana exige uma resposta dura da Segurança Pública, porém não pode concordar com o olho por olho, dente por dente da lei de Talião. Home vôte!

Abaixo a corrupção

Entra ano e sai ano sem que se conheça punições mais severas aos corruptos, que insistem em roubar o patrimônio público. Diante da falta de punição mais severa para os bandidos de colarinho branco, a corrupção tem evoluindo como um câncer a se espalhar pelo tecido social do Brasil. Antes de pensar em votar num corrupto, lembre-se que ao permitir o desvio de recursos que poderiam ser aplicados em programas de geração de emprego e renda, a corrupção é geradora do estado de miséria. Danôsse!

Gás preocupa

O senador Laércio Oliveira (PP) defende a implantação de medidas efetivas para desconcentração de mercado. “É preciso promover retomada da indústria nacional a partir de uma redução do preço do gás natural por meio do aumento da sua oferta, desconcentração de mercado e maior controle dos custos das infraestruturas de escoamento, processamento e transporte”, ensina. O parlamentar propõe a criação de estímulos econômicos, permitindo que os agentes do setor possam aumentar a oferta através da redução da reinjeção do gás natural. Então, tá!

Quadro grave

É grave o estado de saúde da ex-senadora Maria do Carmo Alves (PP), 83 anos. Boletim médico divulgado pelo Hospital São Lucas, em Aracaju, revela que a viúva do ex-governador João Alves Filho foi diagnosticada com câncer de pâncreas com metástases hepáticas e se encontra na UTI. Embora grave, o quadro da ex-senadora é considerado estável. A família divulgou que dona Maria vinha realizando exames médicos quando piorou e precisou ser hospitalizada às pressas. Melhoras!

Ladeira abaixo

De um bebinho, numa bodega imunda da periferia de Aracaju: “A geração de empregos em Sergipe é igual a rabo de égua, só cresce pra baixo”. Cruz, credo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 10 de agosto de 1896.

* É editor do Portal Destaquenotícias