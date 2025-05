Servidores cobram do governo de Sergipe reajuste salarial já

Por Adiberto de Souza *

Os servidores estaduais estão exigindo que o governo de Sergipe conceda um reajuste salarial já. A reação do funcionalismo ocorreu após o Executivo ter informado que o governador Fábio Mitidieri (PSDB) só deverá anunciar o aumento dos salários lá para o segundo semestre. Doze sindicatos de servidores divulgaram nota cobrando o benefício para repor o poder aquisitivo da categoria, que se encontra severamente comprometido com as altas intempestivas dos alimentos e com o exagerado aumento de 50% da assistência à saúde (Ipesaúde). Os professores também estão impacientes com a demora do governador em marcar um novo encontro para discutir a pauta de reivindicação deles, que inclui a valorização e o pagamento do piso salarial, além da devolução dos 14% que foram descontados dos aposentados para cobrir um rombo na previdência estadual. Por sua vez, os auditores tributários estão cobrando o cumprimento de promessas financeiras não honradas pela Secretaria de Fazenda. Óbvio que o governo não tem fôlego financeiro para atender tudo que está sendo reivindicado, porém a explosão de protestos e greves em vários setores do funcionalismo dependerá muito de como Fábio Mitidieri vai atendê-los ou empurrar com a barriga as justas reivindicações dos desprestigiados servidores públicos. Marminino!

Ruído de comunicação

Para evitar um bate-boca, evite convidar para o mesmo convescote o presidente da Câmara de Aracaju, Ricardo Vasconcelos (PSD), e o porta voz da Prefeitura, jornalista Carlos Ferreira. O parlamentar está tiririca com o comunicador, a quem acusa de desrespeitar os vereadores, chamando-os de mentirosos: “Tem que fazer a defesa da gestão? Tem. Isso é algo que a gente não discute. Agora, se tem algum problema, é levantar a cabeça e trabalhar para mudar”, afirmou Vasconcelos durante entrevista à rádio Fan/FM. O pessedista disse não permitir que desqualifiquem o trabalho dos vereadores. Por sua vez, o porta voz da prefeita negou que tivesse desmentido parlamentares municipais. Cruz, credo!

Tempo definido

O Supremo Tribunal Federal decidiu, ontem, que estruturas partidárias temporárias só podem funcionar por até quatro anos. Autora da ação, a Procuradoria Geral da República contestou o direito dado aos partidos políticos para decidirem por quanto tempo poderiam manter diretórios provisórios, ou seja, não havia prazo padrão definido. Na decisão de ontem, o STF define ainda que, passados os quatro anos, não será permitido criar outro diretório provisório, mesmo que com pessoas diferentes. Nesse período, as legendas deverão eleger diretórios permanentes, escolhidos por meio de eleições internas. Aff Maria!

Ódio virtual

Cerca de 63% das denúncias contra crimes cibernéticos estão relacionadas a discurso de ódio. O racismo corresponde a quase um terço dos conteúdos denunciados. Além disso, 69% das vítimas que procuram ajuda por bullying, perseguição e ameaças são mulheres. Segundo a Ong SaferNet, as páginas de pornografia infantil continuam ocupando generosos espaços na internet, apesar da permanente ação policial contra os adeptos da pedofilia. Só Jesus na causa!

Azul e rosa

As indumentárias dos senadores Laércio Oliveira (PP) e Damares Alves (Republicanos) chamaram a atenção do também senador Hamilton Mourão (Republicanos). É que o parlamentar de Sergipe trajava um elegante terno azul, enquanto Damares vestia um conjunto cor de rosa. O parlamentar gaúcho provocou risos dos colegas congressistas ao afirmar que “o casal está bem de acordo com o que a Demares fala”. Em 2019, logo após ter assumido o ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a hoje senadora por Brasília afirmou que “o Brasil está em nova era, em que menino veste azul e menina veste rosa”. Creindeuspai!

Sergipe na rabeira

Os dados do Novo Caged referentes ao mês de abril mostram que Sergipe (2.849) foi o terceiro estado do Nordeste que menos gerou empregos, ficando à frente apenas de Alagoas (414) e da Paraíba (1.577). Na região, a Bahia (14.353) liderou a geração de novos postos de trabalho no mês passado, seguida pelo Ceará (9.221), Pernambuco (7.577), Maranhão (3.582), Piauí (3.218) e o Rio Grande do Norte (2.927). Apesar da péssima posição de Sergipe em relação à maioria dos estados nordestinos, o marketing do governo Mitidieri garante que “estamos no rumo certo: promovendo um ambiente favorável à geração de empregos”. Então, tá!

Diário de bordo

A alegre comitiva do governo de Sergipe ao Oriente Médio cumpre, hoje, em Dubai a última etapa do périplo internacional. Ontem, a caravana sergipana participou de palestras e reuniões bilaterais em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o Consórcio Nordeste, organizador da viagem, esta missão ao Oriente Médio marca um novo momento na relação entre a região nordestina e os países árabes. Integram a delegação de Sergipe o vice-governador Zezinho Sobral (PSB), Milton Andrade, presidente da Desenvolve-SE, Sarah Tarsila, secretária da Fazenda, Cleon Nascimento, secretário de Comunicação e Ademário Alves, diretor da Desenvolve-SE. Quem pode, pode, quem não pode se sacode!

Defesa de Emília

O Movimento Feminino Unidas divulgou nota defendendo a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), que foi criticada por ter recebido, juntamente com o marido Itamar Vieira, presentes de uma loja de roupas. Este fato, inclusive, foi denunciado ao Ministério Público de Sergipe. As defensoras da gestora criticaram a disparidade no tratamento dado a lideranças políticas femininas em comparação aos homens. “Diante dos ataques que ela vem sofrendo, especialmente por se posicionar de maneira transparente e grata em relação a gestos de carinho que recebeu, nos sentimos no dever de nos posicionar”, revela a nota. Ah, bom!

TRE debate IA

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe promove, hoje, em sua sede uma palestra sobre o uso ético da Inteligência Artificial. A palestrante será a juíza Eunice Prado, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Especialista em ética da inteligência artificial pela London School of Economics, a magistrada também é mestra em Direito e Poder Judiciário e coordenadora acadêmica do Instituto de Ética Aplicada à Inteligência Artificial, O evento é destinado a membros do TRE, juízes e promotores eleitorais, servidores e demais colaboradores da Justiça Eleitoral. Prestigie!

Jogo deu azar

O Banese removeu o Jogo do Tigrinho da plataforma da Loteria de Sergipe (lotese). A medida foi adotada após o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) ter questionado a inclusão do polêmico jogo na loteria estadual, que foi lançada oficialmente na última segunda-feira. O cidadanista disse ter votado favorável à criação da Lotese pensando se tratar de uma loteria nos moldes das existentes na Caixa Econômica Federal. “Em momento algum, ninguém falou que seriam incluídos cassinos online”, frisou. Georgeo também expressou a sua preocupação com os efeitos do vício em jogos e os impactos sociais e psicológicos que essa prática tem gerado em todo o país. Arre égua!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 4 de outubro de 1929.

