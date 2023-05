Sergipe “vende” o que não tem

Por Adiberto de Souza *

Quem escuta o governo de Sergipe falando sobre a magnifica reserva de 18 milhões m³/dia de gás natural acha que essa abundância já é uma realidade e que caberá ao Estado controlar o valor desse combustível, vendendo-o a preço de banana. Essa confusão existe porque, desde que a Petrobras anunciou a viabilidade do Projeto Sergipe Águas Profunda, o Executivo sergipano anuncia aos quatro cantos que o nosso estado é um paraíso para as empresas dependentes de gás natural. Não é! Caso tudo ocorra como prevê o Plano Estratégico 2023-27 da petrolífera, o primeiro gás na costa de Sergipe só será extraído do fundo do mar lá para 2027. Além do mais, isso não significa que o valor do produto vai despencar, sendo mais barato em Sergipe por abrigar a monumental reserva. Talvez esse canto da sereia oficial tenha convencido a empresa Unigel a arrendar a antiga Fafen, em Laranjeiras, para produzir amônia, ureia e sulfato de amônio. Dois anos depois, a indústria deu com os burros n’água, pois o valor do gás – seu principal insumo – continua alto e não há previsão de queda. Tropeços industriais como este acontecem quando alguém vende o que não tem e outros compram promessas, apostando no ovo ainda no fiofó da galinha. Misericórdia!

É feia a crise

A Unigel está adiando um de seus principais projetos de crescimento e renegociando prazos de pagamento a esses fornecedores. O objetivo dessas medidas é tentar conter a crise desencadeada pela forte compressão das margens nos negócios agro e de químicos desde o segundo semestre de 2022. Esta informação, publicada pelo jornal Valor Econômico, permite suspeitar que a fábrica de fertilizantes localizada em Laranjeiras não é o único problema da Unigel. O jornal paulista também revela que a empresa teria atrasado em 60 dias o pagamento a pequenos fornecedores e postergado o projeto de produção de ácido sulfúrico na Bahia. Só Jesus na causa!

Crueldade

A morte do sergipano Genivaldo de Jesus Santos numa câmara de gás improvisada em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal completa um ano nesta quinta-feira. A tortura foi praticada por três policiais rodoviários em plena via pública da cidade de Umbaúba. A abordagem, que resultou na morte de Genivaldo, se deu em razão dele estar sem capacete em trecho da BR-101. Após ser parado, o rapaz indefeso foi colocado no porta-malas da viatura, juntamente com gás lacrimogêneo em grande volume, e acabou morrendo asfixiado. Crendeuspai!

Habemus desembargador

O juiz de Direito Edivaldo dos Santos é o novo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. O magistrado ocupará a vaga aberta pela aposentadoria do desembargador José dos Anjos. A posse do mais novo integrante do Pleno do TJ será às 10 horas da próxima segunda-feira, no Palácio da Justiça, centro de Aracaju. Cidadão cordato, magistrado sério, sensível e competente, Edivaldo terá papel relevante ao lado dos demais desembargadores. Desejamos sucesso ao ilustre magistrado em sua nova empreitada!

Reforma em debate

Parlamentares federais discutiram, ontem, a Proposta de Emenda à Constituição da reforma tributária com os gestores estaduais. Durante a XIV Reunião do Fórum Nacional de Governadores, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD), e o relator do Projeto na Câmara dos Deputados, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP), se comprometeram a atender os pleitos dos representantes estaduais. Segundo o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), todos os participantes do evento decidiram prosseguir com o debate acerca das demandas tributárias. Então, tá!

O pão Jacó é nosso

Você sabia que apenas em Sergipe o pão francês é chamado de Jacó? O apelido surgiu há quase um século por conta do padeiro Jacó. Ele fazia o melhor pão francês de Aracaju na Panificação Garça, ainda hoje funcionando na rua Santa Rosa, centro da capital. Falar nisso, aquela tradicional padaria completou, em janeiro passado, 96 anos de fundada e permanece sendo muito procurada pela qualidade de seus produtos. Supimpa!

Disputas internas

É natural os partidos apresentarem nomes para disputar cargos majoritários nas eleições de 2024 e até ameaçarem romper com os aliados se forem preteridos em seus desejos. Esta é a fase de plantar verde para colher maduro. Mas, ao contrário do que alguns pensam, não há nada de errado em conversar, superar obstáculos e se fortalecer. No caso do bloco da situação em Aracaju, caberá ao governador Fábio Mitidieri (PSD) e ao prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PDT), apoiarem as pretensões dos correligionários ou convencê-los do contrário, se quiserem manter viva até 2026 a robusta aliança política. Home vôte!

Tapa na macaca

O Supremo Tribunal Federal adiou ontem, o julgamento sobre a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal. A Corte deve retomar a discussão nesta quinta-feira. A legalização das drogas quebraria o poder do tráfico e reduziria os casos de vítimas inocentes, que morrem por causa de bala perdida, e de jovens humildes cooptados pelos criminosos. Quem pensa assim é o ministro do STF Luís Roberto Barroso. Segundo o magistrado, a ilegalidade só assegura o monopólio do traficante. “A guerra às drogas fracassou no mundo inteiro, mas o consumo só aumenta”, lamenta Barroso. Marminino!

Mistureba

O pai da aviação

Por nome Drumon Andrade

Sem dó e nem piedade

Se atracou com Lampião

Na bainha um facão

Na matula um castiçal

Gritou pra São Nicolau

Acuda-me nessa hora

Disse isso e foi-se embora

Deixando um cartão postal

Os versos acima são do repentista Zé Limeira, o poeta do absurdo.

Prefeito no estaleiro

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), foi diagnosticado com Covid-19: “Estou apresentando poucos sintomas e com o cartão de vacina em dia. A recomendação médica foi de isolamento por cinco dias, a contar da data de diagnóstico”, revelou o gestor. Há dois anos, Adailton fui acometido pela Covid, tendo ficado entubado por três dias em um hospital de Aracaju. Ao comunicar sobre a nova contaminação, o prefeito orientou a quem ainda não se vacinou para procurar uma unidade de saúde e, “se sentir algum sintoma, use máscara”. Melhoras!

Greve agendada

Sem acordo com a Prefeitura sobre o pagamento do piso salarial do Magistério, os professores de Aracaju decidiram cruzar os braços nas próximas terça e quarta-feira. A categoria também resolveu promover um ato público na terça-feira e fazer uma vigília em frente ao Centro Administrativo, sede da Prefeitura. Uma nova assembleia está marcada para quinta-feira da semana que vem. Os educadores se queixam que, até o momento, a gestão municipal não tenha apresentado qualquer proposta sobre o cumprimento do piso salarial. Aff Maria!

Grana salva

O senador Laércio Oliveira (PP) comemorou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de vetar os artigos da Medida Provisória 1147/2022 que desviavam cerca de R$ 450 milhões do orçamento do Sesc e do Senac para custear a Embratur. A boa nova foi anunciada pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT). Durante o debate sobre a questão, Laércio alertou que os itens estranhos ao tema da MP eram ilegais e iriam prejudicar os programas de bem-estar social e o trabalho de formação e qualificação profissional do Sesc e do Senac em todo o Brasil. Venceu o bom senso. Melhor assim!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 13 de janeiro de 1897.

