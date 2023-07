Servidores estaduais se assustam com facada no contracheque

Por Adiberto de Souza *

Os servidores estaduais se assustaram com o exagerado desconto no contracheque, feito a título de contribuição para o Ipesaúde. O reajuste da mensalidade para o plano de saúde foi de 50%, porém há casos em que se aproxima dos 100%, a depender do número de dependentes, que também pagam pelo atendimento médico-odontológico. Em outras palavras: o Ipesaúde comeu praticamente todo o mísero reajuste salarial de 2% concedido aos servidores. Ou seja, quem realmente toca a máquina estatal continuar ganhando miséria, apertando o cinto, passando fome literalmente. Aposentados se dizem adeptos da dieta do ovo, um dos poucos alimentos que ainda conseguem comprar. Na verdade, não há dinheiro para conceder um aumento salarial descente ao funcionalismo porque o governo sempre desperdiçou para agradar a quem nada faz, como políticos e apaniguados. Estes bem pagos “come e dorme” embolsam uma grana gorda em cargos comissionados apenas para compor a claque de puxa saco, encarregada de aplaudir o governante de plantão. Home vôte!

Canindé em polvorosa

Ao suspender a própria licença de 180 dias e retornar às atividades ontem, o prefeito Weldo Mariano (PT) colocou em polvorosa a população de Canindé do São Francisco. A primeira medida do petista foi exonerar todos os comissionados nomeados pelo prefeito interino Joselildo Pank (sem partido), que retornou à condição de vice. Já os aliados de Weldo que tinham sido exonerados por Pank devem ser recontratados agora. Comerciantes e prestadores de serviços à Prefeitura também estão agoniados, temendo atrasos de pagamentos, como já aconteceu. Decididamente, os canindeenses mereciam políticos mais pé no chão. Aff Maria!

Grana a caminho

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários dos servidores públicos, referente a este mês, na próxima sexta-feira. Todos os trabalhadores da administração direta, indireta e das empresas municipais terão os vencimentos creditados em conta ao longo do dia. Os servidores que fazem aniversário nos meses de julho e agosto também receberão a primeira parcela do décimo terceiro salário na sexta-feira. Com o pagamento dos salários de julho e parte do décimo, serão injetados na economia de Aracaju mais de R$100 milhões. Então, tá!

Olho por olho

Nos últimos três anos e meio, quase 700 pessoas foram mortas em operações oficiais das polícias militar e civil de Sergipe. Esta informação está na ampla reportagem assinada pelo jornalista Cristian Góes no site de notícias Mangue Jornalismo. Segundo a matéria, as alegações para tantas mortes são “confronto”, “troca de tiros” e “reação à injusta agressão”. O repórter revela que “as quase 700 vidas perdidas nesse período também deixam nítido o racismo estrutural: mais de 85% das vítimas eram negros e jovens entre 12 e 29 anos de idade”. Cruz, credo!

Reforma agrária já

O coordenador nacional do MST, João Pedro Stédile, prestigiou, ontem, o Ato Político Unificado que marcou o Dia da Trabalhadora e do Trabalhador Rural. Realizada em frente ao Palácio do Governo, em Aracaju, a manifestação reivindicou políticas em favor da agricultura familiar, da reforma agrária e defendeu o apoio do Executivo sergipano às comunidades quilombolas. Além do MST, prestigiaram o evento a Cáritas Brasileira, Rede Sergipana de Agroecologia, Movimento dos Pequenos Agricultores, Movimento Camponês Popular, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe, entre outros. Supimpa!

Silêncio estratégico

Enquanto muitos políticos não falam outra coisa que não seja sobre as eleições de 2024, o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto (MDB), se mantem de boca fechada. Desde o fim do pleito passado, JB saiu da cena política. Há quem garanta que este silêncio é estratégico. Experiente e sem pressa para voltar à ribalta, o emedebista acompanha os movimentos dos aliados e, principalmente, dos adversários. O ilustre sabe que, mesmo sem ele pronunciar uma única palavra, não se discute política Aracaju sem colocá-lo nesse palpitante assunto. Marminino!

Criatório ilegal

Fala-se à boca miúda pelas esquinas de Sergipe que, embora as eleições de 2024 ainda estejam distantes, alguns políticos desonestos já começaram a engordar animais silvestres para negociá-los na campanha eleitoral do próximo ano. Aqueles mais afortunados estão com uma grande criação de Garças (R$ 5), Araras (R$ 10), Micos-Leão-Dourado (R$ 20), Onças (R$ 50), Garoupas (R$ 100) e até o valioso Lobo Guará (R$ 200). As Tartarugas (R$ 2) foram deixadas de lado pelo seu baixo valor de mercado. A ideia dos safados é colocar estes animais em malas pretas para trocá-los por votos nas eleições de 2024, principalmente no interior sergipano. crendeuspai!

Obra de rosca

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está cobrando a conclusão da rodovia estadual ligando Tobias Barreto a Poço Verde. A ordem de serviço para a realização de tão reivindicado empreendimento foi assinada há mais de um ano, contudo a obra se arrasta a passos de tartaruga. O parlamentar lembra que o governo de Sergipe anunciou um investimento de R$ 50 milhões só que nem a primeira etapa da rodovia foi ainda concluída. “Esperamos celeridade do serviço, afinal, muitos condutores trafegam nessa rodovia e clamam pela conclusão”, afirma Passos. Misericórdia!

Orai por eles e elas

Políticos de A a Z darão com os costados hoje em Simão Dias, Boquim e Aquidabã para festejar Nossa Senhora Sant’Ana, padroeira destes três municípios sergipanos. O governador Fábio Mitidieri (PSD) já agendou visitas a Simão Dias e Boquim para agradecer pelas graças recebidas à mãe de Maria de Nazaré e avó de Jesus Cristo. Com um olho pregado no andor da imagem e o outro fixo nos fieis eleitores, os políticos acompanharão as procissões em louvor a Senhora Sant’Ana, todos pedindo saúde e sucesso na vida pública. Amém!

Lampião vive

Lampião, Maria Bonita e seu bando de cangaceiros serão lembrados, sexta-feira próxima, com a celebração de uma missa na Grota do Angico, em Poço Redondo. Alí, os bandoleiros foram fuzilados pela polícia alagoana no dia 28 de julho de 1938. A 26ª Missa do Cangaço deve mobilizar toda a região, além de atrair visitantes de vários estados. O ato religioso já se tornou uma tradição no alto sertão sergipano por promover uma imersão sobre a cultura popular, a história do cangaço e as belezas naturais da Caatinga. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 29 de novembro de 1908.

* É editor do Portal Destaquenotícias