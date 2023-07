Por Adiberto de Souza *

Ao contrário do que alardeia a propaganda oficial, Sergipe vai mal na geração de empregos. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em maio passado, apenas Sergipe e Alagoas tiveram mais demissões do que contratações com carteira assinada. E mais: no primeiro semestre deste ano, Aracaju, capital do estado, gerou apenas 3.336, sendo o terceiro pior resultado do Nordeste. Divulgadas à exaustão pelo governo estadual, as ocupações geradas pelos festejos juninos acabaram tão logo terminou o forrobodó. Os biscateiros voltaram a ficar sem renda, dependendo, como antes, da caridade dos sergipanos. Lamentavelmente, a promessa feita na campanha eleitoral de que dezenas de empresas se instalariam em Sergipe, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, ainda não se concretizou. Aliás, o governo praticamente não fala mais nelas. Quem sabe, esse anunciado paraíso voltará a ser prometido na disputa eleitoral de 2026. Marminino!

Estranho silêncio

A população de Canindé do São Francisco estranhou o silêncio de Kaká Andrade (PSD) sobre a confusão política gerada após a suspensão da licença de 180 dias do prefeito Weldo Mariano (PT). Durante todo o pega pra capar entre o petista, que quer reassumir o posto, e o vice Joselildo Pank (SD), que não pretende devolver a Prefeitura pelos próximos 90 dias, Kaká não deu um pio sequer sobre o assunto. Para os canindeenses, o silêncio do pessedista está cheirando a um acordo político por baixo dos panos com Weldo, justamente o candidato que derrotou Andrade na eleição de 2020. Aff Maria!

Gravidez interrompida

Vinte por cento das brasileiras terão feito ao menos um aborto ilegal ao final da vida reprodutiva. Ou seja, uma em cada cinco mulheres aos 40 anos terá abortado ao menos uma vez. Segundo pesquisa da Universidade de Brasília, a mulher que aborta tem entre 18 e 39 anos, é alfabetizada e de área urbana. A maior parte (48%) completou o ensino fundamental e 26% possuíam ensino superior. Do total, 67% já tinham filhos. E mais: 56% dos abortos foram praticados por católicas e 25% por protestantes ou evangélicas. Misericórdia!

Volta ao batente

Deputados estaduais e vereadores retornam às atividades parlamentares amanhã. Os ilustres tiveram menos de um mês de recesso, período em que aproveitaram para visitar os redutos eleitorais. Os vereadores gastaram mais sola de sapato do que os deputados, pois estão se preparando para a campanha do próximo ano, quando o eleitorado elegerá novos prefeitos e renovará os legislativos municipais. Na primeira sessão após o recesso, a Câmara de Aracaju empossará o desportista Milton Dantas (PDT) como vereador, em substituição a Joaquim da Janelinha (Pros), que se licenciou do mandato para assumir uma secretaria municipal. Ah, bom!

Política machista

A política partidária continua machista. Maior prova dessa discriminação é a Lei reservando 30% das vagas de cada partido para candidaturas femininas. Admitamos que essa não é a forma mais justa de garantir a representação política da mulher. Ademais, mesmo com tal exigência legal, na prática, as candidatas costumam ser pouco competitivas e nunca contam com o apoio das legendas, quase todas comandas por homens. Pelo visto, ainda levaremos muito tempo para alcançarmos, particularmente na política, a plena igualdade de direitos nas relações entre homens e mulheres. Home vôte!

Posse feminina

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) prestigiou a posse da escritora Heloísa Teixeira na Academia Brasileira de Letras. Segundo a parlamentar sergipana, em meio a 339 homens e apenas nove mulheres que já ocupavam uma cadeira na ABL, a chegada de Heloísa “representa um importante passo rumo à diversidade e representatividade. Sua presença na instituição não só celebra o talento literário feminino, mas também inspira futuras gerações de escritoras”, frisou Linda. Eleita com 34 dos 37 votos, a nova acadêmica disse que entra na Academia, aos 84 anos, alinhada com o projeto de renovação: “Esse atual projeto de abertura me fascina. E isso não é nem o começo”, discursou. Supimpa!

Cavalgada sertaneja

Muitos políticos deram com os costados, ontem, em Nossa Senhora da Glória para prestigiar a cavalgada Raid da Amizade, uma das maiores de Sergipe. Presente ao evento rural, o deputado federal João Daniel (PT) afirmou que “a tradição desta grande cavalgada se fortalece a cada ano, fazendo a capital do sertão ser tomada por um mar de cavalos e pessoas”. Já o deputado estadual e ex-prefeito daquele município, Chico do Correio (PT), revelou que “em sua 17ª edição, o evento orgulha a todos nós de Nossa Senhora da Glória e região ao trazer animais e vaqueiros de toda as partes”. Então, tá!

Saúde no prato

Cerca de 15% da população urbana consumiu algum produto orgânico nos últimos meses. Segundo o Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, entre os motivos apresentados para o consumo neste segmento, os entrevistados citaram questões relacionadas à saúde. Os produtos orgânicos mais consumidos são verduras, legumes e frutas. Entra as outras opções disponíveis ao consumidor de orgânicos estão produtos como carnes, chocolates, sucos, leites, laticínios, biscoitos, shampoos, sabonetes e tecidos. E você, também tá nessa?

Grana na mão

Um novo grupo de contribuintes recebe, hoje, a restituição do Imposto de Renda 2023. O montante pago pelo terceiro lote já leva em conta a correção monetária de 2,07%, referente à variação da taxa Selic. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na no momento de entrega da declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o pagamento não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Você tá nessa?

Ipesaúde ausente

Das 17 clínicas e laboratório particulares de Itabaiana, apenas três ainda atendem os beneficiários do Ipesaúde. Reportagem do portal de notícias Itnet revela que mesmo as empresas que ainda cumprem o convênio com o plano de saúde dos servidores públicos oferecem somente exames simples, como os de sangue. Tal qual ocorre em Aracaju, as clínicas e laboratórios de Itabaiana chegam a levar dois meses entre a marcação e o atendimento do paciente. Mesmo assim, os segurados tiveram a contribuição para o Ipesaúde reajustada em exagerados 50%. Danôsse!

Nanicos na briga

Embora com poucas chances de chegarem ao pódio, alguns partidos nanicos terão candidatos às prefeituras dos principais municípios sergipanos. Legendas como o UP, Psol, PSTU, DC, entre outros já estão se articulando sobre o embate eleitoral de 2024, principalmente em Aracaju. Embora com pouco ou nenhum tempo no horário da propaganda eleitoral, todos vão expor suas propostas e atacar as ideias dos candidatos apresentados pelos chamados grandes partidos. Além disso, os nanicos serão uma opção para os eleitores insatisfeitos, que não querem anular os votos, mas se recusam em votar nos candidatos majoritários dos chamados grandes partidos. E viva a democracia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 17 de janeiro de 1886.

* É editor do Portal Destaquenotícias

