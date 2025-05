Sergipe tem uma deputada jurada de morte

Por Adiberto de Souza *

Por que será que a polícia não consegue identificar os criminosos que ameaçam assassinar a deputada estadual Linda Brasil (Psol)? De 2023 pra cá, a parlamentar já recebeu mais de 120 mensagens de ameaças, injúrias e discursos de ódio, sem que as investigações tivessem chegado nem perto dos autores. Não se quer aqui dizer que a polícia tem feito vistas grossas para os ataques contra uma parlamentar, contudo é deveras estranho que até agora não se tenha identificado quem promete matar a primeira mulher trans eleita deputada em Sergipe. Preocupada com as intimidações e manifestações transfóbicas que recebe via e-mail, a parlamentar desabafou: “A cada ameaça me sinto mais desprotegida, porque se, de um lado, para mim a questão se agrava, do outro, parece haver uma banalização destes casos”. Será que vamos esperar um tresloucado matar uma legítima representante dos sergipanos para correr atrás do criminoso? Decididamente, Linda Brasil não pode ser a próxima Marielle Franco. Home vôte!

IPTU perdoado

A Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), sancionou a Lei que concede o perdão de débitos do IPTU relativos a 2025 e anos anteriores. O benefício é destinado a donos de imóveis cujo valor venal esteja entre R$ 90 mil e R$ 168 mil, desde que seja utilizado como residência e o contribuinte tenha renda mensal de até dois salários mínimos. Segundo a prefeita, o perdão do IPTU visa garantir justiça fiscal e apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Então, tá!

Praia fedorenta

Quem passa pela poluída praia do bairro Treze de Julho, zona sul de Aracaju, se incomoda com o forte mau cheiro do local. Provocado pelo lançamento de lixo e esgotos não tratados no estuário do Rio Sergipe, o fedor se acentua quando a maré está seca. Já tem gente sugerindo à Prefeitura que distribua máscaras para aliviar a fedentina que tanto incomoda, principalmente quem se arrisca exercitar no malcheiroso local. Aff Maria!

Deputado intimado

O Tribunal de Contas da União intimou os deputados federais Rodrigo Valadares (União-SE), Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF) para prestarem depoimentos amanhã. Os três são acusados de terem viajado aos Estados Unidos para participar de uma festa da campanha de Donald Trump, ocorrida no dia 5 de dezembro do ano passado. Segundo a denúncia, eles passaram de cinco a 10 dias em hotéis e um spa na Flórida e em Washington, sem atender a qualquer agenda oficial informada à Câmara dos Deputados. Ainda assim – diz a acusação – cobraram do Congresso que pagasse suas despesas com passagem, estadia e alimentação. Creindeuspai!

Senador na China

E quem está na China é o senador Rogério Carvalho (PT). O distinto acompanha o presidente Lula da Silva (PT) numa missão visando reforçar a parceria estratégica entre os dois países. Segundo o parlamentar sergipano, já foram assinados 16 acordos e existem outros 30 em andamento, todos em áreas que impactam direto na vida das pessoas, como tecnologia, energia limpa, educação, infraestrutura e muito mais. Rogério ressalta que a China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. “Nosso desejo é ampliar trocas, investir em inovação e criar novos caminhos de desenvolvimento que façam o Brasil crescer com justiça social e soberania”, discursa Carvalho. Marminino!

Mata-se menos

a violência matou 45.747 pessoas no Brasil, uma média de 125 mortes por dia. O número, entretanto, registra uma pequena redução em relação ao ano anterior quando foram contabilizadas 46.409 mortes violentas. O dado faz parte do Atlas da Violência 2025, divulgado nesta segunda-feira (12) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Ressalte-se que Sergipe aparece entre os oito estados que têm conseguido reduzir sistematicamente a taxa de homicídios. Segundo o relatório, quanto maior a circulação e a prevalência de armas de fogo, maior tende a ser a taxa de homicídios. Misericórdia!

Petição de miséria

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe está correndo a sacolinha visando arrecadar numerário suficiente para fazer uma reforma física em sua sede, que está caindo aos pedaços. A entidade iniciou uma vaquinha virtual na esperança que comunicadores e pessoas da sociedade contribuam com alguns caraminguás. A direção do Sindijor explica que o fim do imposto sindical, em 2017, enfraqueceu os sindicatos que vivem sérias dificuldades financeiras, pois a única fonte de receitas é a mensalidade dos associados. Para contribuir basta fazer a doação de qualquer valor na seguinte chave pix (CNPJ): 13163530000100. Colabore!

Concurso suspenso

Com base em denúncias de irregularidades no Teste de Aptidão Física (TAF), a Justiça suspendeu o concurso da Polícia Militar de Sergipe. A suspensão do certame foi pedida por uma candidata, que afirmou ter sido indevidamente eliminada na etapa do TAF. Ela solicitou para ser reintegrada nas próximas fases do concurso ou, alternativamente, que o certame fosse suspenso. O juiz Gustavo Adolfo Plech Pereira indeferiu o pedido de reintegração feito pela concorrente, porém suspendeu o concurso, considerando que há indícios de irregularidades. Arre égua!

Braços cruzados

Os professores da rede municipal de Socorro cruzaram os braços nesta terça-feira para protestar contra a falta de compromisso da gestão Samuel Carvalho (MDB). Os educadores denunciam que nestes quatro meses à frente da prefeitura o emedebista jamais recebeu a categoria, enquanto seus assessores alegam que ainda estão estudando as reivindicações. Destaque-se que, ao contrário de Samuel, todos os ex-prefeitos de Socorro cumpriram a Lei do piso salarial do magistério. Durante a paralisação os professores farão um protesto em frente à Câmara de Vereadores daquele município. Só Jesus na causa!

Tarde de autógrafos

Como parte das comemorações pelos 57 anos da Universidade Federal de Sergipe ocorre, hoje à tarde, o lançamento do livro ‘A questão da universidade’, do filósofo Álvaro Vieira Pinto. O evento acontecerá no auditório da Associação dos Docentes da UFS (Adufs), e contará com um debate sobre o papel da universidade pública no Brasil. Serão debatedores os professores Nildo Ouriques e Romero Venâncio Junior, tendo como mediadora a vice-reitora da UFS, professora Silvana Bretas. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 5 de fevereiro de 1886.

