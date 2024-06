Sergipe tem uma bancada federal de segunda classe

Por Adiberto de Souza *

Diferente de outros estados, onde suas representações no Congresso se destacam pelo protagonismo, a bancada federal de Sergipe pode ser considerada de 2ª classe. A grande maioria dos 11 deputados e senadores diz amém ao presidente de plantão, enquanto os de oposição se contentam em repetir as palavras de ordem contra o governo federal. Entre as poucas ações concretas de nossa bancada talvez a mais destacada seja a apresentação de emendas ao Orçamento da União. O tradicional Prêmio Congresso em Foco é um dos exemplos de como estamos mal representados em Brasília. Na edição de 2023, apenas o senador Rogério Carvalho (PT) e a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) apareceram entre os melhores do Senado e da Câmara. Essa péssima representação parlamentar é o resultado da força do coronelismo e da falta de consciência política de grande parte dos sergipanos, que votam por favor, por dinheiro, pelo discurso bonito ou pela simpatia dos candidatos e candidatas. Enquanto Sergipe continuar votando mal, vai permanecer elegendo uma bancada federal incapaz de defender no Congresso o crescimento socioeconômico do estado. Misericórdia!

Circo sem pão

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) lamentou que, enquanto mais de 120 mil pessoas passam fome em Sergipe, o governo estadual gaste R$ 25 milhões com os festejos juninos de Aracaju. Segundo ela, a população assiste estarrecida uma política de circo sem pão: “É inaceitável que, em pleno século 21, tantas pessoas estejam literalmente passando fome”, lamentou a psolista. De acordo com a parlamentar, essa inversão de prioridades demonstra a falta de vontade política da gestão Mitidieri para resolver os problemas reais do nosso estado. Danôsse!

Partidos inúteis

Dos 29 partidos políticos muitos são desconhecidos do grande público, sem falar que parte deles funciona como legenda de aluguel. Algumas dessas legendas se assemelham a armazéns de secos e molhados, tamanho o volume de negócios que fazem durante as campanhas eleitorais. Ressalvando-se as exceções, em vez de se envolverem com os problemas do povo, os “donos” dos partidos estão preocupados é como vão gastar os bilhões dos fundos partidário e eleitoral. Aliás, é de olho nessa fortuna, custeada pelo contribuinte, que mais de 20 novos partidos aguardam registro na Justiça Eleitoral. Desconjuro!

Festa petista

O PT lança festivamente hoje a pré-candidatura de Candisse Carvalho à Prefeitura de Aracaju. O evento está marcado para o início da noite, no Cotinguiba Esporte Clube. Dividido, o partido estará desfalcado no lançamento, sendo que a ausência mais ilustre será a do ministro Márcio Macêdo. Aliás, por debaixo dos panos, este auxiliar do presidente Lula (PT) tem incentivado Valadares Filho (SD) a disputar a prefeitura sonhada por Candisse. O PV e o PCdoB, integrantes da frente partidária com o PT, também não vão abençoar a pré-candidatura da esposa do senador petista Rogério Carvalho. Pelo visto, Candisse precisa conquistar a simpatia dos aliados antes de sair por aí pedindo votos aos aracajuanos. Home vôte!

Figura decorativa

Desde que foi denunciado por violência doméstica contra a ex-esposa, o secretário estadual de Turismo, Marcos Franco (MDB), virou uma figura decorativa no governo. Maior prova disso foi dada pela primeira-dama Érica Mitidieri. Em vez do emedebista, foi a fidalga quem esteve com o arcebispo metropolitano de Aracaju, dom Josafá Menezes, para tratar sobre turismo religioso. Érica, que é secretária Estadual da Assistência Social, anunciou ao reverendo a disposição do governo de instalar na Colina de Santo Antônio uma grande estátua do santo casamenteiro. Aliás, dizem as más línguas que o governador Fábio Mitidieri (PSD) só ainda não exonerou Marcos com medo de desagradar a família Franco. Crendeuspai!

Praias ameaçadas

O vereador aracajuano Camilo Daniel (PT) chamou a atenção da população para o risco de o Senado aprovar a PEC 39/2011, autorizando, entre outras coisas, a venda das praias a particulares. Em sendo aprovada, a PEC das Praias acaba com os chamados terrenos de marinha, permitindo que grupos econômicos e pessoas endinheiradas comprem áreas no litoral e coloquem muros, cercas e arame farpado nos espaços privatizados, impedindo o acesso das pessoas comuns às praias. O vereador teme pelos pescadores que podem ser impedidos de tirar o próprio sustento do mar. Ressalte-se que Sergipe tem 167 quilômetros de praias. Só Jesus na causa!

Famílias divididas

Veja o que publica no site ROacontece a coleguinha Rita Oliveira: “Em Sergipe tem dois fatos políticos curiosos. Nas eleições para prefeito de Nossa Senhora das Dores dois irmãos vão se enfrentar nas urnas: Doutor Thiago (MDB) e Doutora Thamires (PT), filhos do presidente municipal do PT, Doutor Gilberto Santos. Outro fato curioso é que em Simão Dias pai e filho estarão em palanques diferentes: o ex-deputado federal Valadares Filho (SD) apoia a reeleição do prefeito Cristiano Viana (PT) enquanto o ex-senador Antônio Carlos Valadares simpatiza com a pré-candidatura a prefeito de Marival Santana (União)”. Coisas da política!

Bem na fita

O Tribunal de Justiça de Sergipe é o terceiro do país com maior representação feminina nos quadros da magistratura com 44,3%, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (48,7%) e do Rio Grande do Sul (46,6%). A média entre os tribunais estaduais do Brasil é de 38,2%. Esta informação é do relatório “Justiça em Números 2024” elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. A representatividade negra entre os magistrados de Sergipe é a 7ª maior do país, com 25,9% de negros pardos e 2,2% de negros pretos. Entre os servidores, a representação negra em nosso Tribunal de Justiça é a 8ª maior do país, com 42,7% de negros pardos e 6,6% de negros pretos. Então, tá!

Visita imperial

Agora em 2024 completou 164 anos da visita de dom Pedro II e da imperatriz Tereza Cristina à Estância. O casal imperial passou três dias de janeiro (19, 20 e 21) batendo pernas na tranquila cidade da zona sul de Sergipe. Em seu diário, o monarca escreveu o seguinte sobre à inspeção feitas nas escolas estancianas: “Falta utensílios e antes de minha visita liam só cartilha; não escrevem [há] 15 dias por falta de papel. Divide bem sabe a prova real. […] sabem as rezas mas pouca explicação; […] Letra dos meninos menos boa.”. Além de Estância, a comitiva real visitou Neópolis, Propriá, Aracaju, Maruim, Laranjeiras e São Cristóvão. Recordar é viver!

Saúde na UTI

Pré-candidata a prefeita de Aracaju, a vereadora Emília Corrêa (PL) criticou a falta de leitos nas UTI’s pediátricas mantidas pelo poder público. Segundo a distinta, essa crise é resultado de anos de descaso com a saúde, de falta de planejamento. “A questão é que os nossos gestores têm outras prioridades só tomando providências quando a situação já ultrapassa o caos”, discursou. Emília lamentou que pelo menos 30 crianças estejam aguardando leitos de UTI na capital sergipana. Ao citar pedidos de socorro das mães pela internet, Corrêa disse que se chegou ao ponto em Sergipe de as redes sociais serem mais eficientes que os governantes. Assim também já é demais também!

Sergipana secular

Com 119 anos de idade e moradora do município sergipano de Japoatã, dona Maria José Santos está sendo considerada a mulher mais velha do mundo. Nascida em 10 de janeiro do século passado, ela supera em vida longa a atual detentora do título, Deolira Gliceira Pedro da Silva, do Rio de Janeiro, que também tem 119 anos, mas nasceu em 10 de março de 1905. Agora, o “Projeto Memórias do Meu Lugar”, coordenado pela professora Adriana Oliveira e Thaís, está se movimentando para que a sergipana secular seja reconhecida pelo Guinness Book como a mulher mais velha do mundo. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Republicano, em 29 de abril de 1890.

