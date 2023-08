Sergipe volta a sonhar com uma refinaria

Por Adiberto de Souza *

O governo de Sergipe está festejando o fato de um grupo empresarial chinês ter enviado emissários para avaliar a possibilidade de instalar no estado uma refinaria de petróleo com capacidade para processar mais de 50 mil barris/dia. Esta não é a primeira vez que a terrinha tem um empreendimento desse porte batendo à porta. Em 2020, o governo Belivaldo Chagas também foi procurado por empresários dispostos a implantar uma refinaria na Barra dos Coqueiros para produzir nafta e diesel específico para motores de navios. Depois, não se falou mais no assunto. Em sua última gestão (2003/2007), o então governador João Alves Filho anunciou a instalação de uma mega refinaria de petróleo. O projeto, contudo, naufragou antes do fim do mandato dele. Em 2014, aportou em Sergipe um tal Paulo Roberto Costa, prometendo implantar uma pequena refinaria em Carmópolis. Uma semana após o festejado anúncio no Palácio do Governo, Paulo Roberto Costa foi preso no escândalo da Lava Jato e o empreendimento foi pras cucuias. Tomara que agora, a refinaria anunciada ao governo Fábio Mitidieri (PSD) pelos chineses saia mesmo do papel, porém é melhor não comemorar o ovo no fiofó da galinha, pois gato escaldado tem medo de água fria. Marminino!

Autonomia defendida

Uma comitiva da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) foi ao Congresso discutir sobre a nova etapa de tramitação da reforma tributária. Durante reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o presidente da FNP e prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), sugeriu que o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) nos municípios tenha alíquota de 5%. Para os prefeitos, essa seria uma forma de evitar que as cidades percam autonomia. “Da maneira que está posto na reforma aprovada pela Câmara dos Deputados, os municípios perdem autonomia e podem perder recursos”, reclama o pedetista. Assim também já é demais também!

Avaliação mediana

Na pesquisa feita pelo instituto Veritá, de Minas Gerais, para avaliar os 27 governadores, o de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), aparece como o 13º pior avaliado pela opinião pública. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), recebeu a pior a avalição, enquanto que o gestor do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi o mais bem avaliado do país. Mesmo tendo ficado em posição mediana entre os gestores pesquisados, Mitidieri se disse satisfeito com os 69,8%: “Desde a campanha, converso com os sergipanos sobre novo tempo na política, com oxigenação da máquina. Acredito que isso está sendo percebido pela população”, discursou. Ah, bom!

Governistas se estranham

De olho na Prefeitura de Aracaju, alguns políticos governistas já começaram a se azunhar publicamente. Ontem mesmo, o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) fustigou o vereador Nitinho Vitale (PSD), que tem alardeado ser pré-candidato majoritário nas eleições de 2024. Mirando o mesmo cargo, Chagas alertou Nitinho que para disputar a Prefeitura da capital é preciso primeiro ter um partido, além de competência para montar um robusto grupo de aliados. Aff! Essa roupa suja lavada em público, mesmo faltando mais de um ano das eleições, permite suspeitar que a unidade governista não é tão forte como eles apregoam. Misericórdia!

Oposição meia boca

Quem bateu à porta do governador Fábio Mitidieri (PSD) foi o deputado estadual Chico do Correio (PT). Embora faça parte da bancada oposicionista na Assembleia, o petista tem se portado mais como um aliado do pessedista, de quem se considera muito amigo: “O nosso mandato é voltado para as reivindicações da população, mas sempre respeitando o governo”, discursa Chico. Ontem, o fidalgo foi pedir a Mitidieri melhorias para as estradas de Nossa Senhora da Glória, recursos para as fabriquetas de queijo, etecétera e tal. Isso é o que se pode chamar de oposição meia boca. Crendeuspai!

Batendo em retirada

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), só será candidato à reeleição se não tiver outro jeito. Sempre que pode, o distinto repete que a família dele é contra sua a candidatura: “Se depender de mim, o candidato a prefeito é Valmir de Francisquinho. Eu já falei isso para ele”, afirmou Sousa numa emissora de Itabaiana. Segundo Adailton, seu grupo político deve anunciar o pré-candidato a prefeito em dezembro, “para começar 2024 já com o nome na rua”, de preferência que não seja o dele. Então, tá!

Planos fuleiros

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) lamentou que alguns planos de saúde estejam interrompendo tratamentos de crianças com microcefalia. “Mesmo estando com as mensalidades em dia, os usuários são surpreendidos com a interrupção do atendimento por esses planos, que só pensam em ganhar dinheiro”, reclamou. Diante do que vem ocorrendo em Sergipe, o deputado apresentou um Projeto de Lei na Assembleia proibindo que pacientes com microcefalia deixem de ser atendidos pelos planos de saúde. Legal!

Tábuas de pirulitos

Boa parte das rodovias de Sergipe está em petição de miséria. O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) tem percorrido o estado para denunciar o abandono das estradas, que mais parecem tábuas de pirulitos, tamanha é a quantidade de buracos no asfalto. Ontem, o cidadanista postou um vídeo mostrando a precariedade da rodovia estadual ligando Nossa Senhora das Dores a Capela. Pior é que o governo passado gastou um xibilhão para recuperar a malha viária de Sergipe. Já pensou se não tivesse feito isso? Home vôte!

Mutirão do mutirão

Itaporanga D’Ajuda recebe amanhã o programa “Sergipe é Aqui”. Copiado de governos passados, esse mutirão oferece à população carente medição da pressão arterial e da glicemia, consultas médicas, palestras, jogos de futebol para a meninada, manicure e pedicure para as mulheres, corte de cabelo para os homens, etcétera e tal. Aliás, como ocorre uma vez por mês, o “Sergipe é aqui” só deve atender 48 municípios até o fim da atual gestão, em 2026. A não ser que o governador Fábio Mitidieri (PSD) determine a realização de um mutirão do mutirão visando levar os benefícios aos 27 municípios que correm o risco de não serem contemplados por esse oba oba oficial. Cruz, credo!

Transporte criticado

A deputada estadual Linda Brasil (Psol) fez duras críticas ao sistema de transporte coletivo da Grande Aracaju. A ilustre recebeu da SMTT informação dando conta que a frota de ônibus cadastrada é 532 veículos, mas apenas 461 estão operando. Destes, 421 são novos. “E onde estão esses ônibus novos, pois os usuários não se cansam de reclamar contra a péssima conservação da frota. Diariamente, vemos ônibus quebrados, causando transtornos à população”, afirmou a deputada. A pequena frota disponibilizada pelas empresas nos finais de semana também foi criticada por Linda, que não esqueceu de cobrar ônibus com ar refrigerado para atender os sofridos usuários. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 3 de dezembro de 1937.

* É editor do Portal Destaquenotícias

Esta coluna é publicada pelos seguintes sites: Destaquenotícias, Infonet, Faxaju, Luxoaju, Leiamaisba, Espaço Vivre e nos jornais online Zona Sul e EncontrAqui news.