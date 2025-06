Sergipe tem uma bancada federal de segunda classe

Por Adiberto de Souza *

Diferente de outros estados, onde os seus congressistas se destacam pelo protagonismo, a bancada federal de Sergipe pode ser considerada de 2ª classe. A grande maioria dos 11 deputados e senadores diz amém ao presidente de plantão ou se contenta em repetir as palavras de ordem contra o governo federal. Entre as poucas ações concretas de quase todos os nossos representantes no Congresso talvez a mais destacada seja a apresentação de emendas ao Orçamento da União. Essa fraca representação parlamentar é o resultado da força do coronelismo e da falta de consciência política de grande parte dos sergipanos, que votam por favor, por dinheiro, pelo discurso bonito ou pela simpatia dos candidatos e candidatas. Enquanto Sergipe continuar votando mal, vai permanecer elegendo uma bancada federal tímida, incapaz de atuar no Congresso em favor do crescimento socioeconômico de Sergipe. Misericórdia!

Nova federação

O Solidariedade, partido presidido em Sergipe por Valadares Filho, anunciou uma federação com o PRD. A aproximação entre as duas legendas mira o calendário eleitoral de 2026. Dirigido no estado por Alecsandro de Melo, o PRD é resultado da fusão entre PTB e Patriota. Dirigentes do Solidariedade já admitem que podem apoiar o presidenciável Ronaldo Caiado (União). A nova federação é composta por políticos mais à direita que pretendem ser uma alternativa entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República em 2026. Será que Vavazinho, um entusiasmado eleitor do petista, vai continuar nesse novo time. Aff Maria!

Sergipe vota sim

Os senadores Alessandro Vieira (MDB), Rogério Carvalho (PT) e Laércio Oliveira (PP) votaram a favor do Projeto de Lei Complementar que aumenta dos atuais 513 para 531 o número de deputados federais. A propositura foi aprovada por 41 votos a favor e 33 contra. O projeto retornou à Câmara que rapidamente aprovou os ajustes feitos pelos senadores. A matéria vai agora à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A criação de 18 novas cadeiras de deputados federais aumentará as despesas do parlamento em R$ 65 milhões/ano, fortuna a ser custeada pelos coitados dos contribuintes. Home vôte!

Seis as dois

Seis dos oito deputados de Sergipe votaram favoráveis ao Projeto de Lei Complementar aumentando de 513 para 531 o número de cadeiras nas Câmara Federal. Na votação, ocorrida em 7 de maio passado, disseram sim à propositura Ícaro de Valmir (PL), Katarina Feitosa (PSD), Nitinho Vitale (PSD), João Daniel (PT), Gustinho Ribeiro (Republicanos) e Yandra de André (União). De Sergipe, apenas Thiago de Joaldo (PP) e Rodrigo Valadares (União) foram contrários ao projeto que vai aumentar ainda mais as despesas da Câmara Federal. Cruz, credo!

Fisco reunido

Aracaju será sede, hoje e amanhã, da reunião do Conselho Deliberativo da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco). Segundo o presidente do Sindifisco/SE, José Antônio, o encontro conta com a participação de dirigentes sindicais das 30 entidades filiadas à Federação. A pauta de debates consta de temas polêmicos, como a Reforma Tributária, Transação Tributária, Regulamentação dos “Super Salários”, a campanha “Descongela Já”, a Reforma Administrativa, et cetera e tal. A reunião acontece no Delmar Hotel, localizado na Orla de Atalaia. Prestigie!

Trocou de partido

Pré-candidato a deputado federal, o ex-prefeito de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas, trocou o MDB pelo PSB. A ficha de filiação foi referendada pelo presidente estadual do PSB, vice-governador Zezinho Sobral. O novo pessebista foi vereador de Itabaiana por quatro mandatos, governou Frei Paulo por duas vezes e sonha agora em ocupar uma cadeira na Câmara Federal. Durante a filiação, Anderson afirmou que segue acreditando que política se faz com trabalho de verdade, com valores firmes e compromissos. Então, tá!

Energia limpa

O Tribunal de Contas de Sergipe assinou a ordem de serviço para a construção de uma usina fotovoltaica. De acordo com a presidente do TCE, Susana Azevedo, a iniciativa visa ampliar o uso de energia limpa e renovável, reduzir custos com energia elétrica e reforçar o compromisso da Corte com a eficiência e a preservação ambiental. O diretor administrativo e financeiro do Tribunal, Augusto Fábio Oliveira, revelou que a usina vai possibilitar uma economia de até 85% na conta de energia elétrica. Ele acredita que em 14 meses, após o término da obra, a Corte já possua autonomia na produção da energia limpa. Ah, bom!

Saúde doente

A deputada estadual Áurea Ribeiro (Republicanos) garante que a saúde pública em Lagarto está em petição de miséria. “Em apenas seis meses da gestão do prefeito Sérgio Reis a saúde do município entrou em colapso”, discursou a parlamentar. De acordo Áurea, a atual administração permitiu que Lagarto ficasse na 71ª posição entre os 75 municípios sergipanos. “Hoje, infelizmente, somos a 4ª pior saúde de Sergipe. Falta remédio, atendimento digno e compromisso com a vida das pessoas”, fuzila a deputada, que vem a ser sogra da ex-prefeita lagartense Hilda Ribeiro (Republicanos). Marminino!

Caraminguás na conta

O Governo de Sergipe começa a pagar hoje a folha salarial dos servidores referente a este mês de junho. Nesta quinta-feira, vão botar a mão na grana os aposentados e pensionistas. Amanhã será a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. O cumprimento do calendário injetará cerca de R$ 510 milhões na economia sergipana. Entre ativos, aposentados e pensionistas, mais de 75 mil pessoas terão os vencimentos depositados entre hoje e amanhã. Legal!

Partidos inúteis

Dos 29 partidos políticos muitos são desconhecidos do grande público, sem falar que parte deles funciona como legenda de aluguel. Algumas dessas legendas se assemelham a armazéns de secos e molhados, tamanho o volume de negócios que fazem durante as campanhas eleitorais. Ressalvando-se as exceções, em vez de se envolverem com os problemas do povo, os “donos” dos partidos estão preocupados é como vão gastar os bilhões dos fundos partidário e eleitoral. Aliás, é de olho nessa fortuna, custeada pelo contribuinte, que mais de duas dezenas de legendas aguardam registro na Justiça Eleitoral. Creindeuspai!

Ligados na tomada

A Prefeitura de Aracaju vai receber, amanhã, 15 ônibus 100% elétricos. A aquisição faz parte do conjunto de ações visando enfrentar as mudanças climáticas e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A estimativa é que a nova frota deixe de emitir cerca de 1.650 toneladas de CO₂ equivalente por ano. Com capacidade para até 75 passageiros, os ônibus possuem piso totalmente baixo, ar-condicionado com saídas individuais, tomadas USB em todos os assentos e espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida. A frota será abastecida por uma infraestrutura de recarga composta por sete carregadores elétricos. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de agosto de 1926.

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Livre, Aracaju Magazine e no jornal online Zona Livre.

* É editor do Portal Destaquenotícias